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    «Мы зачищали опорник, а нам в ответ кричали на немецком»
    Эксперт объяснил слова Маска об обрушении украинского фронта без системы Starlink
    Британский министр назвал Зеленского препятствием для мира
    Вице-президент США обвинил проукраинских активистов в запугивании дочери
    Итальянская газета сообщила об отступлении ВСУ из Курской области
    Российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области
    Стало известно о планах Китая оптимизировать визовый режим с Россией
    Bild: В Германии поставили под сомнение сделку по закупке F-35
    США наложили вето на инициативу Канады по «теневому флоту» России
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов В России секс есть

    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем и от кого защищать русский язык

    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.

    25 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    33 комментария
    9 марта 2025, 12:15 • Новости дня

    На Украине произошел сбой в работе Visa и Mastercard

    На Украине зафиксировали массовый сбой в работе Visa и Mastercard в супермаркетах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине произошел сбой в работе платежных систем Visa и Mastercard, из-за чего в Киеве и других городах страны невозможно оплачивать покупки в супермаркетах карточками.

    На Украине произошел сбой в работе платежных систем Visa и Mastercard, сообщает ТАСС. По данным украинских СМИ, в частности, в столице страны, Киеве, наблюдаются проблемы с оплатой покупок в супермаркетах и снятием наличных в банкоматах.

    Телеканал «Киев-24» подчеркивает, что в украинской столице невозможно рассчитаться картой в магазинах. Издание «Страна» подтверждает, что аналогичные проблемы с платежами наблюдаются и в других городах страны. Однако, переводы через электронные приложения продолжают функционировать.

    На данный момент отсутствуют официальные заявления и разъяснения от платежных систем или украинских властей относительно причин и сроков решения этой проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Украины сообщило о том, что произошел сбой в приложении «Резерв+», что вызвало трудности у пользователей. На Украине ранее фиксировали сбои в работе натовской бронетехники из-за низких температур. Украина перенесет часть электронных госреестров в Латвию и Эстонию для обеспечения их безопасности.

    8 марта 2025, 19:00 • Новости дня
    PF: Зеленский купил крупный инвестиционный банк Франции

    PF: Зеленский стал владельцем банка Milleis Banque через офшорные компании за миллиард евро

    PF: Зеленский купил крупный инвестиционный банк Франции
    @ IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banque через офшорные компании, связанных с ним, за более чем миллиард евро, сообщила газета PravdaFrance.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский стал владельцем Milleis Banque, крупнейшего частного инвестиционного банка Франции, передает Ura.Ru со ссылкой на PravdaFrance.

    По информации французских изданий, сделка осуществлена через офшорные компании, связанные с Зеленским, и оценивается более чем в миллиард евро.

    В публикации отмечается, что одна из компаний, участвующих в сделке, – Multicapital Corp, которая ранее фигурировала в документах, как Pandora Papers. В сделке также участвовала компания Rothschild & Co, в которой работал нынешний президент Франции Эммануэль Макрон.

    Эксперты предполагают, что приобретение банка может быть частью долгосрочных планов Зеленского. В случае возникновения серьезных политических или экономических проблем на Украине, наличие банка за границей может обеспечить ему финансовую стабильность и возможность переезда.

    Ранее в январе депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что Зеленский нагло разворовывает госбюджет.

    В 2019 году появилась информация о том, что у Зеленского есть офшорные счета на Кипре. До этого сообщалось, что вилла в Форте-дей-Марми, принадлежащая Елене Зеленской, не нашла покупателя после выставления на продажу, несмотря на аналогичные предложения за 2,5–3 млн евро.

    Напомним, ICIJ опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам, среди которых Владимир Зеленский и другие лидеры стран.

    Американский бизнесмен Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому покинуть Украину и получить амнистию в обмен на мирный переход к демократии.

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    8 марта 2025, 16:03 • Новости дня
    Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей

    Песков обвинил Францию в нарушении минских договоренностей и гарантий Януковичу

    Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей, в том числе обеспечении гарантий политического будущего экс-президента Украины Виктора Януковича.

