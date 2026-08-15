Землетрясение произошло на западе Индонезии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Магнитуда землетрясения составила 6,3, оно произошло в провинции Северная Суматра, передает РИА «Новости» со ссылкой на EMSC.

Очаг сейсмического события залегал на глубине 173 километров.

Подземные толчки были зафиксированы в 13.54 мск.

Эпицентр располагался всего в восьми километрах к западу от города Пематангсиантар, где живут 209 тыс. человек.

Ранее в ночь на субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал о землетрясении магнитудой 7,7 возле индонезийского острова Флорес. Жертвами этого стихийного бедствия стали 38 человек.

В начале июля сейсмологи фиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у индонезийского острова Хальмахера.

В середине июня подземные толчки магнитудой 6,7 произошли рядом с островом Сулавеси.