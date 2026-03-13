ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине

Герой России Ярашев рассказал, как в одиночку удалось держать оборону 68 дней

Tекст: Вера Басилая

По словам Ярашева, он регулярно получал боеприпасы, продукты и даже зимнюю форму, а командование поддерживало его всеми возможными способами, следует из сообщения в Max Минобороны.

Ярашев отметил, что противник неоднократно атаковал его позицию значительными силами и неоднократно предлагал ему сдаться, но каждый раз получал отпор.

«Каждый, кто на моем месте оказался бы, поступил бы, сделал бы так же, естественно, потому что есть задача, которую надо выполнять», – заявил герой.

Он уточнил, что по его позиции регулярно велся огонь противника, включая удары FPV-дронов, а также атаки штурмовых групп ВСУ. Ярашев рассказал, что постоянно поддерживал связь со своим командованием, которое помогало ему огнем артиллерии и FPV-дронами, а он, в свою очередь, передавал координаты противника.

Ярашев признался, что когда у него появилась возможность выйти на связь, он был очень рад услышать своих товарищей.

Боец в одиночку в течение 68 дней удерживал позиции у населенного пункта Гришино в ДНР и не допустил прорыва обороны. Сейчас Ярашев проходит лечение в московском госпитале, он лишился ступней из-за обморожения, о чем ранее докладывал Путину глава ДНР Денис Пушилин.

Сейчас военнослужащий проходит реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского, Ярашев отметил, что скучает по семье и сослуживцам.

Мать Ярашева сообщила о его планах вернуться на фронт в качестве оператора БПЛА.

Президент Владимир Путин присвоил рядовому Сергею Ярашеву звание Героя России за проявленное мужество.