Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Дамаск возобновил прямое авиасообщение с Москвой
Syrian Airlines возобновила прямые рейсы между Дамаском и Москвой
Самолеты сирийского национального перевозчика Syrian Airlines начали летать в Москву по воскресеньям после паузы длительностью более полутора лет, регулярные перелеты между столицами возобновляются с 16 августа, сообщили в авиакомпании.
«Рейсы будут выполняться по воскресеньям, время в пути составит около четырех часов 40 минут», – уточнили в Syrian Airlines ТАСС.
Вылет из Дамаска в расписании указан на 02.20 по местному времени, а прибытие в столичный аэропорт Шереметьево ожидается в 07.00. Обратный борт отправится в 08.40 и приземлится в Сирии в 13.00.
Стоимость билета в эконом-классе составляет порядка 490 долларов (41 249 рублей), перелет бизнес-классом обойдется в 870 долларов (73 239 рублей).
Представитель авиакомпании отметил, что места на первый рейс почти раскуплены. Высокий спрос наблюдается на все даты вплоть до 18 октября. В связи с этим московское представительство перевозчика прорабатывает вопрос увеличения количества рейсов.
Прямые перелеты между Дамаском и Москвой приостановили в декабре 2024 года из-за нестабильной ситуации. До этого полеты в Россию также осуществляла сирийская компания Fly Cham.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года власти Сирии выразили желание возобновить деятельность культурного центра. Представители России и Сирии обсудили открытие Русского дома в Дамаске. Россия и Сирия подписали меморандум о будущем российских военных баз.