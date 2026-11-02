  • Новость часаРоссийские войска поразили склад ракетных комплексов «Нептун» под Одессой
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон
    Минобороны пообещало противнику жаркую ночь
    Эксперт объяснил причину молодежных беспорядков в Германии
    Экс-генсек ОДКБ заявил о действиях западного спецназа на Украине
    ФСБ опубликовала видео задержания планировавшего теракт в Царицыно подростка
    Гюров признал победу Йотовой на выборах президента Болгарии
    На минах в Ормузском проливе подорвались два нефтяных танкера
    Путин запланировал вручение госнаград в День народного единства
    В Варшаве заявили о нарушении телесной неприкосновенности президента Польши
    Мнения
    Оксана Синявская Оксана Синявская Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Путин изменил мировой расклад

    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

    17 комментариев
    2 ноября 2026, 08:35 • Новости дня

    Чешская компания решила восстановить оружейные заводы времен холодной войны

    Чешская CSG объявила о планах восстановить заводы времен холодной войны

    Tекст: Мария Иванова

    Директор по внешним связям чешского холдинга Czechoslovak Group Ян Хамачек заявил о планах расширить производство боеприпасов за счет восстановления европейских заводов времен холодной войны.

    Чешский промышленно-технологический холдинг Czechoslovak Group (CSG) намерен нарастить мощности по выпуску боеприпасов путем перезапуска старых европейских предприятий, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    «Таким образом CSG стремится обеспечить контроль над всеми критически важными компонентами, необходимыми для производства европейских боеприпасов калибра 155 мм», – заявил Хамачек.

    Компания планирует запустить заводы в греческом Лаврионе совместно с государственным предприятием Hellenic Defence Systems. Кроме того, холдинг купил завод в немецком Гнашвице и переоборудует гражданское предприятие по производству нитроцеллюлозы в немецком Вальсроде для использования в военных целях.

    Ожидается, что немецкие заводы начнут работу до конца текущего года, а греческое производство будет запущено в 2027 году. По данным агентства CTK, в первом полугодии выручка чешского холдинга выросла на 17,2%, достигнув 3,25 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце чешский производитель оружия CSG стал крупнейшим акционером канадской компании в области космических технологий MDA Space.

    В августе украинское предприятие решило построить завод по производству боеприпасов в Литве.

    Весной СМИ сообщили о наличии у Чехии сложной теневой схемы по поставкам артиллерийских снарядов на Украину.

    1 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Эксперт заявил об испуге Египта из-за получения Эфиопией российских Су-35

    Израильский эксперт Коэн заявил об испуге Египта из-за Су-35 в Эфиопии

    Эксперт заявил об испуге Египта из-за получения Эфиопией российских Су-35
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильский исследователь и публицист Эди Коэн заявил, что поставка российских истребителей Су-35 значительно укрепила обороноспособность Эфиопии и вызвала обеспокоенность в соседнем Египте.

    Эфиопия стала первой страной Африки к югу от Сахары, получившей такую современную военную технику. По словам Коэна, приобретение российских самолетов повысило военный потенциал страны, пишет ТАСС со ссылкой на Эфиопское информационное агентство (ENA).

    «Египтяне напуганы самолетами, которые Эфиопия получила из России», – заявил Коэн.

    Эксперт отметил, что египетские и другие арабские СМИ внимательно следят за укреплением вооруженных сил Эфиопии. Он напомнил, что ранее Египет также намеревался приобрести российские Су-35, однако отказался от сделки под давлением Вашингтона, который угрожал Каиру санкциями. Эфиопии удалось преодолеть аналогичные препятствия благодаря дипломатическим усилиям и развитию международных связей.

    28 октября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил о получении первой партии из 12 российских истребителей Су-35 и предстоящей поставке четырех батарей зенитных ракетных систем С-400. По его словам, поставки начались на год раньше первоначально согласованного срока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об обучении радикальных группировок в Африке украинскими военными инструкторами.

    Также года президент Владимир Путин сообщил об интересе африканских государств к созданию лицензионного производства российской военной продукции.

