Активисты приклеили себя к дороге у завода концерна Rheinmetall в Берлине

DPA: В Берлине девять человек приклеили себя к асфальту у завода Rheinmetall

Tекст: Мария Иванова

Сигнал о происшествии поступил в правоохранительные органы в 05:30 по местному времени. Девять из 11 участников акции приклеили себя к асфальту, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

Для нормализации обстановки и освобождения проезжей части на место инцидента прибыли около 90 сотрудников полиции.

Оборонный концерн Rheinmetall летом запустил военное производство на базе бывшего поставщика автомобильных комплектующих Pierburg. С тех пор предприятие регулярно становится объектом протестных акций, в одной из которых ранее принимала участие шведская активистка Грета Тунберг. Компания является крупнейшим производителем оружия в Германии и активно расширяет производство на фоне конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе активисты в Германии заблокировали движение транспорта с ядерными отходами.

В прошлом месяце полиция Нидерландов задержала 100 экоактивистов после перекрытия скоростной трассы.

В начале сентября немецкие правоохранительные органы начали поиски экорадикала, подозреваемого в нападении на энергетические объекты.