Угроза взлома привела к массовому отключению сайтов в Нидерландах

NU.nl: В Нидерландах произошло массовое отключение сайтов из-за угрозы взлома

Tекст: Мария Иванова

Сайты были отключены в качестве меры предосторожности, пишет ТАСС со ссылкой на портал NU.nl.

На данный момент не работают сайт нижней палаты парламента Нидерландов, платформа NotuBiz для публикации сообщений местных властей, цифровые сервисы множества образовательных и научных учреждений, страницы полицейского профсоюза ACP, транспортной компании EBS и некоторых футбольных клубов. Уязвимости в PHP могут позволить злоумышленникам удаленно захватить контроль над серверами. Выпуск обновления безопасности запланирован на 17:00 мск.

Признаков нарушения безопасности обнаружено не было. По данным портала, PHP или приложения на его основе используются примерно на 70% сайтов в мире, в том числе в системе управления сайтами WordPress.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе хакер дважды взломал сеть оборонной компании Нидерландов.

За день до этого сбой в IT-системе оставил супермаркеты страны без свежих продуктов.

В прошлом месяце саботаж стал причиной массовых сбоев на железных дорогах Нидерландов.