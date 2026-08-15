Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Переброшенные в Казачью Лопань группы ССО Украины понесли потери
Украинское командование направило подразделения сил специальных операций в харьковский поселок Казачья Лопань, где они уже понесли серьезные потери, сообщили в российских силовых структурах.
Группы сил специальных операций Украины прибыли в поселок Казачья Лопань Харьковской области и понесли потери, передает РИА «Новости». По данным российских силовых структур, противник пытался усилить свои позиции на этом участке фронта.
«Для удержания Казачьей Лопани противник перебросил на данный участок фронта также группы ССО, которые действуют западнее населенного пункта и уже понесли потери», – сообщил источник агентства.
Командование ВСУ также пыталось ввести в поселок боевую группу 475-го отдельного штурмового полка. Это подразделение было уничтожено на западной окраине населенного пункта ударами артиллерии и FPV-дронов.
Ранее Министерство обороны России сообщало об освобождении Щербаковки в Харьковской области, что стало важным шагом в битве за крупный логистический узел Казачья Лопань. В регионе действуют группировки войск «Запад» и «Север», за неделю уничтожившие более трех тыс. украинских военных.
Российские войска ликвидировали штурмовую группу украинской армии около Казачьей Лопани.
Бойцы группировки «Север» обнаружили заминированные тела солдат противника у Щербаковки.
Месяцем ранее отечественные силы пресекли попытку прорыва отрядов украинского полка «Скала» на харьковском направлении.