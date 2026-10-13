Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Сбой в IT-системе оставил супермаркеты Нидерландов без свежих продуктов
De Telegraaf: В магазинах Нидерландов возник дефицит продуктов после IT-сбоя
Масштабный технический сбой в работе концерна Ahold Delhaize привел к нехватке овощей и фруктов в крупнейшей нидерландской сети супермаркетов Albert Heijn.
Перебои затронули прежде всего отделы свежих продуктов. Утром во вторник пустые полки наблюдались в магазинах Утрехта и Амстердама, передает ТАСС со ссылкой на газету De Telegraaf.
При этом нехватка продукции наблюдается не повсеместно. В супермаркетах Роттердама и Тилбурга сохранялись достаточные запасы товаров. Представитель Ahold Delhaize заявил, что компания активно работает над устранением проблем в информационных системах, но отказался от дальнейших комментариев.
В понедельник газета NRC сообщила, что сбой парализовал работу сайтов, приложений и служб поддержки клиентов Albert Heijn, а также магазинов Etos и алкомаркетов Gall & Gall.
Позднее гендиректор сети Albert Heijn Маргарет Верстеден-ван Дейн рассказала телеканалу NOS об остановке работы нескольких распределительных центров. Вечером в понедельник продолжал отгрузку продуктов только центр в Заандаме, отмечал телеканал RTL Z.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Украину вернули в эпоху дефицита. Сбой карт «Приватбанка» спровоцировал огромные очереди. В прошлом году на Украине произошел сбой в работе систем Visa и Mastercard.