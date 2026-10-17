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    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

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    17 октября 2026, 23:42 • Новости дня

    Захарова объяснила защиту рэпера Navai российскими дипломатами

    Захарова: Консульство обязано защищать россиян за рубежом в любых ситуациях

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя реакцию дипломатов на задержание в Казахстане рэпера Navai (Наваи Бакирова) по делу о контрабанде наркотиков, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что консульские сотрудники обязаны отстаивать права граждан России за рубежом в любых обстоятельствах.

    Генеральное консульство России в Алма-Ате направило ноту в МИД Казахстана после ареста Бакирова. Это вызвало критику со стороны общественности, в частности актрисы Яны Поплавской, которая усомнилась в необходимости дипломатической поддержки артиста в такой ситуации, передает РИА «Новости».

    «Я не буду здесь обсуждать данный конкретный случай с российским гражданином. Наши консульские сотрудники – не адвокаты и не следователи, чтобы квалифицировать поступки наших соотечественников за рубежом или заниматься расследованиями, они – всегда и везде – обязаны защищать граждан России во всех без исключения сложных ситуациях за рубежом… Кто бы ни оказывался в беде, наши дипломаты всегда придут на помощь. Таков закон!» – написала Захарова в Telegram.

    Дипломат напомнила, что защита прав граждан России за рубежом является приоритетной задачей консульской службы и закреплена в Конституции и консульском уставе. Она сравнила работу дипломатов с трудом врачей, которые спасают жизни людей, не интересуясь их прошлыми «грехами».

    Захарова пояснила, что направление ноты казахстанской стороне по поводу задержания Navai является стандартной процедурой и базовым элементом дипломатической переписки с властями государства пребывания.

    По ее словам, консульская защита сограждан, оказавшихся в тюрьмах и колониях, представляет собой тяжелое и ответственное служение обществу, которое дипломаты обязаны выполнять по всему миру, несмотря на высокую морально-психологическую нагрузку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду рэпера Navai задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков после обнаружения у него запрещенных веществ. Рэпер находится в СИЗО города Тараза.

    В четверг генеральное консульство России в Алма-Ате направило ноту в МИД Казахстана.

    15 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Генконсульство России направило ноту в МИД Казахстана из-за ареста Navai

    Российские дипломаты направили ноту в МИД Казахстана после ареста рэпера Navai

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские дипломаты в Алма-Ате обратились в министерство иностранных дел Казахстана с официальным запросом в связи с задержанием рэпера Наваи Бакирова.

    Генеральное консульство РФ в Алма-Ате направило в МИД Казахстана ноту в связи с арестом на юге республики российского рэпера Наваи Бакирова, выступающего под псевдонимом Navai, передает ТАСС.

    «Мы отправили в представительство МИД Республики Казахстан в Алма-Ате ноту с просьбой дать официальный комментарий по ситуации с российским гражданином», – сообщил сотрудник пресс-службы консульства. По его словам, дипломатическое ведомство следит за развитием ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг казахстанский суд арестовал рэпера Navai по делу о контрабанде наркотиков.

    Погранслужба Киргизии начала проверку после задержания исполнителя.

    В среду в Казахстане отменили концерт музыканта.

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    16 октября 2026, 16:02 • Новости дня
    Россия и Казахстан обсудили сотрудничество в газовой сфере

    Газпром: Миллер и Скляр утвердили газовое сотрудничество на 2027 год

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Газпрома Алексей Миллер и руководитель администрации президента Казахстана Роман Скляр провели рабочую встречу, на которой обсудили сотрудничество в газовой сфере и утвердили параметры работы на 2027 год, сообщили в Газпроме.

    Стороны закрепили параметры взаимодействия на 2027 год, передает РИА «Новости».

    В сообщении компании указывается: «Стороны отметили стабильное и последовательное развитие двустороннего сотрудничества в газовой сфере. На встрече были закреплены параметры взаимодействия на 2027 год».

    Рабочая встреча Миллера и Скляра состоялась в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя», который проходит в Москве с 14 по 16 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Россия усилила энергетический союз с Казахстаном.

    Тогда президент Владимир Путин заявил о выгоде прямых поставок газа Казахстану.