    Комментарии (15)
    30 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Протестующие попытались взять штурмом Конституционный суд Польши

    В Варшаве протестующие пытались войти в здание Конституционного суда

    Tекст: Катерина Туманова

    В Варшаве толпа протестующих вступила в столкновения с полицией и попыталась ворваться в здание Конституционного суда, из-за чего президент Польши Кароль Навроцкий был вынужден прервать полет в Сенегал и вернуться в столицу.

    В пятницу вечером конфликт вокруг Конституционного суда Польши перерос в беспорядки, несколько человек преодолели ограду и были задержаны полицией при попытке проникнуть внутрь, передает РИА «Новости».

    В ответ в сотрудников правоохранительных органов полетели различные предметы, силовики стягивают дополнительные силы и заняли оборону. В связи с происходящим президент Навроцкий велел развернуть свой самолет по пути в Сенегал и возвращается в Варшаву.

    Председатель суда Богдан Свенчковский не смог попасть на рабочее место. Волнения начались после обращения судьи Анны Корвин-Петровской, заявившей об угрозе жизни сотрудников, а также письма генерального прокурора Вальдемара Журека с просьбой обеспечить безопасность учреждения.

    Ситуация обострилась на фоне споров о руководстве инстанции. На сайте суда появилось сообщение о приостановке полномочий Богдана Свенчковского и передаче управления Корвин-Петровской. Однако на странице учреждения в соцсети X заявили о незаконном захвате портала, назвали происходящее попыткой государственного переворота и подчеркнули, что Свенчковский сохраняет пост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польская оппозиция 17 октября разбила палаточный лагерь у Конституционного суда в Варшаве.

    Туск обвинил Качиньского в планах по выходу Польши из Евросоюза.

    Правящая коалиция Польши начала подготовку к отстранению президента Кароля Навроцкого.

    Комментарии (7)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Медведев назвал сумму долга Европы перед Африкой

    Медведев: Европа задолжала Африке 15 квадриллионов долларов за годы колонизации

    Медведев назвал сумму долга Европы перед Африкой
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страны Европы за годы колонизации задолжали африканцам 15 квадриллионов долларов.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил долг европейских стран перед Африканским континентом в 15 квадриллионов долларов. «По оценке экспертов, за годы колонизаторского геноцида и грабежа Европа должна африканцам 15 квадриллионов (да-да, 1,5 × 10¹⁶!) долларов», – написал Медведев в своем канале в Мах.

    Он отметил, что прошедший саммит Россия – Африка продемонстрировал искреннее желание африканских стран развивать связи с Москвой. Медведев обратил внимание на то, что Россия, в отличие от стран Европы, никогда не занималась колонизацией этого континента.

    Медведев добавил, что саммит стал отлично сыгранной симфонией отношений между двумя континентами, несмотря на критику со стороны западных средств массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники третьего саммита Россия – Африка подписали более 50 двусторонних соглашений. Директор департамента партнерства с Африкой МИД Татьяна Довгаленко сообщила о прибытии 61 делегации.

    В четверг президент Владимир Путин назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

    Комментарии (7)
    1 ноября 2026, 13:19 • Новости дня
    Новак заявил о появлении российского дизеля на европейском рынке

    Новак: Российский дизель иногда появляется в Европе под разными марками

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российское дизельное топливо иногда появляется в Европе под различными марками, несмотря на запрет на закупки российских нефтепродуктов.

    Отвечая на вопрос о возможности закупок европейцами российского газа через третьи страны, вице-премьер привел в пример ситуацию с дизельным топливом, передают «Вести».

    «Такие случаи возможны, потому что Европа же запретила закуп нефти и нефтепродуктов российских, но мы видим, что под разными марками иногда дизель российский появляется в Европе», – пояснил Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил о планах России поставить на мировые рынки около 2,15 млн тонн дизельного топлива в ноябре.

    До этого Новак заявил о готовности Москвы возобновить экспорт природного газа европейским потребителям.

    На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил продажу дизельного топлива странам Европы при наличии соответствующих запросов.

