На Украине произошел масштабный сбой в работе банковских карт «Приватбанка»

Tекст: Вера Басилая

Украинские СМИ сообщили, что клиенты банка по всей Украине жалуются на то, что не удается оплатить товары с кредитных карт. Из-за этого в супермаркетах образуются очереди, передает РИА «Новости».

Представители «Приватбанка» подтвердили наличие определенных сложностей в функционировании нескольких сервисов. При этом в самом банке отказались признавать факт существенных сбоев в обслуживании населения.

Весной прошлого года масштабный сбой парализовал банковскую систему на Украине.

Причиной этих неполадок стало техническое обновление в одном из дата-центров.

До этого в украинских городах произошел сбой в работе платежных систем Visa и Mastercard.