    Какое отношение к России имеет попытка госпереворота в Киргизии
    Американист объяснил заявления Рубио об урегулировании украинского конфликта
    Эксперт назвал последствия поражения центральной базы ракетного вооружения ВСУ
    Стубб на Мюнхенской конференции назвал Россию «проигравшей в конфликте»
    Рубио: Индия обязалась не закупать нефть в России
    ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
    Захарова предложила миру «ловить нациста» Зеленского за слова о русских
    Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет
    Зеленский повторно публично оскорбил Орбана
    Никита Анисимов Никита Анисимов Для Кубы начался обратный отсчет

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    14 февраля 2026, 15:56

    Мелони выбрала Африку вместо Мюнхенской конференции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предпочла африканскую встречу Мюнхенской конференции по безопасности. Как пишет газета La Repubblica, она не в первый год пропускает это мероприятие, и сейчас она это сделала, чтобы избежать столкновения с США на фоне общего охлаждения трансатлантических отношений.

    Мелони отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности, выбрав вместо этого поездку в столицу Эфиопии Аддис-Абебу для участия в заседании ассамблеи Африканского союза, передает ТАСС. Как сообщает La Repubblica, это уже не первый раз, когда Мелони пропускает мюнхенское мероприятие, однако на этот раз ее решение связано с желанием избежать открытого конфликта с США на фоне напряженности в отношениях между Европой и Вашингтоном.

    Издание отмечает: «Пока ведущие европейские лидеры континента обсуждают Украину и накалившиеся отношения США и ЕС, глава итальянского правительства удаляется от баварского саммита на 7 тыс. км, в Аддис-Абебу». По данным журналистов, Мелони была приглашена организаторами конференции и могла бы выступить сразу после канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Материал La Repubblica подчеркивает, что отказ Мелони от участия позволяет ей дистанцироваться от дискуссий, вызванных недавними заявлениями Мерца о расколе между Европой и США. В то же время итальянский премьер, напротив, постоянно подчеркивает «единство Запада».

    Комментируя ситуацию из Эфиопии, Мелони согласилась с мнением Мерца о необходимости большей самостоятельности Европы в вопросах безопасности. Она заявила: «Но мы должны работать над большей интеграцией между Европой и США, основываясь на том, что нас объединяет. Но это не означает, что Европа не должна возвращать себе роль серьезного геополитического игрока».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал концепцию отказа от национальных интересов в пользу глобального порядка.

    Стубб на той же конференции назвал Россию «проигравшей в конфликте».

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что встреча с Марко Рубио в Мюнхене была конструктивной.

    13 февраля 2026, 19:20
    Мерц признал преимущество России над ЕС

    Мерц заявил о военном и политическом превосходстве России над Евросоюзом

    Мерц признал преимущество России над ЕС
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что несмотря на экономическое превосходство, Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Россия превосходит Евросоюз, несмотря на значительную разницу в экономических возможностях, передает РИА «Новости».

    «ВВП Европейского союза почти в десять раз выше (по сравнению с Россией – ред.). И все же сегодня Европа не в десять раз сильнее России», – заявил Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

    Мерц подчеркнул, что Евросоюз недостаточно эффективно использует свои военные, политические, экономические и технологические ресурсы. По его мнению, для изменения ситуации европейским странам нужно изменить подход и «переключить сознание».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц намерен отомстить французскому президенту Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации активов России.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что ни Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным. До этого Мерц говорил о готовности к переговорам с Россией.

    13 февраля 2026, 21:04
    Холода заставили оставшихся без энергоносителей из России финнов вырубать леса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Резкое похолодание в Финляндии привело к массовой вырубке лесов и веерным отключениям электричества, что усугубило экономические проблемы страны, отмечают местные жители и пресса.

    Рекордные морозы в Европе в феврале 2026 года стали серьезным испытанием для Финляндии, сообщает РИА «Новости». В стране возник острый топливный кризис из-за отказа от российских энергоносителей и стремительного уничтожения собственных лесных ресурсов.

    Как отмечает финское издание Metsalehti, объемы потребления дров достигли промышленных масштабов, а энергетическая древесина может закончиться уже в текущем отопительном сезоне.

