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Лавров сообщил о сторонниках диалога с Россией в Японии
Глава МИД Лавров заявил о наличии сторонников сотрудничества с Россией в Японии
Несмотря на сложную политическую конъюнктуру, в Токио остаются приверженцы конструктивных и взаимовыгодных двусторонних отношений, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Министр иностранных дел Сергей Лавров направил обращение участникам приема в российском посольстве в Токио, передает РИА «Новости».
Мероприятие приурочили к 30-летию Союзного государства и 150-летию со дня кончины первого отечественного консула в Японии Иосифа Гошкевича.
«Знаю, что в Японии есть твердые сторонники конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Уверен, что никакая политическая конъюнктура не способна это поколебать», – подчеркивается в послании главы дипломатического ведомства. Он добавил, что многие местные жители и общественные организации бережно относятся к позитивному историческому наследию двух стран.
Важность сохранения двусторонних контактов отметил и депутат нижней палаты японского парламента Хиромити Ватанабэ. Политик признал сложное состояние нынешних межгосударственных связей, однако назвал поддержание каналов диалога важнейшей задачей в текущих условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня глава МИД Японии Тосимицу Мотэ хочуги подтвердил готовность к диалогу с Россией.
Месяцем ранее посол России в Токио Николай Ноздрев назвал условием нормализации связей отказ японских властей от враждебного курса.
В начале мая японский депутат Мунэо Судзуки привез в Москву послание о важности укрепления двусторонних отношений.