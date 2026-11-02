Список запрещенных прекурсоров пополнился 12 новыми веществами

Кабмин внес 12 новых веществ в перечень запрещенных в России прекурсоров

Tекст: Мария Иванова

В список веществ с полностью запрещенным оборотом добавлены два соединения, еще десять позиций включены в перечень соединений, оборот которых подлежит строгому контролю или ограничен специальными мерами, передает РИА «Новости».

Отдельным пунктом в постановлении предусмотрено ужесточение режима контроля за органическим производным аммиака – метиламином. Это вещество применяется в производстве пестицидов, агрохимикатов и фармацевтике, а также в незаконном изготовлении наркотических средств.

Для включенных веществ нормативно закреплены объемы, которые будут квалифицироваться как крупный и особо крупный размер в рамках статей Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за незаконный оборот прекурсоров. Документ вступит в силу спустя 120 дней после его опубликования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в МВД сообщили об изъятии правоохранительными органами свыше 13 т запрещенных веществ на территории России.

В прошлом году в стране запретили новые виды анаболических стероидов и психостимуляторов.

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