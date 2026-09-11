Путин назвал попытку втянуть Украину в НАТО первопричиной трагических событий

Tекст: Антон Антонов

Завершая первый день рабочего визита в Индию, Путин ответил на вопрос СМИ.

«Ведь мы говорили много раз о неприемлемости для нас расширения НАТО на восток. Добрались наконец до Украины», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

Он указал, что украинского президента Виктора Януковича отстранили от власти в результате государственного переворота.

Путин отметил, что не дает оценок деятельности Януковича, признавая, что тот, вероятно, допускал ошибки и вызывал недовольство населения. При этом Путин подчеркнул, что Янукович выступал против вступления Украины в НАТО, а сразу после смены режима новые власти в Киеве поставили целью втянуть Украину в НАТО.

«И это в конечном итоге и явилось первопричиной на самом деле сегодняшних трагических событий на Украине», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент подчеркнул, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.

Путин предостерег Европу от ввода войск на Украину.