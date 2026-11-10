Олимпийскую чемпионку Шурочкину оставили в ожоговой реанимации Склифосовского

Tекст: Дмитрий Зубарев

Олимпийская чемпионка остается в ожоговом отделении, передает РИА «Новости» со ссылкой на медучреждение.

В понедельник Шурочкину госпитализировали с ожогами после пожара в московской квартире. Ее сестра, певица Нюша, уточняла, что спортсменка получила ожоги тела, а голова и лицо не пострадали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник певица Нюша сообщила о стабильном состоянии двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной в реанимации после полученных ожогов.

Telegram-каналы написали о госпитализации спортсменки с сильными ожогами при пожаре в Москве.