    Комментарии (11)
    31 октября 2026, 10:37 • Новости дня
    Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами

    Welt: Немецкий концерн Rheinmetall признал провал испытаний зенитных комплексов

    Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами
    @ Uwe Koch/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall признал неудовлетворительными результаты испытаний зенитных комплексов Skyranger в Швеции с участием украинских операторов.

    Комплексы Skyranger пока не достигли необходимого уровня, заявил представитель концерна, пишет Welt am Sonntag.

    Испытания проводились с участием украинских операторов беспилотников, передает РИА «Новости».

    Также представитель Rheinmetall отметил возможную задержку поставок бундесверу 123 колесных бронетранспортеров Boxer на 11 месяцев, возложив часть ответственности за срыв сроков на заказчика из-за его сложной организационной структуры. Бундесвер заказал БТР за 2,7 млрд евро для замены легких боевых машин Wiesel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

    В воскресенье Министерство обороны Румынии сообщило об отсрочке концерном поставки четырех модернизированных зенитных комплексов.

    Ранее Берлин инициировал программу по оснащению бундесвера 600 комплексами Skyranger.

    Комментарии (3)
    31 октября 2026, 07:55 • Новости дня
    Президент Польши заявил о насильственном захвате Конституционного суда

    TV Republika: Навроцкий заявил о захвате Конституционного суда

    Президент Польши заявил о насильственном захвате Конституционного суда
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о нарушении конституционного порядка в стране и насильственном захвате Конституционного суда, потребовав вывести правительственные силы из здания.

    Польский лидер заявил, что конституционный порядок в стране был нарушен, а конституционный орган подвергся силовому захвату. Об этом говорится в экстренном заявлении польского лидера, которое зачитал глава канцелярии Навроцкого Павел Шефернакер, передает TV Republika.

    «В ту ночь был нарушен конституционный порядок Республики Польша, и конституционный государственный орган был насильственно захвачен», – подчеркнул Навроцкий в обращении. Он призвал к восстановлению правопорядка и эвакуации из здания суда направленных туда правительством силовых подразделений.

    Президент сообщил о проведении консультаций с первым председателем Верховного суда Збигневом Капинским, который также отказался признать законными действия лиц, узурпировавших власть в суде.

     Кроме того, Навроцкий обеспечил доступ в здание законно действующему вице-председателю органа Бартоломею Соханьскому.

    Из-за угрозы внутренней безопасности Навроцкий объявил о созыве срочных консультаций с участием представителей парламентских сил для разрешения кризиса и стабилизации политической ситуации. В завершение он выразил благодарность гражданам, собравшимся перед зданием суда для защиты конституции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенту Польши Навроцкому попытались преградить путь при входе в здание Конституционного суда в Варшаве, когда он экстренно прервал официальный визит в Сенегал на фоне волнений в столице. В пятницу толпа протестующих вступила в столкновения с полицией при попытке ворваться в здание Конституционного суда.

    Комментарии (10)
    31 октября 2026, 00:24 • Новости дня
    Качиньский назвал ситуацию вокруг суда в Польше госпереворотом

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер польской оппозиции и партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский охарактеризовал происходящие вокруг Конституционного суда страны события как очередной этап государственного переворота.

    «В настоящее время мы являемся свидетелями очередного и, как кажется, решающего этапа прогрессирующего государственного переворота», – передает РИА «Новости» заявление лидера оппозиции Ярослава Качиньского.

    Накануне вечером конфликт вокруг суда обострился. Возле здания собралась толпа протестующих, несколько человек преодолели ограду и попытались ворваться внутрь, однако их задержала полиция, которая вошла на территорию суда.

    При этом премьер-министр Дональд Туск назвал происходящее восстановлением верховенства закона. Его правительство отказывается признавать решения инстанции из-за судей, назначенных в период правления партии Качиньского «Право и справедливость».

    В свою очередь ПиС и лояльные ей судьи не признают полномочия членов суда, которых избрал контролируемый партией Туска Сейм в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Варшаве толпа протестующих попыталась ворваться в здание Конституционного суда.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Качиньского в призывах начать переговоры о выходе страны из Европейского союза.

    В середине месяца сторонники партии «Право и справедливость» вышли на протест против назначения лояльных правительству судей.

