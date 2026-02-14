  • Новость часаПри ударе ВСУ по поселку Центральный пострадали 19 человек
    Мюнхенская конференция раскрыла глубокие противоречия на Западе вокруг Украины
    Американист объяснил заявления Рубио об урегулировании украинского конфликта
    Эксперт назвал последствия поражения центральной базы ракетного вооружения ВСУ
    Орбан саркастически ответил Зеленскому на повторное оскорбление
    Захарова предложила миру «ловить нациста» Зеленского за слова о русских
    Посольство России назвало заявления Запада о Навальном цирком и некропропагандой
    Зеленский рассказал об уничтожении производственной линии ракет «Фламинго»
    Military Watch Magazine: Су-57 показал двойной отрыв от западных аналогов
    Украинский фигурист списал провал проката на Гуменника
    Никита Анисимов Никита Анисимов Для Кубы начался обратный отсчет

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    10 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    0 комментариев
    14 февраля 2026, 20:05 • Новости дня

    Захарова пожалела жертв «адской пропаганды» Рютте

    Захарова пожалела жертв «адской пропаганды» генсека НАТО Рютте

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова резко отреагировала на слова Марка Рютте о потерях России, назвав его заявления дезинформацией и информационной войной.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала слова генсека НАТО Марка Рютте, передает ТАСС.

    По ее словам, заявления Рютте о якобы «65 тыс. потерь» России в декабре и январе в ходе спецоперации на Украине являются примером дезинформации и информационной войны.

    Захарова в комментарии газете «Комсомольская правда» заявила: «Врут – не то слово. Дезинформация и информационная война. Рютте безнадежен. Кого жаль, так это жертв его адской пропаганды».

    Она подчеркнула, что подобные заявления со стороны западных политиков вводят в заблуждение общественность и подрывают доверие к международному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал позором заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Гутерриш стал проводником западной пропаганды, выступая против самоопределения этих регионов.

    13 февраля 2026, 20:07 • Новости дня
    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре

    Литва и Польша объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре

    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре
    @ Fabian Sommer/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша и Литва разработали проект трансграничного военного полигона в Сувалкском коридоре, который должен стать новым форпостом НАТО в регионе, пишут западные СМИ.

    Польша и Литва планируют создать крупный совместный трансграничный полигон в Сувалкском коридоре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The National Interest. В материале отмечается: «Появится огромный совместный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в “безграничный форпост” НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками».

    Как пишет издание, соответствующее предложение было озвучено президентом Литвы Гитанасом Науседой в конце января на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским в Вильнюсе. Литовская сторона уже выделила 100 млн евро на создание учебного полигона бригадного уровня в Капчяместисе, в центре Сувалкского коридора.

    Новизна инициативы, по данным The National Interest, заключается в том, что Литва фактически приглашает Польшу расширить объект, чтобы он находился по обе стороны границы.

    Напомним, Сувалкский коридор представляет собой полосу протяженностью около 100 километров на стыке Литвы и Польши и граничит с Калининградской областью России и Белоруссией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, строительство нового военного полигона в Литве стало темой переговоров министров обороны Польши и Литвы в Варшаве еще 16 января.

    А 12 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ответ альянса будет разрушительным при блокировании Сувалкского коридора со стороны России.

    Риторика Рютте о «сокрушительном ответе» НАТО на возможную блокаду коридора рассматривается как русофобская провокация, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.председателем комитета Госдумы Леонид Слуцкий.


    Комментарии (16)
    13 февраля 2026, 17:55 • Новости дня
    Глава Минобороны ФРГ признал мощь Северного флота России

    Министр обороны ФРГ Писториус назвал российский Северный флот очень «мощным»

    Глава Минобороны ФРГ признал мощь Северного флота России
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Германии Борис Писториус отметил значительную мощь и активность российского Северного флота в арктическом регионе.

