Жители Одессы перекрыли дорогу после шести суток отсутствия света

Tекст: Антон Антонов

Света у них в домах нет уже шесть суток, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что после российских ударов в Одессе пропал свет.

В июле в Одессе из-за жары и изношенных сетей энергетики начали экстренные отключения электричества.

В январе группа одесситов в центре города перекрывала движение автотранспорта после очередного массового отключения электроэнергии.