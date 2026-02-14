Миллер назвал завершение отопительного сезона в Европе критически-напряженным

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным Gas Infrastructure Europe, которые приводит Telegram-канал «Газпрома», на 12 февраля уровень заполненности подземных газовых хранилищ в Германии опустился ниже 25%. Этот показатель стал самым низким для данной даты за всю историю наблюдений. Из ПХГ был полностью отобран газ, закачанный в ходе подготовки к зиме, и теперь используется только ресурс прошлых лет.

Обострение ситуации связано с перебоями в поставках сжиженного природного газа на немецкие терминалы. С начала февраля объем регазификации СПГ в Германии снизился в полтора раза по сравнению с январем. Это снижение затронуло все действующие терминалы, при этом почти полностью остановилась работа крупного терминала в порту Мукран из-за отсутствия новых поставок СПГ с конца января.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил: «Германия, как крупнейший газовый рынок Европы, является важным индикатором состояния и тенденций на рынке газа ЕС в целом. Запасы в ПХГ на минимумах, завершение зимнего сезона будет сложным. Текущая ситуация на рынке может быть охарактеризована как критически-напряженная. И уже совершенно точно – обеспечить летнюю закачку газа в ПХГ Европе будет очень трудно».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа отобрала 90% закачанного к зиме газа из подземных хранилищ.

Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 40%.

Отбор газа из подземных хранилищ Европы превысил 23,9 млрд кубометров.