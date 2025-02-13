Эксперт сообщил о неисправностях натовской бронетехники на Украине

Tекст: Максим Попов

По словам Марочко, основные неисправности связаны с топливной системой и двигателем, передает ТАСС.

«В ходе радиоперехватов стало известно о том, что в связи со снижением среднесуточных температур бронетехника, поставленная Западом, стала выходить из строя. Основные проблемы возникают в топливной системе и двигателе. Также на некоторых боевых бронированных машинах стала выходить из строя трансмиссия», - приводит агентство слова эксперта.

Марочко добавил, что причиной некоторых поломок является низкое качество охлаждающей жидкости и топлива, используемых в бронетехнике. Помимо этого, эксперт подчеркнул, что украинские войска сталкиваются с проблемами примерзания люков, что затрудняет оперативный доступ в машины.

По его словам, также зарегистрировано несколько случаев клина на спусковом механизме орудий, что создает дополнительные трудности для военных на поле боя.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ на харьковском, купянском и донецком направлениях начали использовать телеги и тачки для доставки боеприпасов из-за невозможности проезда западной техники по распутицам.