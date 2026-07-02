Лавров сообщил о сторонниках диалога с Россией в Японии

Глава МИД Лавров заявил о наличии сторонников сотрудничества с Россией в Японии

Tекст: Елизавета Шишкова

Министр иностранных дел Сергей Лавров направил обращение участникам приема в российском посольстве в Токио, передает РИА «Новости».

Мероприятие приурочили к 30-летию Союзного государства и 150-летию со дня кончины первого отечественного консула в Японии Иосифа Гошкевича.

«Знаю, что в Японии есть твердые сторонники конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Уверен, что никакая политическая конъюнктура не способна это поколебать», – подчеркивается в послании главы дипломатического ведомства. Он добавил, что многие местные жители и общественные организации бережно относятся к позитивному историческому наследию двух стран.

Важность сохранения двусторонних контактов отметил и депутат нижней палаты японского парламента Хиромити Ватанабэ. Политик признал сложное состояние нынешних межгосударственных связей, однако назвал поддержание каналов диалога важнейшей задачей в текущих условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня глава МИД Японии Тосимицу Мотэ хочуги подтвердил готовность к диалогу с Россией.

Месяцем ранее посол России в Токио Николай Ноздрев назвал условием нормализации связей отказ японских властей от враждебного курса.

В начале мая японский депутат Мунэо Судзуки привез в Москву послание о важности укрепления двусторонних отношений.