    В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков заявил, что Франция, среди прочих стран, не выполнила свои обязательства по минским соглашениям и гарантиям политического будущего экс-президента Украины Виктора Януковича, передает ТАСС

    Песков также напомнил о заявлении экс-президента Франции Франсуа Олланда, который отмечал, что минским договоренностям никто серьезно не относился. Он также указал на то, что в 2014 году французский министр иностранных дел подписал документ, который гарантировал политическое будущее Януковичу. Однако после этого, по словам Пескова, случился переворот, гарантии, данные Францией, не были выполнены.

    Он подчеркнул, что французский президент Эмманюэль Макрон в своих недавних обвинениях в адрес России не упомянул о ложных действиях Франции. По его мнению, отказ от выполнения обязательств и было истинной ложью со стороны Франции.

    Ранее Песков в ответ на заявления Макрона, обвинившего Россию во лжи в контексте украинского кризиса. напомнил о признаниях экс-президента Олланда о Минских соглашениях, которые никто из европейских стран не собирался выполнять.

    Макрон во время выступления перед гражданами Франции заявил, что «агрессия» России не знает границ и представляет угрозу для Франции и Европы.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел параллели между высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона и заявлениями Наполеона и Гитлера, отметив, что Макрон может пойти на бездумные шаги ради спасения своей репутации.

    Коментарии (20)
    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

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    8 марта 2025, 16:55 • Новости дня
    Захарова ответила на угрозы главы ВМС Украины по поводу Керченского моста

    Захарова ответила главе ВМС Украины на слова о троице и Керченском мосте

    Захарова ответила на угрозы главы ВМС Украины по поводу Керченского моста
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы ВМС Украины Алексея Неижпапы (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о возможной третьей атаке на Керченский мост, который заметил, что «Бог любит троицу». Она предупредила, что с таким отношением к религии Православная церковь Украины скоро «обретет их мощи».

    Мария Захарова отреагировала на угрозы, высказанные командующим ВМС Украины Алексеем Неижпапой.

    В интервью Guardian он заявил, что в Киеве обсуждают возможность проведения третьей операции по атаке на Керченский мост, ссылаясь на поговорку «Бог любит троицу», передает РИА «Новости».

    В ответ на его слова Захарова заявила: «С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ скоро обретет их мощи».

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее предупреждал, что возможная атака на Крым будет рассматриваться как эскалация конфликта. Он призвал власти Украины учитывать, что такие действия приведут к «неизбежному возмездию» с применением любых видов оружия.

    Также в Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы, используемые Киевом для атак на гражданские объекты, только усиливают убежденность в необходимости полного выполнения целей специальной военной операции. Российские власти осуждают подобные угрозы, рассматривая их как агрессивные действия, направленные против мирных жителей и инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в разговоре с пранкерами призвал помочь Киеву «снести» Керченский мост.

    Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица допустил, что по Крымскому мосту может быть нанесен удар.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее резко высказалась в адрес немецких офицеров, принимавших участие в обсуждении атаки на Крымский мост.

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    8 марта 2025, 18:33 • Новости дня
    Крест завалился на башне храма Киево-Печерской лавры в Киеве

    Золотой крест завалился на куполе церкви Киево-Печерской лавры в Киеве

    Крест завалился на башне храма Киево-Печерской лавры в Киеве
    @ kyiv.dsns.gov.ua

    Tекст: Мария Иванова

    На территории Киево-Печерской лавры в Киеве частично завалился золотой крест на храме, спасателям пришлось его демонтировать.

    Золотой крест частично завалился на башне Церкви Всех Святых, расположенной в Киеве на территории Киево-Печерской лавры. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что спасатели использовали автоколенчатый подъемник для демонтажа конструкции с купола храма, передает РИА «Новости».

    Завалившийся крест был снят, что позволило предотвратить возможные повреждения храма или травмы для посетителей.

    Сообщение о происшествии распространило агентство «РБК-Украина», подчеркнув, что оперативные действия спасателей помогли устранить потенциальную угрозу для исторического памятника.