    Представитель компании Hakevuori Маркку Эскелинен заявил: «Вот и все. Все имеющиеся в стране запасы энергетической древесины будут израсходованы уже в текущем отопительном сезоне».

    В социальных сетях финны выражают отчаяние, отмечая, что раньше Россия поставляла древесину, а теперь использовать приходится даже ценные породы, предназначенные для мебели.

    Остановка поставок российской электроэнергии привела к необходимости введения веерных отключений, что становится тяжелым испытанием для бюджета семей. Менеджер компании Fingrid Арто Пахкин отметил, что без отключений энергосистема может рухнуть, что поставит под угрозу жизни людей.

    Министерство обороны Финляндии смоделировало ситуацию при морозах в минус 20 градусов: в случае отключения электричества общественный транспорт, банкоматы и заправки перестают работать, а температура в деревянных домах падает до плюс 10 через 18 часов, что может привести к эвакуации населения спустя четыре дня.

    Экономический ущерб от разрыва связей с Россией оценивается Конфедерацией промышленности Финляндии в четыре миллиарда долларов. Крупные компании, такие как Fortum, YIT и Finnair, потеряли стабильный рынок, и из двух тысяч компаний, сотрудничавших с Россией, осталось менее сотни. Банк Финляндии ранее предупреждал о возможном падении ВВП, и сейчас финны сталкиваются с ростом счетов за электричество и закрытием аптек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что экономическая ситуация в Финляндии оказалась под угрозой тяжелого кризиса из-за разрыва связей с Россией и участия в прокси-войне.

    В частности, финский аэропорт Лаппеенранта ожидает только четыре чартерных рейса в этом году из-за отсутствия российских туристов и угрозы закрытия. А в январе в Финляндии открыли 385 дел о банкротстве, что стало максимальным показателем за 29 лет.


    14 февраля 2026, 12:44
    Эрдоган подарит Турцию сыну

    Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по серьезному, с самоотдачей.

    13 февраля 2026, 20:07
    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре

    Литва и Польша объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре

    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре
    @ Fabian Sommer/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша и Литва разработали проект трансграничного военного полигона в Сувалкском коридоре, который должен стать новым форпостом НАТО в регионе, пишут западные СМИ.

    Польша и Литва планируют создать крупный совместный трансграничный полигон в Сувалкском коридоре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The National Interest. В материале отмечается: «Появится огромный совместный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в “безграничный форпост” НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками».

    Как пишет издание, соответствующее предложение было озвучено президентом Литвы Гитанасом Науседой в конце января на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским в Вильнюсе. Литовская сторона уже выделила 100 млн евро на создание учебного полигона бригадного уровня в Капчяместисе, в центре Сувалкского коридора.

    Новизна инициативы, по данным The National Interest, заключается в том, что Литва фактически приглашает Польшу расширить объект, чтобы он находился по обе стороны границы.

    Напомним, Сувалкский коридор представляет собой полосу протяженностью около 100 километров на стыке Литвы и Польши и граничит с Калининградской областью России и Белоруссией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, строительство нового военного полигона в Литве стало темой переговоров министров обороны Польши и Литвы в Варшаве еще 16 января.

    А 12 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ответ альянса будет разрушительным при блокировании Сувалкского коридора со стороны России.

    Риторика Рютте о «сокрушительном ответе» НАТО на возможную блокаду коридора рассматривается как русофобская провокация, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.председателем комитета Госдумы Леонид Слуцкий.


    13 февраля 2026, 16:28
    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза

    Politico: Неформальная встреча лидеров ЕС закончилась провалом

    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза
    @ Murad Sezer/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неформальная встреча лидеров Евросоюза завершилась безрезультатно, поскольку главные организаторы опоздали, а обсуждение запланированных вопросов так и не состоялось, сообщила газета Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

    Неформальная встреча лидеров стран Евросоюза, прошедшая без участия представителей восьми государств блока, не принесла ожидаемых результатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    По данным издания, двое из трех инициаторов мероприятия прибыли с опозданием, а обсуждений по существу так и не состоялось. Один из дипломатов прокомментировал ход встречи: «Встреча за завтраком оказалась в некотором роде провалом. Из 19 лидеров выступить смогли лишь немногие».

