Священник призвал молиться Казанской иконе о защите от злобы и гордыни

Иеромонах Сеньчуков призвал молиться о защите от злобы в день Казанской иконы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Священник призвал христиан прийти 4 ноября в храм на праздник и помолиться Богородице, которая издревле почитается как защитница Руси, передает РИА «Новости».

«Каждый, конечно, будет молиться о своем, но всем можно молиться, чтобы Богородица покрыла нас своим омофором, то есть чтобы защитила от врагов внешних и внутренних, а главное, от врагов наших душ – это, в первую очередь, злоба, нетерпимость, гордыня», – сказал Феодорит.

По его словам, при обращении к Божией Матери за помощью необходимо стремиться быть похожими на нее: великодушными, добрыми и милостивыми.

В Русской православной церкви 4 ноября отмечают день Казанской иконы Божией Матери. Эта икона находилась в ополчении Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которое в 1612 году освободило Московский Кремль от поляков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье православные верующие отметят праздник Казанской иконы Божией Матери 4 ноября.

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