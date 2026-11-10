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Третий за день танкер подорвался на мине в Ормузском проливе
В Ормузском проливе третий за день танкер подорвался на мине при попытке пройти по несанкционированному маршруту, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
«Третий танкер-нарушитель после полудня подорвался на мине, следуя по несанкционированному маршруту», – цитирует сообщение пресс-службы КСИР РИА «Новости».
В Корпусе стражей исламской революции отметили, что риски для танкеров значительно возросли после уничтожения радиолокационных систем и вспомогательных навигационных средств США. Попытки пройти по несогласованным с Ираном маршрутам увеличивают вероятность столкновения с минами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о подрыве и возгорании трех нефтяных танкеров в Ормузском проливе.
Пресс-служба КСИР заявила о подрыве на минах двух отключивших навигацию судов при попытке прохода по запрещенному маршруту.
В субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части пролива.