    В январе сообщалось об изменениях в российском экспорте газа.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    15 октября 2026, 17:14 • Новости дня
    Страны СНГ согласовали проект совместных учений на внешних границах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители стран СНГ подготовили и одобрили проект соглашения о проведении совместных учений по урегулированию кризисных ситуаций на внешних границах Содружества.

    Эксперты стран Содружества Независимых Государств доработали и согласовали проект документа об организации совместных учений формирований пограничных и иных ведомств, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

    В ведомстве отметили, что дополнительное заседание экспертной группы по вопросам ликвидации кризисных ситуаций на внешних рубежах состоялось 14 и 15 октября. В ближайшее время документ планируется внести на рассмотрение Совета глав государств СНГ.

    Во встрече приняли участие представители России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Кроме того, на заседании присутствовали сотрудники Совета командующих Пограничными войсками и Исполнительного комитета Содружества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин указал на эффективность встреч глав спецслужб стран СНГ.

    Летом постоянный представитель при уставных и других органах Содружества назвал атаку под Брянском покушением на Союзное государство.

    А весной глава российского государства обсудил с Советом безопасности взаимодействие с партнерами по СНГ.

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    16 октября 2026, 01:45 • Новости дня
    Захарова раскрыла «топорную схему» фейк-кампании о помощи Звинчуку

    Захарова раскрыла схему кампании дезинформации о помощи Звинчуку

    Tекст: Катерина Туманова

    В блогосфере началась массовая публикация однотипной дезинформации с целью очернить действия сотрудников дипмиссии по поддержке задержанных в Черногории россиян, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «С каждым разом фейки всё топорнее и примитивнее. Если раньше старались хотя бы внешне по-разному обыграть спущенную методичку, то теперь просто лениво клепают, как говорят на профжаргоне, «копипасту». Совпадение текстов местами стопроцентное», – написала она в Telegram-канале, приложив наглядные материалы.

    Захарова отметила, что точкой входа для распространения фейков становятся иноагентские ресурсы, но дипломат была удивлена, что среди распространителей дезинформации оказались члены Союза писателей России.

    «Хотя после такого мощного тиражирования заимствований можно их смело записывать в члены Союза Списателей», – иронично завершила пост Захарова.

    Напомним, владельца Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и команду задержали в черногорском городе Рисан после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Посольство России оперативно потребовало от местных властей разъяснить причины произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Звинчук 11 октября вернулся в Россию после задержания в Черногории.

    Он заявил, что Мария Захарова сыграла ключевую роль в возвращении команды Звинчука на родину.

    Звинчук также поблагодарил МИД и спецслужбы за возвращение в Россию.

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    16 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Отдыхающие в Анталье россияне пожаловались на январскую погоду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Анталья и другие турецкие курорты оказались во власти необычайно холодной для октября погоды с сильными штормами и резким похолоданием.

    В октябре на курортах юга Турции дневная температура опустилась до плюс 18 градусов вместо привычной нормы в 26,6 градуса, продолжаются мощные ливни. Отдыхающие оказались застигнуты врасплох январской погодой, передает РИА «Новости».

    «Дождь льет, море бушует, гром гремит», – охарактеризовала погоду в районе Авсаллар российская туристка Лариса. Она отметила, что несмотря на шторм, отель работает в обычном режиме, а организаторы даже устраивали дискотеку на пляже.

    Турист Александр, отдыхающий с семьей в Каше, сообщил, что вода в Средиземном море стала холоднее, чем в прошлые годы, из-за чего местные жители уже завершили купальный сезон. В свою очередь турецкие СМИ публикуют видео последствий непогоды, на одном из которых пианист играет саундтрек из фильма «Титаник» в подтопленном отеле.

    По данным метеорологов, в Аланье и Манавгате за несколько дней выпала месячная норма осадков. При этом в Российском союзе туриндустрии пояснили, что удешевление путевок в Анталью связано не с дождями, а с плановым окончанием пляжного сезона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло пяти.

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    17 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    В Европарламенте призвали запретить выдачу любых виз гражданам России

    Депутат Европарламента Готинк предложил прекратить выдачу всех виз россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Европарламента Дирк Готинк призвал прекратить выдачу всех видов виз россиянам до завершения спецоперации на Украине.

