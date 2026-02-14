Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.3 комментария
Захарова пожалела жертв «адской пропаганды» генсека НАТО Рютте
Мария Захарова резко отреагировала на слова Марка Рютте о потерях России, назвав его заявления дезинформацией и информационной войной.
Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала слова генсека НАТО Марка Рютте, передает ТАСС.
По ее словам, заявления Рютте о якобы «65 тыс. потерь» России в декабре и январе в ходе спецоперации на Украине являются примером дезинформации и информационной войны.
Захарова в комментарии газете «Комсомольская правда» заявила: «Врут – не то слово. Дезинформация и информационная война. Рютте безнадежен. Кого жаль, так это жертв его адской пропаганды».
Она подчеркнула, что подобные заявления со стороны западных политиков вводят в заблуждение общественность и подрывают доверие к международному диалогу.
