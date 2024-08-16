Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по торговому центру в Донецке
СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по торговому центру в Донецке, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По ее словам, по факту обстрела ВСУ торгового центра «Галактика» СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Теракт», передает РИА «Новости».
Петренко добавила, что следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению.
Ранее в Минздраве ДНР сообщили, что число мирных жителей Донецка, пострадавших в результате обстрела торгового центра «Галактика» в Петровском районе города со стороны украинской армии, возросло до 11.