    Комментарии (3)
    30 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Сенатор: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев

    Сенатор Карасин: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев

    Сенатор: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европа встала на перепутье в контексте отношений с Россией. Антироссийская риторика все больше осуждается не только в Москве, но и в Вашингтоне. Позитивным сигналом является и то, что европейские лидеры инициируют возобновление прямого диалога с российским руководством, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Григорий Карасин. Ранее в Пентагоне призвали страны Европы смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы».

    «Примечательно, что заявления Москвы о провокационном характере заявлений лидеров стран Прибалтики поддерживаются американской стороной. Это позитивный сигнал. Международное сообщество, включая влиятельные круги США и других стран, стало полноценно осознавать опасность европейской антироссийской риторики», – отметил Григорий Карасин, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Сенатор указал на реальность риска зарождения «конфликта мирового масштаба на пустом месте». «В связи с этим необходимо оказывать сдерживающее влияние на буйных европейских политиков. Причем это касается не только Прибалтики, но и Польши, а также ряда других стран», – подчеркнул парламентарий.

    При этом, уточнил собеседник, реакция российской стороны в медиапространстве не должна быть чрезмерно эмоциональной. «Любой полуповод европейские деятели могут незамедлительно использовать для обоснования своей антироссийской риторики», – детализировал дипломат.

    «Сейчас Европа находится на условном перепутье. Некоторые местные политики уже инициируют возобновление прямого диалога с Москвой, пытаются обсудить с российским руководством свой взгляд по принципиальным вопросам», – напомнил парламентарий.

    «Мы ждем от Европы меньше напряженности и большего здравого смысла. Россия будет поддерживать настрой Старого Света на расширение диалога для достижения позитивных результатов по наиболее важным трекам», – резюмировал Карасин.

    Ранее стало известно, что в последние недели представители Пентагона обратились к нескольким странам НАТО с просьбой смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы». Американская сторона отмечает, что некоторые заявления европейских лидеров и чиновников способствуют подрыву безопасности в масштабах всего континента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

    Среди стран, получивших сообщения с призывом к сдержанности в публичных заявлениях, значатся Литва, Латвия и Эстония. Одним из американских чиновников, присутствовавших на встречах, был руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби. Он, в частности, отметил, что США не приветствуют риторических провокаций в отношении Москвы. При этом неясно, были ли эти сигналы, переданные на двусторонних встречах, направлены другим правительствам.

    Один из европейских чиновников в ответ на это заявил, что рекомендации Пентагона, хотя и были сделаны в доброжелательной форме, вызывают недоумение. По его словам, разведывательные службы стран Балтии в последние месяцы, наоборот, преуменьшали вероятность того, что Россия решит «проверить на прочность положения НАТО о взаимной обороне».

    В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что жителям Европы все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева. Об этом дипломат заявила во время публичной дискуссии с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете.

    «Нам нужно сохранять стойкость и делать больше [для поддержки Украины]. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», – сказала Каллас.

    Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, а российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя, при этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности.

    Комментарии (6)
    30 октября 2026, 09:57 • Новости дня
    Песков сообщил о готовности Путина поговорить с Макроном и Мерцем

    Песков заявил о готовности Путина ответить на звонки Макрона и Мерца

    Песков сообщил о готовности Путина поговорить с Макроном и Мерцем
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин ответит на телефонный звонок, если к нему обратятся лидер Франции Эммануэль Макрон или канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин готов пообщаться с главами Франции и Германии, если они позвонят в Кремль, передает РИА «Новости».

    «Тоже возьмет трубку. Он открыт для диалога со всеми», – ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил об осознании Европой своего поражения на Украине в связи с диалогом Хельсинки и Осло с Москвой.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал как истеричную реакцию ряда европейских стран на переговоры премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

    Во вторник Дмитрий Песков назвал очень важным телефонный разговор Владимира Путина со Стуббом и Стере.

