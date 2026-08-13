Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
В результате агрессии ВСУ пострадали 17 мирных жителей ДНР
В результате действий вооруженных сил Украины в ДНР за день пострадали 17 человек, включая двоих несовершеннолетних, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«17 мирных жителей республики, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ и при подрыве на ВОП [взрывоопасном предмете]», – сообщил Пушилин в «Максе».
На железнодорожной станции «Кутейниково» в городском округе Иловайск при атаке на пассажирский электропоезд Ясиноватая – Успенская ранены шесть человек. В частности, тяжело ранен машинист, ранения средней тяжести получила оператор станции. Также пострадали начальник станции, проводник и двое пассажиров – мужчина 1967 года рождения и девушка 2007 года рождения.
В городском округе Харцызск при атаке на легковой автомобиль ранения средней тяжести получила девушка 2007 года рождения. В Октябрьском районе Мариуполя пострадал мужчина.
В Ясиноватой при ударе по лечебному учреждению ранены две сотрудницы скорой помощи, водитель и работница больницы.
В Киевском районе Донецка при атаке на автозаправочный комплекс тяжело ранен мужчина. Вблизи поселка Корсунь в городском округе Енакиево при ударе по грузовику пострадали еще двое мужчин.
В Никитовском районе Горловки при подрыве на мине «Лепесток» тяжело ранен молодой человек 2008 года рождения, еще один пострадавший 2009 года рождения также получил ранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, одна из городских больниц в Буденновском районе Донецка попала под удар дрона ВСУ.
Остекление повреждено также в образовательном учреждении и в жилом доме.