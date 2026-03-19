Средства ПВО России за сутки сбили 356 беспилотников ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того удары наносились по местам подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 125 087 беспилотников, 652 ЗРК, 28 345 танков и других бронемашин, 1 690 боевых машин РСЗО, 33 932 орудия полевой артиллерии и миномета, 57 192 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним накануне российские средства ПВО за сутки сбили 316 беспилотников ВСУ.

До этого ВС Росси также поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетики и транспорта.

ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.