    Комментарии (29)
    30 октября 2026, 10:19 • Новости дня
    Миллер допустил рост цен на газ в Европе до 2,5 тыс. долларов зимой

    Глава Газпрома Миллер предсказал Европе рост цен на газ до 2,5 тыс. долларов

    Миллер допустил рост цен на газ в Европе до 2,5 тыс. долларов зимой
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В случае холодной зимы цены на газ в Европе могут достигнуть 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

    «Уровень 1200 долларов за тысячу кубометров, который западные эксперты прогнозировали на пик осенне-зимнего потребления, цены на газ в Европе пробили уже в октябре», – говорится в сообщении Газпрома в Telegram.

    Отмечается, что европейцы установили серию исторических антирекордов по закачке газа в подземные хранилища (ПХГ). Например, в Германии, являющейся крупнейшим потребителем газа в Европе, хранилища заполнены только на 61,6%.

    «Можно ожидать, что в случае холодной зимы цена на газ в Европе в пиках будет достигать 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров», – подчеркнул Миллер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спотовая цена природного газа на европейских биржах впервые с декабря 2022 года поднялась выше 1150 долларов за тысячу кубических метров.

    Европейские страны к концу октября заполнили подземные хранилища газа лишь на 75,5%.

    В середине месяца глава Газпрома Алексей Миллер заявил о долгосрочном сохранении тенденции к высоким ценам на газ в Европе.

    Комментарии (21)
    1 ноября 2026, 02:43 • Новости дня
    Оружейный миллиардер предложил 30 млрд евро за холдинг владельцев Ray-Ban

    Миллиардер Стрнад предложил 30 млрд евро за холдинг Delfin

    Tекст: Катерина Туманова

    Чешский оружейный миллиардер Михал Стрнад предложил 30 млрд евро за холдинговую компанию Delfin Sarl, владеющую производителем очков EssilorLuxottica.

    «Чешский миллиардер, владелец оружейного бизнеса Михал Стрнад, предложил 30 млрд евро за приобретение семейной холдинговой компании Delfin Sarl, владеющей фирмой по производству очков EssilorLuxottica SA, со скидкой в ​​30% от чистой стоимости активов», – передает Bloomberg.

    Стрнад готов приобрести контрольный пакет в размере не менее 62,5%, если часть из восьми наследников захочет сохранить свои доли.

    Предложение о сделке поступило в момент разногласий между наследниками основателя EssilorLuxottica Леонардо Дель Веккьо, который скончался в 2022 году.

    Холдинг Delfin владеет активами на сумму более 40 млрд евро, включая доли в производителе Ray-Ban, страховой компании Assicurazioni Generali SpA, а также банках UniCredit SpA и Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.

    Один из наследников холдинга Леонардо Мария Дель Веккьо отклонил предложение чешского бизнесмена.

    «Дело жизни моего отца должно оставаться достоянием Италии», – заявил Дель Веккьо.

    Предложение Стрнада действительно в течение 30 дней и полностью профинансировано за счет заемного и акционерного капитала. Для одобрения сделки потребуется согласие всех восьми акционеров Delfin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Илон Маск допустил выделение розничным инвесторам до 30% акций компании SpaceX.

    В 2025 году стало известно, что Джорджо Армани предусмотрел в завещании продажу части своей компании премиальным брендам.

    Летом 2025 года компания Iveco Group заключила соглашение о продаже своего оборонного подразделения итальянской Leonardo S.p.A за 1,7 млрд евро.

    Комментарии (2)
    31 октября 2026, 06:53 • Новости дня
    Военнослужащий рассказал о новой тактике применения дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять новую тактику использования беспилотников, подвешивая их на линиях электропередачи, сообщил военнослужащий группировки «Восток» с позывным Софон.

    По словам Софона, беспилотники противника виснут на проводах ЛЭП вдоль дорог и маршрутов, ожидая цели.

    «Зачастую цель – это грузовые машины, на мобильные огневые группы стали тоже охотиться. Они автоматически активируются при обнаружении цели», – сообщил военнослужащий ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группировка войск «Север» применила новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники ВСУ в Харьковской области.

    В тот же день экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожили передовые ПУ дронов ВСУ в Днепропетровской области.

    Бойцы «Севера» уничтожили более 35 роботов-курьеров ВСУ в октябре.


