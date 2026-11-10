Третий за день танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Tекст: Валерия Городецкая

«Третий танкер-нарушитель после полудня подорвался на мине, следуя по несанкционированному маршруту», – цитирует сообщение пресс-службы КСИР РИА «Новости».

В Корпусе стражей исламской революции отметили, что риски для танкеров значительно возросли после уничтожения радиолокационных систем и вспомогательных навигационных средств США. Попытки пройти по несогласованным с Ираном маршрутам увеличивают вероятность столкновения с минами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о подрыве и возгорании трех нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

Пресс-служба КСИР заявила о подрыве на минах двух отключивших навигацию судов при попытке прохода по запрещенному маршруту.

В субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части пролива.