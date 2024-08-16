Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков.4 комментария
Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.8 комментариев
Как рассказала женщина, из-за украинских обстрелов 6 августа она перевезла отца из села Гоголевка в свою квартиру в Судже. Затем она взяла детей и поехала искать жилье в более безопасном месте, куда планировала после этого доставить и отца. Однако 7 августа вернуться за отцом она уже не смогла – въезд в город закрыли из-за напряженной оперативной обстановки, сообщает Daily Storm.
«В доме были другие люди, он был не один. Мы сказали ему, что приедем, – только отвезем детей и найдем что-нибудь. Нас просто уже не пустили назад военные. И я тут же начала звонить всем. Он ждал меня, наверное, а я не приехала», – рассказала женщина.
В Сети было опубликовано два видео с Гусаровым. После первого видео женщина предположила, что отец возвращается домой в Гоголевку. Однако на второй записи – той, которую сняли «эсэсовцы» – мужчина «на пятаке кружится и никуда не может уйти».
«Потерялся, но почему – не знаю. Видно, что он совсем уже изможденный, грязный, мокрый. На первом видео он еще нормально выглядит, а на сегодняшнем – просто ужас», – заявила женщина. Она рассказала, что у Гусарова не видит один глаз.
При этом, по ее словам, отец был бодрым и энергичным: «Не то чтобы у него что-то с головой, чтобы он ушел из-за этого. Он здоровый, мы принимаем лекарства». Она не знает, что случилось с ее отцом, и надеется, что ему помогут. «Если бы я могла что-то сделать сейчас…» – заявила она.
Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».
Согласно данным опроса, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,8% опрошенных (плюс 1 п. п.), уровень одобрения деятельности президента увеличился на 0,2 п. п. и составил 77,1%, передает ТАСС.
Деятельность правительства России одобряют 50,3% опрошенных (минус 0,2 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина – 51,9% опрошенных (минус 2,7 п. п.). О доверии Мишустину заявили 61,2% респондентов (минус 1,1 п. п.).
Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.
Напомним, в июне уровень доверия россиян Путину превысил 81%.
UNB: Бангладеш отозвала посла из России и еще шести стран
По информации UNB, отозваны послы Бангладеш в России, ФРГ, Мальдивской Республике, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, США и Японии, передает ТАСС.
Отмечается, что вскоре в эти страны будут направлены новые диппредставители. Должность посла Бангладеш в Москве с 2022 года занимал Камрул Ахсан.
На прошлой неделе президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу распустил парламент, чтобы сформировать временное правительство после отставки премьер-министра Шейх Хасины.
Минобороны: Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области
По информации ведомства, экипаж бомбардировщика катапультировался, их жизни ничего не угрожает, передает ТАСС. Крушение Ту-22М3 не вызвало разрушений на земле, он упал в безлюдной местности, добавили в Минобороны.
Три пилота упавшего самолета найдены, с четвертым сохраняется связь, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
По предварительной информации, самолет разбился из-за технической неисправности.
В конце июля истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался.
«Буянова Н.Ф. нарушила ранее установленную меру пресечения в виде запрета определенных действий, скрылась от следствия и была объявлена в розыск», – передает ТАСС со ссылкой на решение Мосгорсуда о ее аресте.
Сообщается, что женщину задержали в районе, близком к границе России. Информацию о Буяновой получили в ходе розыскных мероприятий правоохранительных органов. «При себе у нее была значительная сумма денег и мобильное устройство», – отмечается в документе. В связи с этим Мосгорсуд принял решение поместить Буянову под стражу.
Ранее Буяновой ужесточили обвинение по делу о фейках про ВС России. По версии обвинения, Буянова на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции. Дело переквалифицировали на статью «Публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». По ней женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
Генерал ФРГ Фройдинг: Германия планирует до конца года передать Украине около 30 танков Leopard 1
Также Германия планирует поставить Украине два ЗРК IRIS-T SLM, два ЗРК IRIS-T SLS, управляемые ракеты к ним, десять ЗСУ Gepard, 400 бронемашин MRAP 4, 12 самоходных гаубиц PzH 2000 и четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, сообщил Фройдинг в интервью, опубликованном на YouTube-канале ВС ФРГ, передает РИА «Новости».
Кроме того, планируется, что Киев получит от Германии беспилотники, различные системы борьбы с дронами, штурмовые винтовки, боеприпасы, грузовики, медоборудование и полевой госпиталь.
Ранее Германия подтвердила передачу Украине восьми Leopard 1.
Речь идет о новом учебнике по истории для 8-х классов, в котором глава, посвященная присоединению Восточной Армении к России, содержит ряд существенных исторических неточностей, сообщили в дипведомстве, передает ТАСС.
В частности, авторы учебника назвали Туркманчайский мирный договор «аннексией» Восточной Армении, указали в МИД России. В ведомстве отметили, что до недавнего времени в армянских учебниках Туркманчайский договор оценивался как имеющий «колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности».
«Ставить под сомнение особую роль Российской империи, а впоследствии СССР и России в деле становления нынешней Армении означает идти против общеизвестных фактов. Речь об очередной беззастенчивой попытке переписать нашу общую историю», – подчеркнули в российском МИД.
Москва надеется, что армянские власти примут необходимые меры для исправления этой ситуации и не допустят распространения в школах учебников, содержащих искаженную информацию о совместной истории двух стран, добавили там.
В своем Telegram-канале WarGonzo он указал, что уроженцы Курской области братья Александр и Михаил обнаружили в лесу истекающего кровью после боя украинского солдата.
«Здесь не будет устрашающих кадров расправы, мужики наложили вэсэушнику жгуты и передали в руки российских военнослужащих, объяснив, что человек с перебитой ногой – уже не враг», – указано в сообщении.
