За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
На Украине зафиксировали сбои в работе натовской бронетехники из-за морозов
Эксперт сообщил о неисправностях натовской бронетехники на Украине
На Украине возникли проблемы с бронетехникой НАТО из-за морозов, что привело к сбоям в топливной системе и поломкам двигателей, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По словам Марочко, основные неисправности связаны с топливной системой и двигателем, передает ТАСС.
«В ходе радиоперехватов стало известно о том, что в связи со снижением среднесуточных температур бронетехника, поставленная Западом, стала выходить из строя. Основные проблемы возникают в топливной системе и двигателе. Также на некоторых боевых бронированных машинах стала выходить из строя трансмиссия», - приводит агентство слова эксперта.
Марочко добавил, что причиной некоторых поломок является низкое качество охлаждающей жидкости и топлива, используемых в бронетехнике. Помимо этого, эксперт подчеркнул, что украинские войска сталкиваются с проблемами примерзания люков, что затрудняет оперативный доступ в машины.
По его словам, также зарегистрировано несколько случаев клина на спусковом механизме орудий, что создает дополнительные трудности для военных на поле боя.
Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ на харьковском, купянском и донецком направлениях начали использовать телеги и тачки для доставки боеприпасов из-за невозможности проезда западной техники по распутицам.