    Церковь Всех Святых построена в стиле украинского барокко в 1696–1698 годах и посвящена празднику Всех Святых, который традиционно отмечается в первое воскресенье после праздника Троицы.

    Накануне стало известно, что мощи святых в Киево-Печерской лавре могут быть вывезены за границу.

    В феврале сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви.

    Ранее провокатор в Киево-Печерской лавре попытался сорвать богослужение митрополита Онуфрия.

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    8 марта 2025, 13:50 • Новости дня
    ВС России поразили питающий ВПК Украины объект энергетики
    ВС России поразили питающий ВПК Украины объект энергетики
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий ВПК Украины, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения и пунктам управления БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM, американский снаряд РСЗО HIMARS, а также 178 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45649 беспилотников, 600 ЗРК, 22083 танка и других бронемашин, 1523 боевые машины РСЗО, 22348 орудий полевой артиллерии и минометов, 32595 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    В субботу сообщалось, что в Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. А в ночь на 8 марта в Одессе были повреждены объекты критической инфраструктуры.

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    8 марта 2025, 17:40 • Новости дня
    Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде

    Зеленский заявил, что не примет участие во встрече с США в Саудовской Аравии

    Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать во встрече с делегацией США в Саудовской Аравии, вместо него отправятся представители украинской дипломатии и военного ведомства.

    Зеленский в своем заявлении отметил, что следующую неделю начнет с визита в Саудовскую Аравию, но там не примет участие в переговорах с американской делегацией. Он уточнил, что на встречу с американской командой останутся украинские дипломатические и военные представители.

    Вместо него на встречу отправятся глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, передает ТАСС.

    Ранее Зеленский сообщал, что планирует совершить визит в Саудовскую Аравию 10 марта для переговоров с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    Канал Fox News отмечал, что Зеленский не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии. Также телеканал заявил, что американская делегация отправится в Эр-Рияд для встречи с украинскими официальными лицами, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

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    8 марта 2025, 23:32 • Новости дня
    Появились предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже

    В Сети появились предполагаемые фото российских бойцов в подземной трубе в районе Суджи

    Появились предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Telegram-каналы опубликовали снимки с предполагаемыми кадрами российских военных в подземной трубе в районе Суджи во время боев в Курской области. Официальных подтверждения подлинности кадров пока нет.

    Telegram-канал «Военный Осведомитель» опубликовал предполагаемые фотографии, на которых изображены российские военные, скрытно перемещающиеся в подземной трубе в районе Суджи. В комментарии к фотографии указано, что это «процесс операции трубопроводных войск в Курской области».

    Похожие фотографии с подписью «где-то в России» разместил Telegram-канал «ОДШБР „Ветераны’’». А Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» подкрепил фото комментарием: «Российские бойцы показали кадры, снятые в ходе подземного прорыва в Суджу».

    До этого генштаб ВСУ сообщил, что российские военные могли проникнуть в Суджу через трубы газопровода большого диаметра. Как отмечается в публикации «Страна.ua», штурмовые группы использовали ветку газопровода, чтобы закрепиться на окраинах города.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Сети появилось панорамное видео из Суджи в Курской области, где ВСУ находятся под ударами российских ВКС. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, группировка ВСУ в районе Суджи находится в оперативном окружении, все идет к образованию котла.

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    8 марта 2025, 20:04 • Новости дня
    ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

    Гладков сообщил о повреждении домов и ЛЭП после обстрела ВСУ Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области, в результате чего были повреждены здания и нарушено электроснабжение, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области.

    Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате прилета боеприпаса повреждено остекление частного домовладения. В городе Шебекино сбит беспилотник, и повреждена кровля неэксплуатируемого здания.

    Кроме того, в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района четыре жилых дома и одно транспортное средство получили повреждения. Также под удар дрона ВСУ попала линия электропередачи, из-за чего часть жителей временно остались без света.

    Гладков добавил, что за минувшие сутки противник более тридцати раз атаковал регион с помощью дронов.