Раненому была оказана необходимая медицинская помощь, а братья сейчас помогают мирным жителям выезжать из приграничных поселков.
Ранее российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня в Курской области и группу из трех украинских военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Несмотря на очевидный террористический акт, совершенный Киевом против курян, экспертов не интересуют права человека, речь идет об «очередном перформансе, когда правочеловеческая проблематика используется в качестве политического инструмента», заявила дипломат, передает ТАСС.
«В данном случае еще и с особым цинизмом», – подчеркнула она.
Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обратилось к России с просьбой предоставить доступ в Курскую область для проверки заявлений о нарушениях прав человека со стороны ВСУ.
Газета ВЗГЛЯД писала, что поездка ооновцев в Курскую область может таить подвох.
Известно, что украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию России в районе населенного пункта Крупец Курской области. В ответ на это российские подразделения незамедлительно предприняли меры по ее ликвидации, передает РИА «Новости».
В ходе ожесточенного боя, который продолжался несколько часов, российским военным удалось полностью уничтожить группу десантников ВСУ. По предварительным данным, в результате боестолкновения погибли шесть украинских военнослужащих.
Российские военные также захватили оружие и боеприпасы, которые были у украинской диверсионной группы.
Накануне российские войска очистили от ВСУ Крупец в Курской области.
Как рассказал в Telegram венный блогер Кирилл Федоров, БМП «ускользнула и смогла прорваться», но через некоторое время заглохла. Украинские военные, которые были в ней, спрятались в кустах – «не более чем на 30 м от нее».
В это время к БМП на машине Lada подъехал российский военный, взял канистру, облил из нее БМП и поджег, после чего уехал.
Напомним, также было опубликовано видео уничтожения американской установки ракетной системы залпового огня HIMARS, обстреливавшей Курскую область. По позиции HIMARS в Сумской области нанес удар расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер».
Rappahannock News: В США сотрудники ФБР пришли с обыском в дом политолога Дмитрия Саймса
Очевидцы рассказали о работе сотрудников правоохранительных органов в поместье Patria, которое, по данным реестра округа Раппаханнок, принадлежит 76-летнему Дмитрию Саймсу. Он приобрел его в июле 2021 года за 1,63 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rappahannock News.
Представитель ФБР Саманта Шеро заявила, что действия правоохранительных органов санкционированы судом.
Между тем Саймс сообщил, что находится за пределами США и не видел ордера на арест, равно как и не был официально уведомлен о каких-либо действиях. По его словам, ему неизвестно, что он является объектом расследования, но намерен получить необходимую информацию, а затем предпринять надлежащие действия.
Дмитрий Саймс известен в дипломатических кругах Вашингтона, он считается экспертом по России. С 2018 года он ведет ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.
Ранее агенты ФБР провели обыск в доме экс-разведчика США Скотта Риттера в Делмаре в штате Нью-Йорк.
Politico: США обсуждают передачу Украине ракет JASSM дальностью более 900 км
Администрация американского президента Джо Байдена сейчас прорабатывает детали по возможным поставкам ракет JASSM, она проверяет механизм передачи «чувствительных технологий», сообщили собеседники Politico, передает ТАСС.
Чиновники хотят убедиться, что украинские самолеты смогут нести ракеты весом свыше одной тонны с боеголовкой весом свыше 450 кг. Пока в Белом доме, Госдепе и Пентагоне не комментировали эти сообщения. Однако, как отмечает Politico, Пентагон уже работает над изменениями, которые позволят Украине запускать это оружие с истребителей F-16.
Дальность ракет JASSM класса «воздух – земля» превышает 926 км, в числе характеристик указаны «высокая точность» и «большая летальность». По данным издания, такие ракеты США поставляют только «ближайшим союзникам», их закупили Польша, Австралия и Финляндия.
В мае эксперты предупреждали, что поставляемые киевскому режиму F-16 будут представлять наибольшую опасность с ракетами AGM-158 JASSM «воздух – земля».
В результате крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области погиб один из летчиков
Кобзев сообщил в Telegram, что «одного из пилотов спасти не удалось». Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. По словам Кобзева, работы на месте падения самолета велись «всю ночь».
Остальные пилоты получили травмы различной степени тяжести, пострадавшие госпитализированы. «Специалистам сейчас предстоит определить точную причину крушения. Вчера предварительной версией была техническая неисправность», – сообщил губернатор.
Напомним, Ту-22М3 в четверг потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж катапультировался. Сообщалось, три пилота найдены, с четвертым установлена связь.
Washington Post сообщила об «ужасных боях» при провальной попытке нападения ВСУ на Белгородскую область
Издание ссылается на слова трех украинских военных, в том числе одного командира ВСУ. Washington Post пишет, что Белгородская область подготовилась, там были противотанковые заграждения и мины, а украинские войска, участвовавшие в нападении, почти сразу попали под интенсивные обстрелы артиллерии, атаки беспилотников, авиаудары, передает ТАСС.
Боевик ВСУ с позывным Хакер сообщил, что все члены его группы оказались ранены при атаке в районе Колотиловки «четыре дня назад». Хакер сказал, что боялся за свою жизнь, так как украинские военные не знали местности, им приходилось действовать вслепую.
Как пишет Washington Post, он сообщил, что «многие солдаты были контужены или тяжело ранены, а другие были убиты, их пришлось оставить». Из-за интенсивных обстрелов «выжившим пришлось укрываться в русских окопах в течение нескольких дней», пока за ними не приехала бронетехника для эвакуации.
Издание отмечает, что «ужасные бои резко контрастировали с почти праздничным настроением украинских чиновников».
Напомним, сообщалось о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении активности ВСУ на границе Краснояружского района и начале эвакуации местных жителей в безопасные места. В Белгородской области введен режим ЧС федерального уровня.