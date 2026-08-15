Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Землетрясение произошло на западе Индонезии
Мощные подземные толчки зафиксированы на западе Индонезии, эпицентр стихии находился в непосредственной близости от крупного населенного пункта Пематангсиантар, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Магнитуда землетрясения составила 6,3, оно произошло в провинции Северная Суматра, передает РИА «Новости» со ссылкой на EMSC.
Очаг сейсмического события залегал на глубине 173 километров.
Подземные толчки были зафиксированы в 13.54 мск.
Эпицентр располагался всего в восьми километрах к западу от города Пематангсиантар, где живут 209 тыс. человек.
Ранее в ночь на субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал о землетрясении магнитудой 7,7 возле индонезийского острова Флорес. Жертвами этого стихийного бедствия стали 38 человек.
В начале июля сейсмологи фиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у индонезийского острова Хальмахера.
В середине июня подземные толчки магнитудой 6,7 произошли рядом с островом Сулавеси.