    Министр обороны Германии Борис Писториус назвал российский Северный флот очень мощными военно-морскими силами, передает ТАСС. «Это очень-очень мощные военно-морские силы, о которых мы говорим», – заявил он журналистам в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

    Российский Северный флот активно действует в Арктике, добавил Писториус, комментируя тему участия ФРГ в миссии НАТО Arctic Sentry («Арктический часовой»).

    Напомним, что Северный флот считается одним из ключевых оперативно-стратегических объединений ВМФ России. Его основными задачами являются защита территориальной целостности России и поддержание стратегических ядерных сил в постоянной боевой готовности в рамках политики ядерного сдерживания.

    Флагманом Северного флота является тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». В состав объединения входят более 40 подводных лодок и свыше 40 надводных кораблей и катеров, что подчеркивает его значительную военную мощь в Арктическом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Писториус назвал Северный флот России серьезной угрозой для блока НАТО. Он также заявил, что Балтийское море становится ареной противостояния между Западом и Россией.

    До этого президент России Владимир Путин назвал стратегические атомные подводные лодки, действующие в Арктике, военным преимуществом страны.

    Комментарии (5)
    14 февраля 2026, 12:44 • Видео
    Эрдоган подарит Турцию сыну

    Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по серьезному, с самоотдачей.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Рютте пообещал ответ НАТО в случае блокировки Россией Сувалкского коридора
    Рютте пообещал ответ НАТО в случае блокировки Россией Сувалкского коридора
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что в случае блокировки Сувалкского коридора альянс готов применить разрушительный ответ, усиливая восточный фланг организации.

    Генсек НАТО Марк Рютте сделал заявление перед заседанием глав минобороны стран блока, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что альянс регулярно отрабатывает различные сценарии, используя свежие разведданные и реальные оценки боевых возможностей.

    На вопрос о возможной реакции НАТО, если Россия заблокирует Сувалкский коридор, Рютте заявил: «Я могу вас заверить: НАТО хорошо подготовлено к ответу на любую угрозу альянсу. Наша реакция будет разрушительной. Именно поэтому мы усиливаем восточный фланг – чтобы никто даже не думал, что может напасть на этот оборонительный альянс».

    Ранее руководство альянса неоднократно подчеркивало важность Сувалкского коридора для безопасности Польши и стран Балтии, а также фиксировало рост напряженности на восточных рубежах НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва решила обсудить с Польшей строительство нового военного полигона на границе. Объект планируют разместить в районе Копчува рядом с Польшей. Военные эксперты считают, что этот район в Сувалкском коридоре важен для безопасности региона.

    Комментарии (11)
    11 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Рютте допустил гарантии безопасности для России в соглашении по Украине
    Рютте допустил гарантии безопасности для России в соглашении по Украине
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генсек НАТО Марк Рютте допустил, что российские гарантии безопасности могут стать частью итогового мирного соглашения по Украине, затрагивающего территориальные вопросы.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил возможность включения гарантий безопасности для России, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли итоговое мирное соглашение по Украине включать такие гарантии, сообщает РИА «Новости». По словам Рютте, подобное соглашение должно быть результатом координации между украинской и российской сторонами, США и союзниками.

    «В основном, все, что мы делаем под американским руководством, это объединение украинцев, россиян, США, совершенно очевидно, в тесной координации с союзниками, чтобы убедиться, что мы сможем положить конец войне. И это включает в себя то, что необходимо для восстановления Украины после войны, само мирное урегулирование, включая чувствительные вопросы, например, вокруг территории. И, в-третьих, я считаю очень важным вопрос о том, как мы можем быть уверены в том, что это не повторение Минских соглашений, и что сделка заключена. И есть очень сильные гарантии безопасности», – заявил Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО допустил возможность ввода войск альянса на Украину после заключения мира. В то же время в ходе визита в Киев 3 февраля Рютте предсказал необходимость для киевского режима принять трудные решения ради достижения мира.

