Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
На Украине произошел масштабный сбой в работе банковских карт «Приватбанка»
Работа банковских карт украинского «Приватбанка» нарушена на всей территории Украины, сообщили украинские СМИ.
Украинские СМИ сообщили, что клиенты банка по всей Украине жалуются на то, что не удается оплатить товары с кредитных карт. Из-за этого в супермаркетах образуются очереди, передает РИА «Новости».
Представители «Приватбанка» подтвердили наличие определенных сложностей в функционировании нескольких сервисов. При этом в самом банке отказались признавать факт существенных сбоев в обслуживании населения.
Весной прошлого года масштабный сбой парализовал банковскую систему на Украине.
Причиной этих неполадок стало техническое обновление в одном из дата-центров.
До этого в украинских городах произошел сбой в работе платежных систем Visa и Mastercard.