    Ранее в Белгородской и Курской областях в течение полутора часов системы ПВО сбили пять украинских беспилотников.

    В субботу системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью.

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    8 марта 2025, 19:21 • Новости дня
    Киев признал эффективность методов ВС России против морских дронов

    Командующий ВМСУ Неижпапа признал эффективность методов ВС России против морских дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Россия нашла действенные способы борьбы с украинскими морскими беспилотниками, сообщила The Guardian.

    Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью британской газете Guardian признал, что Россия разработала эффективные методы борьбы с украинскими морскими дронами, передает РИА «Новости».

    Ранее ученые ЧелГУ разработали первую в России головку самонаведения с широким углом обзора для ракетных систем, направленных на борьбу с беспилотниками самолетного типа.

    Российские ученые успешно испытали систему защиты от дронов при помощи сеток и тросов.

    Также сообщалось об испытаниях нового способа борьбы с безэкипажными катерами противника на Черноморском театре военных действий.

    Коментарии (3)
    9 марта 2025, 10:49 • Новости дня
    Маск предсказал обрушение украинского фронта без Starlink

    Илон Маск заявил об угрозе обрушения передовой линии ВСУ без доступа к Starlink

    Маск предсказал обрушение украинского фронта без Starlink
    @ REUTERS/Lisi Niesner

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский предприниматель Илон Маск считает, что вся передовая линия ВСУ может рухнуть, если будет отключен доступ к спутниковой системе Starlink на Украине, которую он назвал «костяком украинской армии».

    Американский предприниматель Илон Маск выразил мнение о важности спутникового интернета Starlink для украинских вооруженных сил, сообщает РБК. В своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) Маск заявил, что Starlink является «костяком украинской армии», и предостерег, что передовая линия украинских вооруженных сил может рухнуть, если доступ к этой системе будет ограничен.

    Кроме того, предприниматель выразил недовольство текущей ситуацией, заявив, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации». Маск выразил уверенность в неизбежности поражения Украины в этой ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское Управление общих служб заключило контракт с компанией Starlink Илона Маска, несмотря на обещание сокращения федеральных расходов. Маск пообещал Зеленскому сокрушительное поражение на следующих выборах. Занимавшиеся данными спутников для Киева западные специалисты покинули Украину.

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    9 марта 2025, 04:10 • Новости дня
    Российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области

    ВС России прорвали оборону ВСУ у Загрызова и укрепились в Харьковской области

    Российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска после успешного прорыва обороны ВСУ у Загрызова закрепились на новых позициях вдоль Оскольского водохранилища и начали подготовку к дальнейшему продвижению.

    Российские войска прорвали линию обороны Вооруженных сил Украины у Загрызова в Харьковской области и закрепились на новых позициях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, российские силы продвинулись почти на один километр вдоль Оскольского водохранилища.

    Марочко отметил, что российские войска «серьезно закрепились на новых позициях и ведут подготовительные мероприятия для дальнейшего продвижения».

    Ранее командование ВСУ направило к Оскольскому водохранилищу взвод, состоящий из мобилизованных и дезертиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в Харькове подготовили альтернативу работе системы Starlink, а также Вооруженные силы Украины привлекли заключенных к уничтожению местных жителей в Купянском районе Харьковской области. Сообщалось, что в Харьковской области были найдены захоронения жителей, убитых военными ВСУ при отступлении.

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    9 марта 2025, 01:17 • Новости дня
    Вице-президент США обвинил проукраинских активистов в запугивании дочери

    Джей Ди Вэнс рассказал о напуганной дочери из-за проукраинских активистов

    Вице-президент США обвинил проукраинских активистов в запугивании дочери
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что его трехлетняя дочь была напугана проукраинскими активистами, которые следовали за ними во время прогулки.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним и его трехлетней дочерью, передает РИА «Новости». Вэнс сообщил, что во время прогулки за ними с криками следовала группа проукраинских протестующих, что сильно напугало ребенка. Он добавил, что его дочь становилась все более тревожной из-за происходящего.