    Еще один источник отметил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступавшая инициатором встречи, приехала почти к самому концу завтрака. В числе опоздавших были также канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Из-за задержки ключевых участников председатель Евросовета Антониу Кошта был вынужден начать мероприятие без них.

    Дипломаты сообщили, что представители стран, которых не пригласили на встречу, опасались возможного принятия «сырых» решений без их участия. В итоге, по словам одного из присутствовавших дипломатов, обсуждение не состоялось вообще, а атмосфера среди лидеров была сдержанной и не способствовала принятию решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Франции, Германии и Италии договорились ускорить реформы и перейти к формату усиленной кооперации в условиях усиливающейся международной конкуренции.

    Испания заявила о недовольстве тем, что ее не пригласили на неформальную встречу лидеров ЕС, и считает, что подобные инициативы подрывают единство союза.

    13 февраля 2026, 10:17
    Politico: Лидеры ЕС решили двигаться вперед разными темпами
    Politico: Лидеры ЕС решили двигаться вперед разными темпами
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В условиях растущей международной конкуренции и внутренних разногласий лидеры Франции, Германии и Италии договорились ускорить реформы, решив двигаться вперед небольшими группами, сообщает Politico.

    На саммите в бельгийском Альден-Бизене главы Франции, Германии, Италии и других стран поддержали планы перехода к формату так называемой усиленной кооперации, передает Politico.

    Это позволит отдельным группам государств ЕС быстрее подписывать и реализовывать новые инициативы без обязательного согласия всех 27 членов союза. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, ЕС необходимо действовать быстро, чтобы не терять экономическое лидерство, несмотря на прежние разногласия с Германией.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта отметил, что обсуждение дало участникам «новую энергию и общее ощущение срочности». На следующем саммите в Брюсселе в июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит план реформ, в том числе по снижению административных барьеров и привлечению частного и государственного капитала для поддержки стартапов. Лидеры проголосуют по плану до лета.

    В случае отсутствия единогласия, ЕС задействует механизм «усиленного сотрудничества», который ранее считался спорным. Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, Евросоюз должен быть конкурентоспособным в новых геополитических условиях.

    Особое внимание уделили проекту Союза сбережений и инвестиций, созданию единого капитального рынка по образцу США, а также новым нормам для упрощения регистрации компаний и ускоренного вывода их на рынок. В числе приоритетов – поддержка стратегической промышленности, снижение цен на энергию и диверсификация торговли.

    На саммите также обозначились разногласия между крупными экономиками и остальными странами ЕС по вопросам «покупай европейское» и дальнейшей интеграции. Германия и Италия призвали ограничить принятие новых правил, тогда как фон дер Ляйен обвинила национальные барьеры в проблемах бизнеса. Несмотря на разногласия, Макрон и Мерц публично продемонстрировали согласие по ключевым вопросам.

    Испания выразила недовольство из-за отсутствия приглашения на неформальную встречу лидеров стран Евросоюза.

    La Repubblica сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц намерен отомстить президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации российских активов.

    Эммануэль Макрон призвал Евросоюз заранее определить общую позицию по вопросам новой архитектуры европейской безопасности.

    Издание Politico заявило о наличии серьезных разногласий в Евросоюзе накануне саммита по стратегической автономии.

    12 февраля 2026, 10:11
    Каллас высказалась против выборов на Украине

    Каллас выступила против проведения выборов на Украине

    Каллас высказалась против выборов на Украине
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что организация выборов на Украине невозможна из-за продолжающейся спецоперации и внешней угрозы.

    Кая Каллас заявила, что большинство европейских стран закрепили в своих конституциях запрет на проведение выборов во время войны, передает EEAS.

    По ее словам, в условиях войны проведение выборов приводит к внутренним конфликтам между различными политическими силами, что отвлекает от борьбы с внешней угрозой.

    «Если проводить выборы, то всегда возникает борьба между разными фракциями, а когда есть внешние атаки, тогда невозможно проводить выборы, потому что противник снаружи, и все усилия должны быть направлены на противодействие ему», – подчеркнула Каллас.

    Она отметила, что проведение выборов в период войны является неправильным решением, даже если существует надежда на мир. Каллас также заявила, что не видит усилий со стороны России по достижению мира на данном этапе.

    Ранее Владимир Зеленский опроверг сообщения о планах объявить дату президентских выборов на Украине 24 февраля. Он сказал, что Украина готова к выборам, но их организация невозможна без гарантий безопасности для граждан.

    Financial Times заявила, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах проведения президентских выборов и референдума по мирному соглашению.

    Сообщалось, что Владимир Зеленский поручил Раде найти способ организации выборов на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Зеленского по проведению выборов остаются неясными и официальных заявлений не последовало.

    12 февраля 2026, 12:04
    В Совфеде объяснили возражения Каллас против выборов на Украине

    Сенатор Джабаров: Уход Зеленского и мир на Украине больно ударят по позициям руководства ЕС

    В Совфеде объяснили возражения Каллас против выборов на Украине
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отвергает проведение выборов на Украине до окончания конфликта из страха властей Евросоюза за собственное будущее. В честной электоральной кампании Владимир Зеленский с треском проиграет. Это может привести к подписанию мирного соглашения и разрушить карьеры главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее команды, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров.

    «Заявление Каллас о невозможности проведения выборов на Украине во время СВО – это чистой воды вмешательство в дела другого государства. Действия главы европейской дипломатии напрямую противоречат международно признанным правовым нормам», – пояснил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Ирония заключается в том, что Брюссель сам любит безосновательно обвинять Россию и другие крупные страны в якобы нарушении европейского суверенитета. Вместе с тем, высокопоставленный дипломат Евросоюза находит уместным лезть не в свои дела, комментируя украинские электоральные процессы», – продолжил он.

    «Очевидно, в данном случае от лица Каллас говорят те, кто является ярыми сторонниками продолжения и эскалации конфликта против России. Они понимают, что в случае честных, прозрачных выборов команда Зеленского или его ставленники с треском проиграют», – отметил сенатор.

    «Если новый президент Украины прислушается к реальным запросам общества, он сделает все, чтобы подписать мирное соглашение. Это больно ударит по позициям руководства ЕС и, вероятно, приведет к отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и самой Каллас. Европейские налогоплательщики не простят им сотни потраченных впустую миллиардов», – указал парламентарий.

    «Поэтому заявление Каллас можно трактовать и как попытку, что называется, подстелить соломку руководству ЕС. Брюссель пытается заранее убедить общественность в том, что поражение Зеленского на потенциальных выборах якобы не соответствует запросам общества. Глава евродипломатии намекает, что кампания будет не честным волеизъявлением народа, а борьбой политических группировок», – резюмировал собеседник.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас отвергла возможность проведения выборов на Украине до окончания боевых действий в зоне СВО, сообщает дипломатическая служба Евросоюза. «Выборы – это внутренняя борьба между различными группировками. А когда на вас нападают извне, вы просто не можете провести кампанию. Вам нужно концентрировать усилия, чтобы противостоять врагу», – сказала она.

    «Я думаю, проведение выборов в то время, когда конфликт все еще продолжается, определенно не является хорошим решением. Может быть, есть надежда на то, что боевые действия прекратятся. Но я не вижу, чтобы Россия действительно прилагала какие-либо усилия к установлению мира», – добавила она.

    Примечательно, что ранее Каллас также заявляла, что обнародует список требований к России по урегулированию конфликта на Украине. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что ЕС умышленно выдвигает нереалистичные требования.

    «Намерение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности подготовить набор условий, как она сказала, к Москве, без которых ЕС не поддержит мир на Украине – вы только вдумайтесь. Вообще-то нормальные люди должны поддерживать мир в любом случае, в качестве основной цели, задачи... Всё это в очередной раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта», – пояснила Захарова.

    Накануне замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая сообщила, что украинские законодатели получили задачу от Банковой до конца месяца разработать предложения по проведению президентских выборов на фоне действующего военного положения.

    Financial Times писала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах проведения президентских выборов и референдума по мирному соглашению. Сам он опроверг эти сообщения. По его словам, Украина готова к электоральной кампании, но ее организация невозможна без гарантий безопасности для граждан. Газета ВЗГЛЯД называла четыре условия устойчивого мира на Украине.

