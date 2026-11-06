Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве и Подмосковье
Гидрометцентр: Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Москве
Гидрометцентр предупредил об угрозе образования гололедицы в Москве и Подмосковье, в связи с чем в регионе третью ночь подряд будет действовать желтый уровень погодной опасности.
Специальный режим, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, ввели с 21:00 пятницы до 09:00 субботы, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.
Синоптики ожидают температуру воздуха в столице от минус 1 до минус 3 градусов, по области – от минус 1 до минус 6 градусов. На фоне облачности прогнозируется небольшой снег и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.
Предстоящая ночь может стать самой холодной в Москве с начала осени. Пока этот статус принадлежит ночи на 1 ноября, когда температура на метеостанции ВДНХ опустилась до 0,8 градуса ниже нуля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал снег и гололедицу в Москве в предстоящие выходные.
В четверг Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе.