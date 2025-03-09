Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.0 комментариев
На Украине произошел сбой в работе Visa и Mastercard
На Украине зафиксировали массовый сбой в работе Visa и Mastercard в супермаркетах
На Украине произошел сбой в работе платежных систем Visa и Mastercard, из-за чего в Киеве и других городах страны невозможно оплачивать покупки в супермаркетах карточками.
На Украине произошел сбой в работе платежных систем Visa и Mastercard, сообщает ТАСС. По данным украинских СМИ, в частности, в столице страны, Киеве, наблюдаются проблемы с оплатой покупок в супермаркетах и снятием наличных в банкоматах.
Телеканал «Киев-24» подчеркивает, что в украинской столице невозможно рассчитаться картой в магазинах. Издание «Страна» подтверждает, что аналогичные проблемы с платежами наблюдаются и в других городах страны. Однако, переводы через электронные приложения продолжают функционировать.
На данный момент отсутствуют официальные заявления и разъяснения от платежных систем или украинских властей относительно причин и сроков решения этой проблемы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Украины сообщило о том, что произошел сбой в приложении «Резерв+», что вызвало трудности у пользователей. На Украине ранее фиксировали сбои в работе натовской бронетехники из-за низких температур. Украина перенесет часть электронных госреестров в Латвию и Эстонию для обеспечения их безопасности.