    Евросоюзу следует прекратить выдачу всех видов виз гражданам России на время конфликта на Украине, передает РИА «Новости» заявление депутата Европейского парламента Дирка Готинка в интервью Euronews.

    «Каждый месяц десятки тысяч россиян путешествуют по Европе. Я думаю, что мы должны прекратить это. Это не так трудно сделать», – заявил Готинк.

    Между тем, в среду Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России отметил, что идеи о невыдаче виз показывают «гуманитарный подход» ЕС. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала своей целью сокращение выдачи туристических виз гражданам России.

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    15 октября 2026, 14:19 • Новости дня
    Казахстан и Россия запустили грузоперевозку с электронной накладной

    Казахстан и Россия запустили пилотную грузоперевозку с электронной накладной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Казахстан и Россия осуществили первую пилотную международную автомобильную грузоперевозку по маршруту Астана – Москва с применением электронной накладной e-CMR, сообщили в казахстанском министерстве транспорта.

    «В рамках Транспортной недели в Астане состоялся торжественный запуск первой пилотной международной автомобильной грузоперевозки по маршруту Казахстан – Россия с применением электронной международной транспортной накладной e-CMR», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Отмечается, что запуск стал практическим шагом в цифровизации международных автомобильных перевозок и развитии взаимодействия государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    Применение e-CMR позволит сократить затраты на оформление документов, ускорить обмен информацией и отслеживать статус груза в режиме реального времени. Пилотный проект позволит отработать механизм использования электронной накладной и создать основу для расширения цифрового взаимодействия между странами ЕАЭС.

    e-CMR является цифровым аналогом международной транспортной накладной CMR, используемой при автомобильных грузоперевозках. Документ содержит сведения о грузе, отправителе, перевозчике и получателе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Казахстан решил ввести бесплатные электронные разрешения на въезд для россиян.

    Во вторник Минтранс предсказал снижение стоимости беспилотных грузоперевозок.

    В тот же день президент России Владимир Путин положительно оценил работу беспилотных грузовиков на трассе «Восток».

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    17 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    В Египте начали проверку обстоятельств гибели ребенка из России в отеле

    Прокуратура Египта допросила директора отеля после гибели подростка из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Шарм-эш-Шейхе правоохранительные органы допросили троих сотрудников отеля, в том числе его операционного директора, в связи с гибелью 11-летнего российского подростка, который погиб от удара током во дворе гостиницы.

    Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка из России в гостинице в Шарм-эш-Шейхе, а также выясняют, как электрический кабель оказался в открытом доступе на территории отеля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в туристической отрасли Египта.

    «Также идет проверка соответствия мер безопасности в гостинице стандартам, будет определена ответственность лиц в соответствии с законом», – отметил источник.

    Агентство отмечает, что прокуратура Шарм-эш-Шейха уже начала следственные действия в отношении трех сотрудников отеля Swissotel. На допрос были вызваны операционный директор, гражданин Турции Озджан Ширин, руководитель инженерного департамента Сейид Шаляби и глава отдела безопасности Мухаммад Мансур. После дачи показаний они были освобождены на время расследования.

    Посольство России в Каире подтвердило гибель мальчика, произошедшую 14 октября. Российские дипломаты помогают родителям с оформлением документов для репатриации, при этом искусственных препятствий в этом процессе не наблюдается. Ожидается, что тело подростка отправят в Россию после завершения всех необходимых процедур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский подросток погиб в отеле Шарм-эш-Шейха. До этого российского туриста нашли мертвым в коридоре отеля в турецкой Анталье. А летом еще один российский турист внезапно скончался в номере отеля уже в Аланье.

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    15 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    В Таиланде россиянина арестовали за нелегальное пребывание в течение 568 дней

    В Паттайе арестовали россиянина за просроченный на 568 дней безвизовый штамп

    Tекст: Мария Иванова

    В Паттайе иммиграционная полиция задержала гражданина России, который нелегально находился в Таиланде 568 дней после истечения срока безвизового штампа.

    Об аресте россиянина передает РИА «Новости» со ссылкой на иммиграционную полицию курортного города.

    «У гражданина России, задержанного в районе улицы Тхаппхрая, оказалось 568 дней нелегального пребывания в Таиланде: он более полутора лет прожил в стране после окончания срока действия безвизового штампа», – сообщил представитель ведомства.

