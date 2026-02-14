Додон заявил о негативной реакции ЕС на идею объединения Молдавии и Румынии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Додон сообщил, что инициатива главы республики Майи Санду по обсуждению объединения с Румынией вызвала негативную реакцию не только внутри страны, но и в Брюсселе и Бухаресте, передает РИА «Новости». По словам Додона, объединение Молдавии с Румынией невозможно без масштабного скандала и серьезных последствий для всего региона.

Он подчеркнул, что в составе Молдавии находятся Гагаузская автономия и Приднестровье, где большинство жителей категорически против объединения. Додон отметил: «Объединять Молдову, присоединять ее к Румынии без большого скандала и серьезных проблем для самой Румынии и всего региона невозможно».

Ранее Майя Санду в интервью британскому подкасту заявила, что поддержала бы на референдуме идею присоединения Молдавии к Румынии, объяснив свою позицию сложной международной обстановкой и трудностями республики как независимого государства.

