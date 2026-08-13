Tекст: Антон Антонов

«Операторы дронов бригады Север-V нанесли удар по государственному флагу Украины, установленному в парке «Юбилейный» в Краматорске», – сообщили в бригаде.

В бригаде добавили, что «Краматорск все ближе», передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские артиллеристы и операторы беспилотников уничтожили десять робототехнических комплексов и два пункта управления дронами в Краматорском районе.

Украинский военный эксперт Константин Машовец отмечал, что подразделения ВС России находятся примерно в 7,7 км от Краматорска и 12 км от Славянска.

Из-за приближения фронта украинская администрация начала принудительную эвакуацию семей с детьми из Славянска и Краматорска.

