Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве и Подмосковье

Гидрометцентр: Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

Специальный режим, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, ввели с 21:00 пятницы до 09:00 субботы, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Синоптики ожидают температуру воздуха в столице от минус 1 до минус 3 градусов, по области – от минус 1 до минус 6 градусов. На фоне облачности прогнозируется небольшой снег и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Предстоящая ночь может стать самой холодной в Москве с начала осени. Пока этот статус принадлежит ночи на 1 ноября, когда температура на метеостанции ВДНХ опустилась до 0,8 градуса ниже нуля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал снег и гололедицу в Москве в предстоящие выходные.

В четверг Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе.