Tекст: Катерина Туманова

Вооруженные силы России с июля поразили свыше 130 судов в акватории Черного моря и украинских портах, передает ТАСС со ссылкой на подсчеты данных Министерства обороны.

Среди уничтоженных целей оказались сухогрузы и сопровождавшие их патрульные катера.

За июль российские войска нанесли удары по более чем 80 судам.

В период с 1 по 7 августа были поражены 34 морских судна, включая 31 сухогруз и три буксира.

С 8 по 15 августа Минобороны доложило о поражении 16 судов. В этот список вошли один танкер, семь сухогрузов, два буксира и шесть патрульных катеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Герани» поразили семь судов с грузами для ВСУ. Черноморский флот за сутки уничтожил восемь украинских безэкипажных катеров. Российские войска поразили три сухогруза с вооружением для ВСУ.