    Отмечается, что 13 и 14 октября во время рейда иммиграционной полиции также были арестованы граждане Южной Кореи и Узбекистана, нарушившие визовый режим.

    По словам полицейского, задержанные предстанут перед судом, им грозят штрафы, депортация и занесение в черный список, что может навсегда лишить россиянина возможности вернуться в Таиланд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце посол России в Таиланде сообщил о депортации 70 соотечественников из страны с начала года.

    В июле в Таиланде задержали разыскиваемого россиянина.

    Летом другого гражданина России взяли под стражу в королевстве за нелегальную скупку элитной земли.

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    15 октября 2026, 11:26 • Новости дня
    Казахстанский суд арестовал рэпера Navai по делу о контрабанде наркотиков

    Рэпер Navai арестован в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Кордайский районный суд в Казахстане заключил под стражу российского рэпера Наваи Бакирова (Navai) по делу о контрабанде наркотиков, сообщил департамент полиции Жамбылской области.

    «В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – сообщили в полиции, передает РИА «Новости».

    Во вторник на пограничном пункте Кордай при въезде в Казахстан полицейские и пограничники остановили автомобиль артиста. При проверке машины правоохранительные органы обнаружили и изъяли наркотическое средство.

    По данным полиции, расследование ведется по статьям о контрабанде и незаконном хранении наркотиков. Запланированный на среду концерт Бакирова в Астане организаторы отменили по техническим причинам.

    Российский рэпер Наваи Бакиров получил популярность благодаря участию в дуэте HammAli & Navai.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Погранслужба Киргизии начала проверку после задержания рэпера Navai. В среду в Казахстане отменили концерт задержанного за наркотики исполнителя. Правоохранительные органы задержали артиста по делу о контрабанде.

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    17 октября 2026, 09:43 • Новости дня
    США предложили более 100 млн долларов за информацию о российских хакерах

    Госдеп США предложил награду за данные о 13 российских IT-специалистах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американское внешнеполитическое ведомство объявило о готовности выплатить свыше 100 млн долларов за сведения о 13 российских IT-специалистах и четырех хакерских группировках.

    В фокус внимания американских властей попали как индивидуальные разработчики, так и известные кибергруппы, которых обвиняют в атаках на критическую инфраструктуру и компьютерном мошенничестве, передает РИА «Новости».

    Максимальную награду в размере до 10 млн долларов за каждого объявили за ключевых фигурантов резонансных кибератак. В их числе обвиняемые во взломах с использованием вируса WhisperGate, атаках на системы безопасности с применением вредоносного программного обеспечения Triton, проникновении в сети энергосектора, а также операторы сервиса Media Land.

    Отдельный блок ориентировок с выплатами до 2 млн долларов отведен фигурантам дел, связанных с группировками Reborn и Z-Pentest. Правоохранительные органы разыскивают их по обвинениям в компьютерном мошенничестве, вредоносной активности и попытках нарушения работы автоматизированных промышленных систем управления.

    Государственный департамент также готов заплатить до 10 млн долларов за помощь в установлении руководителей списка хакерских объединений. В него включены группировка Conti, объединение NoName057 (16) и кибергруппа RaHDIt.

    Ранее газета «Известия» сообщала, что американский адвокат Аркадий Бух убеждает своих клиентов сотрудничать с американскими спецслужбами в обмен на вознаграждение. Юрист отверг обвинения и подчеркнул, что по закону обязан рассказывать подзащитным обо всех вариантах действий при попадании под следствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о снижении числа киберпреступлений в России почти на треть.

    Также суд в США оставил под стражей экстрадированного россиянина.

    Кроме того, Вашингтон обвинил Россию, Иран и Китай в кибератаках на избирательные комиссии.

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    17 октября 2026, 12:22 • Новости дня
    Криптобиржа Bitget закрыла доступ для россиян и белорусов

    Криптобиржа Bitget запретила операции пользователям из России и Казахстана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Криптобиржа Bitget включила Россию, Казахстан и Белоруссию в список стран, резидентам которых запрещено пользоваться услугами платформы.

    Биржа внесла изменения в пользовательское соглашение, лишив граждан трех стран доступа к своим сервисам, передает «Интерфакс».

