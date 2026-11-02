Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.3 комментария
Компания Hypersonica получила 100 млн евро на разработку гиперзвуковых ракет
FT: Разработчик гиперзвуковых ракет Hypersonica получил 100 млн евро
Германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica привлекла 100 млн евро от американских фондов для создания гиперзвуковых ракет большой дальности.
Привлеченные средства от фондов Lightspeed и General Catalyst ускорят разработку ракет, способных поражать стратегически важные цели на большом удалении, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
По итогам сделки рыночная стоимость предприятия достигла примерно 700 млн евро.
«Спор о том, нужны ли Европе такие средства сдерживания, закончен. Совершенно ясно, что они нам нужны», – заявил глава Hypersonica Филипп Керт.
Предприятие участвует в совместном проекте Великобритании и Германии в рамках соглашения Trinity House. Договор предусматривает создание ракет наземного базирования дальностью более 2 тыс. км. Программа находится на концептуальной стадии, начало разработки запланировано на 2027 год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство обороны Германии начало переговоры о закупке тысяч крылатых ракет наземного базирования Anthem.
Летом Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро.
В июле Лондон и Берлин запланировали завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2 тыс. км к 2034 году.