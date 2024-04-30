Forbes: Канаде потребуется год, чтобы поставить Киеву обещанные БТР

Tекст: Валерия Городецкая

«Больше всего Украина нуждается в артиллерии, средствах ПВО и свежей пехоте для своих потрепанных боевых бригад. На четвертом месте – бронетранспортеры», – отмечает Forbes, передает РИА «Новости».

Всего Оттава планировала поставить Украине 89 бронемашин и запчасти, говорится в статье. С момента обещания до поставки Канаде потребуется год, чтобы передать Киеву 50 БТР. За этот же период украинские войска могут потерять около 500 БТР и БМП, поясняет издание.

При этом Украина уже год ждет 50 новых машин, чтобы удовлетворить примерно пять процентов своей потребности в БТР, отмечается в публикации.

Ранее Германия передала Украине десять БМП Marder и снаряды для танков Leopard 2.