    12 февраля 2026, 11:21
    МИД объяснил список требований Каллас к России

    Захарова: ЕС нацелен любыми способами не допустить прекращения конфликта на Украине

    МИД объяснил список требований Каллас к России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о предложении главы евродипломатии Каи Каллас сформировать список требований ЕС к России для урегулирования конфликта на Украине.

    Захарова заявила: «Намерение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности подготовить набор условий, как она сказала, к Москве, без которых ЕС не поддержит мир на Украине – вы только вдумайтесь. Вообще-то нормальные люди должны поддерживать мир в любом случае, в качестве основной цели, задачи... Всё это в очередной раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта», передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что пока Европейский союз не осознает необходимость устранения первопричин конфликта, его роль в мирном урегулировании невозможно рассматривать. Она отметила, что устранение этих причин является вкладом в долгосрочную стабильность и безопасность Европы, а не уступкой России.

    По словам Захаровой, власти Украины делают ставку на перевооружение и продолжение конфликта, отвергая диалог с Россией. Она напомнила, что в период проведения международных встреч Киев только наращивает ракетно-дроновые атаки по гражданским объектам на территории России, включая жилые дома, медучреждения и церкви.

    Представитель МИД РФ также заявила, что Москва открыта для равноправного диалога со всеми, кто способен внести конструктивный вклад в поиск дипломатического решения конфликта. Позиция России по вопросу урегулирования и роли Европы в этом процессе остается неизменной и была не раз озвучена руководством страны на самом высоком уровне.

    В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что организация выборов на Украине невозможна из-за продолжающейся спецоперации и внешней угрозы.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что Каллас намеренно выдвигает невыполнимые требования к Москве, чтобы исключить любую возможность мирного урегулирования конфликта.

    Каллас также заявляла, что обнародует список требований к России по урегулированию конфликта на Украине.

    13 февраля 2026, 05:15
    Рубио намерен убедить Венгрию и Словакию отказаться от российских энергоресурсов
    Рубио намерен убедить Венгрию и Словакию отказаться от российских энергоресурсов
    @ Andrew Thomas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский госсекретарь Марко Рубио вылетел из США в направлении Европы для визитов в Германию, Словакию и Венгрию, чтобы представить американскую сторону на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности и обсудить с представителями Венгрии и Словакии отказ от российских энергоресурсов.

    «Думаю, это определяющий момент. Мир меняется очень быстро на наших глазах. Старого мира, в котором я вырос, не существует. Мы живем в новой эре геополитики, которая требует переоценки того, как это будет выглядеть, и какая у нас будет роль», – приводит слова Рубио РИА «Новости» о его послании Мюнхенской конференции.

    Госсекретарь США уточнил, что будет выступать в субботу.

    Говоря о переговорах с руководством Венгрии и Словакии о прекращении импорта российских энергоресурсов, Рубио заявил, что поговорит с ними о том, что должно произойти.

    По его словам, частные беседы со многими союзниками уже неоднократно проходили, и это следует продолжать.

    «Я надеюсь, что в субботу те встречи, которые у нас там состоятся, продвинут нас в этом направлении. Но я не собираюсь вдаваться в подробности того, что мы собираемся сказать на этих встречах», – сказал он.

    Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 13 по 15 февраля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, впервые за три года представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вновь приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности. FT сообщила, что политиков в Европе успокоило отсутствие Трампа на конференции в Мюнхене.

    12 февраля 2026, 22:15
    Драги заявил об ухудшении экономики в Европе

    Экс-глава ЕЦБ Драги заявил об ухудшении экономики в Европе

    Драги заявил об ухудшении экономики в Европе
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экономика Евросоюза столкнулась с ухудшением ситуации, а энергозатраты и рыночные барьеры требуют срочных изменений для повышения конкурентоспособности региона, заявил бывший глава Европейского центробанка Марио Драги.

    Бывший глава Европейского центробанка Марио Драги заявил о заметном ухудшении экономической ситуации в Европе, передает РИА «Новости».

    Он выступил с этим предупреждением на неформальном саммите Евросоюза в Брюсселе, отметив, что с момента презентации его доклада о конкурентоспособности положение дел в европейской экономике стало еще сложнее и требует срочных решений.

