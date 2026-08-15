Tекст: Вера Басилая

Группы сил специальных операций Украины прибыли в поселок Казачья Лопань Харьковской области и понесли потери, передает РИА «Новости». По данным российских силовых структур, противник пытался усилить свои позиции на этом участке фронта.

«Для удержания Казачьей Лопани противник перебросил на данный участок фронта также группы ССО, которые действуют западнее населенного пункта и уже понесли потери», – сообщил источник агентства.

Командование ВСУ также пыталось ввести в поселок боевую группу 475-го отдельного штурмового полка. Это подразделение было уничтожено на западной окраине населенного пункта ударами артиллерии и FPV-дронов.

Ранее Министерство обороны России сообщало об освобождении Щербаковки в Харьковской области, что стало важным шагом в битве за крупный логистический узел Казачья Лопань. В регионе действуют группировки войск «Запад» и «Север», за неделю уничтожившие более трех тыс. украинских военных.

Российские войска ликвидировали штурмовую группу украинской армии около Казачьей Лопани.

Бойцы группировки «Север» обнаружили заминированные тела солдат противника у Щербаковки.

Месяцем ранее отечественные силы пресекли попытку прорыва отрядов украинского полка «Скала» на харьковском направлении.