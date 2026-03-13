Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.0 комментариев
ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине
С 7 по 13 марта в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.
Кроме того, удары наносились по местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в канале Max Минобороны.
В течение недели ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, шесть реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка американской РСЗО HIMARS, американская пусковая установка РСЗО MLRS и две боевые машины чешской РСЗО Vampire, перечислили в Минобороны.
ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.
Средствами ПВО сбиты две британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, 30 управляемых авиабомб, 33 снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2650 беспилотников.
Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 122 610 беспилотников, 651 ЗРК, 28 216 танков и других бронемашин, 1687 боевых машин РСЗО, 33 821 орудие полевой артиллерии и миномет, 56 635 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