    «Он сосредоточился на нескольких ключевых вопросах: необходимости снижения барьеров на едином рынке, фрагментации фондовых рынков и усилиях по мобилизации европейских сбережений, стоимости энергии, возможности предоставления целевых европейских преференций в определенных секторах», – заявил источник, знакомый с деталями выступления Драги. Бывший руководитель ЕЦБ также подчеркнул необходимость снижения стоимости энергии для промышленности и домохозяйств.

    Среди предложенных мер Драги выделил активное использование механизма расширенного сотрудничества, что позволит группе стран ЕС продвигаться быстрее в реализации важных инициатив даже без общего консенсуса. Он также предложил рассмотреть введение так называемой целевой европейской преференции в стратегических секторах.

    Марио Драги ранее возглавлял Европейский центробанк и Банк Италии, а также занимал пост председателя Совета министров Италии. По поручению Урсулы фон дер Ляйен он подготовил доклад о будущем конкурентоспособности Евросоюза, представленный в сентябре 2024 года.

    Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза в течение ближайших десяти лет увеличить ежегодные военные расходы до 700 млрд евро. Кубилюс заявил, что эта мера необходима для повышения экономической конкурентоспособности Европы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз испугался критической зависимости от США.

    12 февраля 2026, 21:59
    Страны группы «Рамштайн» решили закупить американское оружие для Киева

    Страны группы «Рамштайн» пообещали выделить сотни миллионов на оружие Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о решении стран-участниц контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» выделить сотни миллионов долларов на закупку оружия производства США для ВСУ.

    Страны, входящие в контактную группу по Украине в формате «Рамштайн», договорились направить сотни миллионов долларов на закупку вооружений американского производства для нужд ВСУ, передает РИА «Новости». Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после заседания стран-участниц группы в Брюсселе.

    «Я хочу поблагодарить Британию, Исландию, Норвегию, Швецию, Литву за их вклад», – заявил Рютте.

    Он также отметил, что в ближайшие дни и недели другие страны могут принять решение о предоставлении новых средств на приобретение оружия США для нужд Киева. Таким образом, коллективная поддержка стран «Рамштайн» может существенно возрасти в ближайшее время.

    Рютте заявил, что США готовы поставить вооружение на сумму от 12 до 15 млрд долларов для передачи Киеву в 2026 году.

    В странах Евросоюза возникли разногласия по вопросу распределения 90 млрд евро на военную помощь Киеву, включая приоритеты для европейских производителей.

    13 февраля 2026, 21:20
    Каллас назвала «законом джунглей» нынешнее мироустройство
    Каллас назвала «законом джунглей» нынешнее мироустройство
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Мюнхенской конференции по безопасности глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Евросоюз представляет собой сообщество маленьких стран, которым нужна защита, так как сегодня в мире действует «закон джунглей».

    Каллас подчеркнула, что Европе необходим международный порядок, который сможет их защищать, и напомнила о важности равенства государств в многосторонней системе, передает РИА «Новости».

    «Я вот вас слушаю и размышляю. Это очень хорошо, что вы хотите реформировать международный порядок. Что я думаю, для всех нас, для большинства из нас важно, чтобы в многосторонней системе существовало равенство государств, что никто не стоит выше закона. Вот почему я говорю об ответственности, если у нас есть правила, с которыми мы согласились, то за нарушения даже самые могущественные страны должны нести ответственность», – подчеркнула Каллас в присутствии постпреда США при ООН Майка Уолтца.

    Со стороны США Уолтц выразил согласие с принципом равенства, но напомнил, что Америка исторически берет на себя основное финансовое бремя в рамках ООН. Он отметил, что Соединенные Штаты оплачивали из своих взносов и начислений деятельность более чем 180 стран, что отличает их позицию в вопросе реформирования международной системы.

    Каллас также заявила, что сегодня в мире действует «закон джунглей», но даже в таких условиях возможна кооперация, как это бывает среди животных в природе. Она добавила, что все европейские страны – маленькие страны, даже если некоторые еще не осознали этого, и подчеркнула: Европа готова бороться за мир, где существуют четкие правила.