    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 03:51 • Новости дня
    Отстраненному главе Конституционного суда Польши запретили вход в здание

    Экс-главе Конституционного суда Польши запретили вход в здание

    Отстраненному главе Конституционного суда Польши запретили вход в здание
    @ Newspix/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Объявившая себя исполняющей обязанности руководителя Конституционного суда Польши Анна Корвин-Пиотровская запретила отстраненному главе инстанции Богдану Свенчковскому входить в здание.

    Объявившая себя исполняющей обязанности руководителя Конституционного суда (КС) Польши Анна Корвин-Пиотровская запретила отстраненному председателю инстанции Богдану Свенчковскому и его заместителю Бартоломею Соханьскому входить в здание суда, передает ТАСС со ссылкой на агентство PAP.

    В направленном агентству постановлении отмечается, что Свенчковский и Соханьский лишены права входить в здание, а остальные судьи обязаны заранее согласовывать время и условия входа.

    В субботу во время протестов Свенчковский безрезультатно пытался пройти в здание Конституционного суда.

    В субботу вечером на сайте суда было опубликовано распоряжение первого председателя Збигнева Капинского о созыве Генеральной Ассамблеи судей во вторник, 3 ноября, в 14:00.

    Судьи должны обсудить «угрозы конституционному порядку Республики Польша, в частности, в отношении соблюдения принципа демократического государства, управляемого законом, независимости судебной власти и надлежащего функционирования конституционных государственных органов» и принять резолюцию по этому вопросу, передает PAP.

    Капинский указал на то, что в связи с «исключительным характером обстоятельств» семидневный срок уведомления, предусмотренный законом, не был соблюден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Туск возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на партию «Право и справедливость» и президентов страны. Ультраправые пригрозили сократить срок полномочий польского Сейма.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о повторении в Польше незаконных методов украинских властей.

    Комментарии (5)
    1 ноября 2026, 15:20 • Новости дня
    В Ленинградской области испытали платформу для защиты военно-морских баз

    В Ленинградской области успешно испытали платформу для обороны морских баз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об успешном завершении на Ладоге боевых испытаний опытного образца платформы «Плот 47» для защиты морских баз и энергетических объектов.

    В Ленинградской области прошли боевые испытания уникальной платформы для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов ТЭК «Плот 47», передает ТАСС.

    «В этом месяце на Ладоге завершились боевые испытания опытного образца. Установленный на платформе боевой модуль «Нарвал» успешно поразил все мишени, имитировавшие воздушные и морские беспилотники», – заявил Александр Дрозденко.

    Экспериментальный образец создали за 15 дней. Конструкция позволяет устанавливать различные системы обнаружения и противодействия угрозам, а также развивать безэкипажные модификации. Производство полностью локализовано в Ленинградской области. Платформа уже получила предварительное одобрение профильного научно-исследовательского центра ВМФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила об использовании украинской территории для испытаний новых видов оружия государств Североатлантического альянса.

    Также в России нашли способ защитить порты и нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотников.

    Кроме того, США провели серию летных испытаний ядерной бомбы свободного падения B61-12.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 16:02 • Новости дня
    В Совбезе назвали главных союзников России

    Замсекретаря Совбеза Шевцов назвал армию и флот главными союзниками России

    В Совбезе назвали главных союзников России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский военно-промышленный комплекс значительно усовершенствовался, что подтверждает слова императора Александра III о двух союзниках России – армии и флоте, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов.

    «Помните, Александр III сказал: «У нас есть только два союзника: армия и флот». Конечно же, и военная составляющая тоже очень важна», – заявил Шевцов в интервью РИА «Новости».

    По его словам, Россию невозможно разложить изнутри, хотя к этому стремятся многие противники, некоторые из которых даже публикуют карты с предполагаемым разделением регионов.

    Замсекретаря Совбеза подчеркнул, что противники могут попытаться воздействовать на Россию снаружи военным путем, однако отечественный военно-промышленный комплекс за последние десятилетия серьезно усовершенствовался.

