На Украине зафиксировали массовый сбой в работе Visa и Mastercard в супермаркетах

Tекст: Дмитрий Зубарев

На Украине произошел сбой в работе платежных систем Visa и Mastercard, сообщает ТАСС. По данным украинских СМИ, в частности, в столице страны, Киеве, наблюдаются проблемы с оплатой покупок в супермаркетах и снятием наличных в банкоматах.

Телеканал «Киев-24» подчеркивает, что в украинской столице невозможно рассчитаться картой в магазинах. Издание «Страна» подтверждает, что аналогичные проблемы с платежами наблюдаются и в других городах страны. Однако, переводы через электронные приложения продолжают функционировать.

На данный момент отсутствуют официальные заявления и разъяснения от платежных систем или украинских властей относительно причин и сроков решения этой проблемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Украины сообщило о том, что произошел сбой в приложении «Резерв+», что вызвало трудности у пользователей. На Украине ранее фиксировали сбои в работе натовской бронетехники из-за низких температур. Украина перенесет часть электронных госреестров в Латвию и Эстонию для обеспечения их безопасности.