    «Если преследуете трехлетнего ребенка в рамках политического протеста, то вы отвратительный человек», – написал Вэнс на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России). Он также отметил, что предложил протестующим поговорить с ним, если те оставят его дочь в покое, и почти все из них согласились.

    Ранее Вэнс опроверг сообщения СМИ о якобы поспешном отъезде с горнолыжного курорта в Вермонте из-за протестов в поддержку Украины. Он уточнил, что его семья просто выбрала другой отель для спокойного отдыха с детьми.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словам Вэнса, Соединенные Штаты могут возобновить поставки оружия Украине, если Киев согласится на мирные переговоры.

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    8 марта 2025, 14:23 • Новости дня
    На Украине ослабла критика 8 Марта после сокращения USAID
    На Украине ослабла критика 8 Марта после сокращения USAID
    @ Сергей Юматов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Критика празднования 8 Марта на Украине резко ослабла после решения США сократить программы USAID, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    По его словам, критика празднования Международного женского дня на Украине, обычно называемого «советским пережитком», заметно сократилась после того, как США приняли решение уменьшить программы USAID на украинской территории, передает РИА «Новости».

    Гончаренко добавил, что раньше в украинских медиа публиковались материалы, осуждающие поздравления и подарки в этот день.

    По мнению Гончаренко, сокращение финансирования со стороны USAID привело к уменьшению критики праздника, и общественное мнение частично вернулось к более традиционным взглядам на эту дату.

    Он подчеркнул, что без поддержки в виде грантов критика практически исчезла, и украинцы возвращаются к празднованию, как это было раньше, с поздравлениями и дарением цветов.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе президент Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях оценки ее соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    Вскоре Вашингтон приостановил выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID. Агентство по международному развитию США заморозило проекты проекты на Украине по указанию правительства.

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    9 марта 2025, 11:43 • Новости дня
    Британский министр назвал Зеленского препятствием для мира

    Times: Британский министр считает Зеленского помехой для завершения конфликта

    Британский министр назвал Зеленского препятствием для мира
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Газета Times сообщила, что британский министр назвал Владимира Зеленского препятствием для окончания украинского конфликта.

    Президент Украины Владимир Зеленский был назван препятствием для окончания конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью газеты The Times. В статье подчеркивается, что эта точка зрения была высказана неназванным британским министром еще прошлой осенью. По словам министра, Зеленского описали как «препятствие к миру».

    Автор публикации The Times отмечает, что мнение о Владимире Зеленском как о факторе, осложняющем урегулирование конфликта, не является изолированным и встречается в разных столицах Европы. Это свидетельствует о разрыве между публичными заявлениями и личными мыслями европейских политиков о ситуации на Украине.

    Кроме того, неназванный британский чиновник выразил беспокойство, что в условиях продолжающегося конфликта Зеленский может принимать «неправильные решения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве у посольства США прошла акция протеста против высказываний в адрес Владимира Зеленского, Зеленский стал владельцем банка Milleis Banque через офшорные компании за миллиард евро, а также Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде.

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    8 марта 2025, 23:14 • Новости дня
    В Госдуме ответил на угрозы Киева атаковать Крымский мост поговоркой

    Депутат Ивлев охарактеризовал угрозы главкома ВМС Украины атаковать Крымский мост русской поговоркой

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Леонид Ивлев ответил на угрозы главкома ВМС Украины о возможной атаке на Крымский мост, сравнив их с русской поговоркой о курице на гнезде.

    Как сообщает РИА «Новости», депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал угрозы командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы. Неижпапа, включенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, ранее заявил в интервью газете Guardian о возможной третьей атаке на Крымский мост, отметив, что «Бог любит троицу».

    «Отвечу тоже русской поговоркой: 'Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет'. Не советую агрессивной цыпе с берегов Днепра пытаться делить шкуру неубитого медведя. Как бы не хотела киевская террористическая теляти волка поймать, да бог рога не дал. И не даст», – ответил Ивлев.

    До этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова также ответила главе ВМС Украины на слова о троице и Керченском мосте.

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