Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.0 комментариев
В Киеве и семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве во второй раз за сутки
В Киеве и семи областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Воздушная тревога объявлена в Киеве во второй раз с начала суток. Предупреждение об опасности также действует в семи областях Украины, включая Киевскую, передает ТАСС.
Ночью в украинской столице также объявляли тревогу, сирены работали более 1,5 часа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в столице Украины и ряде других регионов прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги.
Военный эксперт Ян Гагин рассказал о целях перехода на использование баллистических ракет.
Украинские СМИ сообщили о пятой за ночь серии взрывов в Киеве.