    «Затронутые ограничениями пользователи получат персональные уведомления – по электронной почте, через сообщения в приложении и/или посредством push-уведомлений, – в которых будут указаны дальнейшие действия, соответствующие сроки и порядок вывода средств», – сообщили представители Bitget.

    Отмечается, что с 18 октября новые сделки и ордера для этих пользователей станут недоступны. Клиентам необходимо закрыть все позиции и вывести активы до 21 октября, после чего вход в аккаунты будет ограничен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз анонсировал запрет транзакций на 11 криптоплатформах в рамках новых санкций.

    Кроме того, в Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией.

    Помимо этого Кая Каллас заявила о включении рестрикций по криптовалютам в санкции против России.

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    17 октября 2026, 13:06 • Новости дня
    Власти Сербии исключили введение виз для россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербия не будет вводить визовый режим для российских граждан, заявил государственный секретарь Министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович.

    Власти Сербии не рассматривают возможность введения визового режима для граждан России.

    «Эти истории были опубликованы теми, кто работает против нашего альянса. Я заверяю вас однозначно, что Сербия никогда не введет визы для российских граждан», – заявил ТАСС государственный секретарь Министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович.

    Госсекретарь подчеркнул, что сообщения, утверждающие обратное, не соответствуют действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Сербии задумались о введении виз для россиян. Туроператоры не получали уведомлений об изменениях. Президент страны Александр Вучич заявил об отсутствии решения по этому вопросу.

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    17 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Роспотребнадзор запросил данные о заражении россиян гриппом А в Дубае

    Роспотребнадзор запросил данные о заболевании россиян гриппом А в Дубае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роспотребнадзор запросил информацию о случаях заражения российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае, сообщили в пресс-службе ведомства.

    В связи с сообщениями в СМИ о заболевании российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае Роспотребнадзор направил запрос в Ассоциацию туроператоров России (АТОР), сообщает пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что также подготовлено официальное письмо в адрес министерства здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов. В Роспотребнадзоре напомнили, что туристам следует обращаться за медицинской помощью при появлении высокой температуры, ломоты в теле, кашля, насморка или боли в горле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Роспотребнадзор рассказал об эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве. В прошлом месяце ведомство отчиталось о ходе вакцинации от гриппа в России. Также ведомство назвало число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в стране.

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    16 октября 2026, 05:13 • Новости дня
    Швеция выдала США россиянина за экспорт микроэлектроники

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швеции передали Соединенным Штатам 52-летнего гражданина России Александра Суворова, которого обвиняют в незаконных поставках американской микроэлектроники двойного назначения.

    «Пятидесятидвухлетнему гражданину России Александру Суворову в рамках уголовного иска предъявлены обвинения по трем пунктам, связанным с незаконным экспортом микроэлектронных компонентов из Соединенных Штатов в Россию через подставную компанию, базирующуюся в Гонконге. Пятнадцатого октября Суворов был экстрадирован из Швеции в Северный округ штата Нью-Йорк», – приводит РИА «Новости» заявление ведомства.

    Следствие считает, что с марта 2022 по апрель 2023 года обвиняемый закупал американскую микроэлектронику для российских заказчиков. Оплату и перевалку грузов осуществляли через гонконгскую фирму GS Group Limited, чтобы скрыть конечных получателей.

    По всем трем пунктам обвинения россиянину грозит до 45 лет тюремного заключения, а также штраф в размере до 1,75 млн долларов. Первое судебное заседание назначено на 16 октября в Олбани, штат Нью-Йорк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в США обвинили трех россиян в киберпреступлениях и мошенничестве. США добились экстрадиции россиянина из Грузии по делу о кибермошенничестве.

    МИД рекомендовал россиянам избегать стран с договорами о выдаче с США.

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    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

    Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на огромном участке фронта. По оценке экспертов, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Подробности

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    Выборы в Конгресс ломают вековые политические традиции США

    Чуть больше двух недель остается до выборов в Конгресс США. Аналитики сходятся во мнении, что если в Палате представителей исход практически предрешен, то в Сенате развернется настоящая битва. Республиканцам, чьи позиции ослаблены топливным кризисом и инфляцией, предстоит отстоять «красные» штаты, где их победы имеют вековую историю. Удастся ли? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

      Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

    • Европа в шоке: главное про саммит ЕС

      В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

    • Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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