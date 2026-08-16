Дамаск возобновил прямое авиасообщение с Москвой

Syrian Airlines возобновила прямые рейсы между Дамаском и Москвой

Tекст: Катерина Туманова

«Рейсы будут выполняться по воскресеньям, время в пути составит около четырех часов 40 минут», – уточнили в Syrian Airlines ТАСС.

Вылет из Дамаска в расписании указан на 02.20 по местному времени, а прибытие в столичный аэропорт Шереметьево ожидается в 07.00. Обратный борт отправится в 08.40 и приземлится в Сирии в 13.00.

Стоимость билета в эконом-классе составляет порядка 490 долларов (41 249 рублей), перелет бизнес-классом обойдется в 870 долларов (73 239 рублей).

Представитель авиакомпании отметил, что места на первый рейс почти раскуплены. Высокий спрос наблюдается на все даты вплоть до 18 октября. В связи с этим московское представительство перевозчика прорабатывает вопрос увеличения количества рейсов.

Прямые перелеты между Дамаском и Москвой приостановили в декабре 2024 года из-за нестабильной ситуации. До этого полеты в Россию также осуществляла сирийская компания Fly Cham.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года власти Сирии выразили желание возобновить деятельность культурного центра. Представители России и Сирии обсудили открытие Русского дома в Дамаске. Россия и Сирия подписали меморандум о будущем российских военных баз.