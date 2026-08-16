Аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию

Tекст: Катерина Туманова

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за сутки сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. При этом за неделю силы ПВО уничтожили 1743 летевших к Москве БПЛА.



