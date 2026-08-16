Эксперт Балынин назвал условия получения пенсии выше 30 тыс. рублей

Медианная зарплата и большой стаж гарантируют высокую пенсию

Tекст: Катерина Туманова

«При формировании 2,961-3,182 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент или пенсионный балл – прим. ВЗГЛЯД) в зависимости от страхового стажа с учетом актуальных для 2026-го года стоимости одного ИПК и размера фиксированной выплаты размер пенсии получается равным: 25 лет – 21 188,85 рублей – 22 054,95 рублей; 30 лет – 23 509,68 рублей – 24 549,00 рублей; 33 года – 24 902,18 рублей – 26 045,43 рублей; 35 лет – 25 830,51 рублей – 27 043,05 рублей; 37 лет – 26 758,85 рублей – 28 040,67 рублей; 42 года – 29 079,68 рублей – 30 534,72 рублей», – рассказал Балынин ТАСС.

Специалист добавил, что за последние пять лет медианная зарплата выросла на 85%, увеличившись с 35 370 рублей до 65 307 рублей. По итогам 2026 года показатель может достигнуть уровня 73,5-79 тыс. рублей.

При доходе в 73,5 тыс. рублей в 2026 году у сотрудника сформируется 2,961 ИПК, а при заработке в 79 тыс. рублей – 3,182 ИПК.

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