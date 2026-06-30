Решетников сообщил об остывании российского рынка труда

Tекст: Елизавета Шишкова

Ситуацию на рынке занятости глава Минэкономразвития Максим Решетников охарактеризовал как этап охлаждения, передают «Вести». «В целом по тенденции мы видим, что рынок труда, скажем так, остывает», – заявил министр в интервью. По его словам, соотношение вакансий и доступных кадров в отраслях экономики постепенно нормализуется.

Решетников отметил, что в ряде секторов уже появилась четырехдневная рабочая неделя и неполная загрузка производств. Особенно это заметно в машиностроении и выпуске инвестиционных товаров, которые первыми реагируют на замедление экономики, где местами сформировался даже избыток работников.

Министр также указал на элементы структурной перестройки экономики и сложности для отдельных отраслей и предприятий, включая шахты глубокого залегания с высокой себестоимостью добычи сырья. При этом он напомнил, что уровень безработицы в России составляет всего 2,2% и назвал его экстремально низким, подчеркнув сохраняющийся дефицит труда и предпринимаемые шаги правительства при поддержке Госдумы и президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Петербургском международном экономическом форуме Максим Решетников заявил о сохранении исторически минимальной безработицы на уровне 2,2% и о дефиците кадров для бизнеса.

В середине мая глава Минэкономразвития отметил пользу небольшого роста безработицы для структурной перестройки экономики и повышения производительности труда.

В конце июня премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул сохранение безработицы на уровне 2,2% и назвал дефицит кадров главным вызовом для российской экономики.