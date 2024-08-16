Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
При ударе ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке погибли два человека
В результате обстрела крупного торгового центра «Галактика» в Петровском районе Донецка, предварительно, погибли два человека, сообщили в оперативных службах Донецкой народной республики.
Источник ТАСС сообщил, что на момент удара в ТЦ было много посетителей, информация есть минимум о двух погибших.
Сообщается, что ВСУ продолжают наносить удары по району горящего торгового центра, мешая подойти к месту оперативным службам.
Кроме этого, при обстреле повреждены жилые дома и больница № 14, расположенные в том же микрорайоне.
ТЦ «Галактика» является в районе единственным крупным магазином, покупателей всегда в нем много, поэтому могли пострадать немало мирных жителей.