    Шевцов отметил, что в ходе спецоперации российская армия получает огромный опыт боевых действий, противостоя странам НАТО, их технике и методикам ведения войны. Он выразил уверенность, что победить Россию ни снаружи, ни изнутри невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов назвал Британию абсолютным чемпионом по попыткам посеять межнациональную рознь в России.

    В тот же день он заявил об участии бывшего британского премьера Бориса Джонсона в разрушении стамбульских договоренностей по Украине в 2022 году.

    В апреле 2026 года зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев согласился с фразой Александра III о двух союзниках России.

    Комментарии (4)
    Главное
    Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках завершился
    Российские войска нанесли удары по предприятиям в Днепропетровске
    Белоруссия получила для тестирования систему спутниковой связи «Рассвет»
    При крушении бизнес-джета во Флориде погибли девять человек
    Финляндия предложила закрыть Шенгенскую зону для российских спортсменов
    Расторгуев назвал причину смерти бэк-вокалиста «Любэ» Тарасова
    Антонелли стал самым молодым чемпионом мира в истории «Формулы-1»

    Европу ждет газовая агония образца пятилетней давности

    Европу ждет почти копия газового кризиса пятилетней давности с теми же историческими пиками цен и аналогичными последствиями для промышленности и экономики. Стоимость газа в ЕС уже выросла до неподъемных 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Однако это еще может оказаться сказкой. Потому что зимой возможны все 2,5 тыс. долларов. Такой прогноз сделал глава Газпрома Алексей Миллер. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан

    Первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан. Поэтому для новичков депутатского корпуса знакомство с парламентской практикой сразу перешло в работу над конкретными задачами, связанными в том числе с реализацией стратегических поручений президента. Подробности

    Перейти в раздел

    В Киеве переизобрели военную доктрину Гитлера

    Пророссийское подполье на Украине раскрыло список городов, которые по указу Владимира Зеленского переходят в режим «круговой обороны». Эту идею украинцы подсмотрели у гитлеровцев и уже практиковали прежде. На сей раз масштаб совершенно другой. А вот финал, вероятно, будет тот же. Подробности

    Перейти в раздел

    Конституционный трибунал разделил Польшу

    «В новейшей истории Польши конфликта такого масштаба еще не происходило», говорят эксперты, оценивая вспыхнувшее противостояние между властью и оппозицией в Варшаве. Полиция заблокировала Конституционный трибунал, оппозиция заявляет о госперевороте, а президент лично прорвал оцепление. Почему места в высшем органе судебной власти Польши вызвали политический раскол и оказались так принципиальны для премьера, лидера оппозиции и президента страны, что они готовы к острой конфронтации? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Церковные праздники в ноябре 2026 года: православный календарь, главные даты и Рождественский пост

      В ноябре 2026 года православные верующие отметят празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, Димитриевскую родительскую субботу 7 ноября, день памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября. В конце месяца, 28 ноября, начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. При этом двунадесятых праздников в ноябре нет: следующий такой праздник, Введение во храм Пресвятой Богородицы, приходится на 4 декабря. Рассказываем, какие церковные праздники будут в ноябре 2026 года, когда родительская суббота и какие дни будут постными.

    • Когда придет пенсия в ноябре 2026 года: график выплат, переносы и дата 3 ноября

      В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока. Пенсию, которая обычно поступает на банковский счет 4 ноября, перечислят 3 ноября из-за Дня народного единства. С 5 ноября выплаты через банки продолжатся по обычным региональным графикам, а доставка через почту будет проходить с 3 по 25 ноября. Разбираемся, когда придет пенсия в ноябре 2026 года, кому деньги перечислят досрочно и где узнать точную дату выплаты.

    • Когда придут детские пособия в ноябре 2026 года: график выплат 3, 5 и 6 ноября

      В ноябре 2026 года основные федеральные детские пособия через банки поступят 3, 5 и 6 ноября. Единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего перечислят 3 ноября за октябрь. 5 ноября поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. Пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям выплатят досрочно 6 ноября вместо 8-го, поскольку 8 ноября приходится на воскресенье. Рассказываем, когда придут детские пособия в ноябре 2026 года и что делать, если деньги не поступили.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации