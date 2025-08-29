BZ сообщила о саботаже бизнесом ФРГ проекта Мерца по расширению бундесвера

Tекст: Ирма Каплан

«В среду федеральное правительство представило закон о введении новой военной службы. Министр обороны Борис Писториус (СДПГ) намерен увеличить численность бундесвера к концу десятилетия с нынешних примерно 182 тыс. до 260 тыс. солдат. Плюс около 200 тыс. резервистов. Федеральный канцлер Фридрих Мерц (ХДС) возлагает эту обязанность и на предприятия: они должны оказывать поддержку бундесверу, предоставляя резервистов», – пишет Berliner Zeitung (BZ).

Издание напоминает, как в июне Мерц заявлял, что нехватка личного состава – главная проблема вооруженных сил, поэтому предприятия могли бы направлять сотрудников на временные курсы обучения ради укрепления обороны страны.

BZ ссылается на отчет Handelsblatt, согласно которому в Германии максимальная готовность откликнуться на вызов канцлера, а по факту, проведя опрос ряда компаний, газета выяснила, что кто-то вообще не слышал об инициативе Мерца, кто-то не располагает достаточным количеством кадров, а кто-то не смог внятно сформулировать ответ. Зато в Восточной Германии ответы совпали с отчетом Handelsblatt – скептицизма больше и ожидания окончания украинского конфликта сильнее.

«Сигналы из Восточной Германии сдержанные: предприятия и торговые палаты ссылаются на нехватку квалифицированных кадров, затраты и отсутствие структур. Отдельные представители выражают готовность, но только при наличии четких условий. Остается под вопросом, сможет ли Мерц действительно привлечь экономику новых федеральных земель. На данный момент Восток далек от союза с бундесвером», – приводи ИноСМИ резюмирующую реплику статьи.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Германии готовятся урезать расходы большинства министерств для покрытия рекордного дефицита бюджета из-за роста оборонных затрат.

Канцлер Германии Мерц заявил, что социальное государство Германии больше не является финансово устойчивым и требует фундаментальной переоценки системы пособий из-за расходов.

В ФРГ подготовили новый законопроект для расширения численности бундесвера до 460 тыс. человек, который предусматривает анкетирование молодых мужчин и возможность возвращения призыва.

