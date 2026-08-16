Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию
Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о том, что аэропорт Домодедово работает с рейсами по согласованию.
«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.
В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за сутки сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. При этом за неделю силы ПВО уничтожили 1743 летевших к Москве БПЛА.