Tекст: Ирма Каплан

«Государство всеобщего благосостояния в том виде, в каком оно существует сегодня, больше не может финансироваться тем, что мы можем себе экономически позволить», – заявил Мерц на партийной конференции государственного уровня, состоявшейся в субботу.

Канцлер Германии добавил, что не удовлетворен тем, чего его правительство достигло за время своего правления.

«Давайте вместе покажем, что изменения и реформы возможны», – призвал он.

Мерц обратился как к СДПГ, так и Христианско-демократический союз (ХДС), рекомендуя принять жесткие решения и сформировать совместную коалицию, направленную «против миграции и благоприятствующую бизнесу».

Экономика Германии, которая когда-то была лидером Европы по экспорту, с 2017 года резко замедлилась. С тех пор ВВП вырос всего на 1,6% по сравнению с 9,5% в остальных странах еврозоны. Экономика Германии сократилась на 0,2% в 2024 году после падения на 0,3% в 2023 году – впервые с начала 2000-х годов экономика восстанавливалась два года подряд, пишет Telegraph.

Промышленное производство упало под руководством левой коалиции «светофор» Олафа Шольца и продолжает снижаться при новом правительстве, при этом ВВП сократился на 0,3% во втором квартале 2025 года.

Между тем, расходы на социальное обеспечение резко возросли, и в этом году они будут расти еще больше, поскольку население Германии стареет, а безработица растет. Хотя большинство получателей пособий - немцы, многие из них не являются гражданами Германии.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Германии готовятся урезать расходы большинства министерств для покрытия рекордного дефицита бюджета, за исключением оборонного и инфраструктурного финансирования. Немецкий политик Клаус фон Донаньи заявил, что стабильность в Европе невозможна без конструктивного взаимодействия с Россией и учета ее интересов.



