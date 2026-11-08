Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Саудовская Аравия уничтожила две летевшие на Эр-Рияд ракеты хуситов
Reuters: Саудовская Аравия перехватила две выпущенные хуситами ракеты
Возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция перехватила и уничтожила две ракеты, которые йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» выпустило в направлении столицы Саудовской Аравии.
Коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила и уничтожила две ракеты, запущенные хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах» в направлении Эр-Рияда, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Другие подробности инцидента не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила баллистическую ракету йеменского движения «Ансар Алла».
В субботу силы противовоздушной обороны королевства уничтожили запущенную по Эр-Рияду крылатую ракету.
В четверг хуситы нанесли удар беспилотником по международному аэропорту на востоке Саудовской Аравии.