Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.2 комментария
Forbes: Канаде потребуется год, чтобы поставить Киеву обещанные БТР
Канада не сможет поставить обещанные бронетранспортеры (БТР) Bison Украине до 2025 года, несмотря на острую потребность в них, пишет Forbes.
«Больше всего Украина нуждается в артиллерии, средствах ПВО и свежей пехоте для своих потрепанных боевых бригад. На четвертом месте – бронетранспортеры», – отмечает Forbes, передает РИА «Новости».
Всего Оттава планировала поставить Украине 89 бронемашин и запчасти, говорится в статье. С момента обещания до поставки Канаде потребуется год, чтобы передать Киеву 50 БТР. За этот же период украинские войска могут потерять около 500 БТР и БМП, поясняет издание.
При этом Украина уже год ждет 50 новых машин, чтобы удовлетворить примерно пять процентов своей потребности в БТР, отмечается в публикации.
Ранее Германия передала Украине десять БМП Marder и снаряды для танков Leopard 2.