    В завершение своего выступления Каллас сравнила Россию и США, отметив, что Россия «идет одна, потому что у нее нет союзников», в то время как Европа действует совместно с США, и это, по ее словам, выгодно обеим сторонам.

    Ранее ЕС задумался над созданием нового оборонного альянса без США.

    12 февраля 2026, 17:04
    Эстония выслала гражданина России за недоказанный шпионаж

    Власти Эстонии объявили о высылке гражданина России за недоказанный шпионаж

    Эстония выслала гражданина России за недоказанный шпионаж
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин России Андрей Журавлев был выдворен из Эстонии по обвинению в намерении собирать разведданные, однако доказательства этого представлены не были, отмечают информагентства.

    Полиция безопасности Эстонии заявила о высылке гражданина России Андрея Журавлева, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства в соцсетях.

    По версии эстонских властей, Журавлев якобы планировал участвовать в сборе разведывательной информации. При этом никаких доказательств в подтверждение этой версии полиция не предоставила. Российская сторона пока не комментировала ситуацию с высылкой Журавлева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2025 года Министерство иностранных дел Эстонии объявило о высылке первого секретаря аппарата российского посольства.

    Позже Россия приняла решение выслать одного из сотрудников эстонского посольства в Москве в ответ на действия Таллина.

    После этого МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина для вручения ноты протеста из-за российских самолетов на границе с Эстонией.


    14 февраля 2026, 11:45
    Рубио заявил о провале концепции мира без границ

    Рубио назвал идею глобального порядка без границ глупой

    Рубио заявил о провале концепции мира без границ
    @ Michael Probst/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности резко раскритиковал концепцию отказа от национальных интересов в пользу глобального порядка, отметив ее несостоятельность.

    Идея создания мира без границ и отказа от национальных интересов в пользу глобального порядка оказалась ошибочной, заявил госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА «Новости».

    Выступая перед участниками форума, Рубио подчеркнул: «Это была глупая идея, которая игнорировала как человеческую природу, так и уроки более чем 5000-летней истории человечества, и это заблуждение дорого нам обошлось».

    По словам американского чиновника, попытки реализовать подобную концепцию привели к серьезным последствиям на мировой арене. Рубио отметил, что история убедительно доказывает важность национальных интересов и суверенности государств, которые нельзя игнорировать даже в условиях глобализации.

    Мюнхенская конференция по безопасности ежегодно собирает политиков и экспертов для обсуждения ключевых вызовов мировой безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава датского правительства Метте Фредериксен провела встречу с американским госсекретарем и премьером Гренландии на полях Мюнхенской конференции.

    Ранее результаты опроса Public First показали, что большинство жителей Германии, Франции, Канады и Британии считают Соединенные Штаты ненадежным союзником.

    До этого европейские политики и дипломаты признали, что после серии жестких заявлений и действий со стороны американской администрации отношения с США уже не вернутся к уровню доверия прошлых лет.


    12 февраля 2026, 15:48
    Орбан: Вступление Украины в ЕС принесет войну

    Орбан счел вступление Украины в Евросоюз угрозой безопасности Венгрии

    Орбан: Вступление Украины в ЕС принесет войну
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что поддержка членства Украины в Евросоюзе создаст угрозу безопасности для его страны.

    Вступление Украины в Евросоюз приведет к войне, а не к миру, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит РИА «Новости». Орбан подчеркнул, что Венгрия не намерена поддерживать угрозу для своей безопасности и не будет финансировать, вооружать или легитимизировать подобные риски.

    «Владимир Зеленский открыто требует членства в ЕС в 2027 году и рассматривает это как гарантию военной безопасности… Вступление Украины в ЕС не принесет мира, оно принесет войну в Европу», – написал в соцсетях премьер-министр.

    Напомним, в июне 2022 года Украина и Молдавия получили статус кандидатов в члены Евросоюза, однако это решение, по признанию европейских чиновников, носило скорее символический характер в поддержку Киева и Кишинева.

    Как уже писала в четверг газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан в шутку пообещал подвезти Украину в Евросоюз автостопом. Он также призвал заменить членство Украины в Евросоюзе стратегическим партнерством. А план ускоренного вступления Украины в Евросоюз венгерский премьер назвал войной против Венгрии.

