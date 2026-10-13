Сбой в IT-системе оставил супермаркеты Нидерландов без свежих продуктов

De Telegraaf: В магазинах Нидерландов возник дефицит продуктов после IT-сбоя

Tекст: Мария Иванова

Перебои затронули прежде всего отделы свежих продуктов. Утром во вторник пустые полки наблюдались в магазинах Утрехта и Амстердама, передает ТАСС со ссылкой на газету De Telegraaf.

При этом нехватка продукции наблюдается не повсеместно. В супермаркетах Роттердама и Тилбурга сохранялись достаточные запасы товаров. Представитель Ahold Delhaize заявил, что компания активно работает над устранением проблем в информационных системах, но отказался от дальнейших комментариев.

В понедельник газета NRC сообщила, что сбой парализовал работу сайтов, приложений и служб поддержки клиентов Albert Heijn, а также магазинов Etos и алкомаркетов Gall & Gall.

Позднее гендиректор сети Albert Heijn Маргарет Верстеден-ван Дейн рассказала телеканалу NOS об остановке работы нескольких распределительных центров. Вечером в понедельник продолжал отгрузку продуктов только центр в Заандаме, отмечал телеканал RTL Z.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Украину вернули в эпоху дефицита. Сбой карт «Приватбанка» спровоцировал огромные очереди. В прошлом году на Украине произошел сбой в работе систем Visa и Mastercard.