Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?8 комментариев
Решетников сообщил об остывании российского рынка труда
Российский рынок труда, по оценке министра экономического развития Максима Решетникова, начал остывать при сохраняющемся дефиците специалистов и экстремально низком уровне безработицы в 2,2%.
Ситуацию на рынке занятости глава Минэкономразвития Максим Решетников охарактеризовал как этап охлаждения, передают «Вести». «В целом по тенденции мы видим, что рынок труда, скажем так, остывает», – заявил министр в интервью. По его словам, соотношение вакансий и доступных кадров в отраслях экономики постепенно нормализуется.
Решетников отметил, что в ряде секторов уже появилась четырехдневная рабочая неделя и неполная загрузка производств. Особенно это заметно в машиностроении и выпуске инвестиционных товаров, которые первыми реагируют на замедление экономики, где местами сформировался даже избыток работников.
Министр также указал на элементы структурной перестройки экономики и сложности для отдельных отраслей и предприятий, включая шахты глубокого залегания с высокой себестоимостью добычи сырья. При этом он напомнил, что уровень безработицы в России составляет всего 2,2% и назвал его экстремально низким, подчеркнув сохраняющийся дефицит труда и предпринимаемые шаги правительства при поддержке Госдумы и президента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Петербургском международном экономическом форуме Максим Решетников заявил о сохранении исторически минимальной безработицы на уровне 2,2% и о дефиците кадров для бизнеса.
В середине мая глава Минэкономразвития отметил пользу небольшого роста безработицы для структурной перестройки экономики и повышения производительности труда.
В конце июня премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул сохранение безработицы на уровне 2,2% и назвал дефицит кадров главным вызовом для российской экономики.