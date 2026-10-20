Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.0 комментариев
Активисты приклеили себя к дороге у завода концерна Rheinmetall в Берлине
DPA: В Берлине девять человек приклеили себя к асфальту у завода Rheinmetall
Группа из 11 протестующих заблокировала автомобильное движение в берлинском районе Веддинг, приклеив себя к проезжей части перед территорией германского оборонного концерна Rheinmetall.
Сигнал о происшествии поступил в правоохранительные органы в 05:30 по местному времени. Девять из 11 участников акции приклеили себя к асфальту, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.
Для нормализации обстановки и освобождения проезжей части на место инцидента прибыли около 90 сотрудников полиции.
Оборонный концерн Rheinmetall летом запустил военное производство на базе бывшего поставщика автомобильных комплектующих Pierburg. С тех пор предприятие регулярно становится объектом протестных акций, в одной из которых ранее принимала участие шведская активистка Грета Тунберг. Компания является крупнейшим производителем оружия в Германии и активно расширяет производство на фоне конфликта на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе активисты в Германии заблокировали движение транспорта с ядерными отходами.
В прошлом месяце полиция Нидерландов задержала 100 экоактивистов после перекрытия скоростной трассы.
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