    В свою очередь, МИД России отметил, что генеральный секретарь НАТО признал зависимость Западной Европы от поддержки Соединенных Штатов и отсутствие самостоятельности в оборонных вопросах.


    Комментарии (6)
    12 февраля 2026, 19:46 • Новости дня
    Слуцкий назвал слова Рютте о «сокрушительном ответе» русофобской провокацией
    Слуцкий назвал слова Рютте о «сокрушительном ответе» русофобской провокацией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Риторика генсека НАТО Марка Рютте о «сокрушительном ответе» НАТО на возможную блокаду Сувалкского коридора рассматривается как русофобская провокация, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

    «Заявления генсека НАТО Марка Рютте о «сокрушительном ответе» в случае блокады России Сувалкского коридора – провокация для повышения градуса русофобской истерии», – подчеркнул парламентарий, передает RT.

    Политик напомнил, что Москва неоднократно отвергала планы нападения на европейские государства. По его словам, североатлантический блок искусственно нагнетает ситуацию и выдумывает российскую угрозу ради оправдания милитаризации и увеличения расходов на оборону.

    Депутат предупредил, что подобная риторика лишь усиливает вероятность глобального столкновения. Он добавил, что любые агрессивные шаги в отношении России повлекут за собой не менее жесткие встречные меры.

    «Сокрушительный ответ»... повлечёт не менее сокрушительные встречные меры», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул готовность альянса к разрушительному ответу в случае блокировки Сувалкского коридора. Организация усиливает свой восточный фланг.

    Комментарии (2)
    14 февраля 2026, 18:09 • Новости дня
    Рютте рассказал о разговоре с украинской собакой

    Генсек НАТО Рютте рассказал о разговоре с украинским псом Патроном

    Рютте рассказал о разговоре с украинской собакой
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На Мюнхенской конференции по безопасности Марко Рютте поделился историей о встрече с украинским псом-талисманом и процитировал его «послание».

    Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте рассказал о своей встрече с украинским псом Патроном на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    По словам генсека, он посмотрел псу в глаза, и тот якобы «сказал», что «мы никогда не сдадимся».

    Конференция проходит с 13 по 15 февраля. В прошлом году на этом мероприятии выступал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ Кристалина Георгиева дала украинцам совет для обретения уверенности, призвав их по утрам рычать как львы. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев рассказал, что попытался следовать этому совету, но не согрелся.

    В субботу генсек НАТО Марк Рютте выступил против передачи Украине военной помощи без согласования с Киевом, исключительно ради фото.

    Комментарии (7)
    14 февраля 2026, 11:20 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о переговорах Британии с Европой по танкерам России
    Bloomberg сообщил о переговорах Британии с Европой по танкерам России
    @ Jesus Vargas/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Британии Джон Хили провел переговоры с коллегами из стран Скандинавии и Балтии по вопросу перехвата танкеров, которые считают связанными с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Министр обороны Британии Джон Хили провел переговоры с представителями стран Скандинавии и Балтии по вопросу перехвата танкеров, связанных с Россией, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg. Встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности и прошла в рамках объединения экспедиционных сил, объединяющего десять государств, ответственных за безопасность в северной части Атлантического океана и Балтийском море.

    В переговорах участвовал начальник штаба обороны вооруженных сил Британии Ричард Найтон, который предложил варианты совместных операций по захвату танкеров. Участники встречи обсуждали потенциальные меры в отношении судов, подозреваемых в работе на российский «теневой флот».

    По словам одного из собеседников агентства, пока неясно, насколько активно США будут вовлечены в эту инициативу. Ожидается, что между Соединенными Штатами и участниками переговоров будет определенная координация действий.

    Bloomberg уточняет, что ранее США, Евросоюз и Британия ввели санкции против более чем 600 танкеров из-за их возможных связей с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США задержали в Индийском океане танкер Aquila II.

    Индийские власти перехватили в море три танкера с контрабандной нефтью.

    Моряки с захваченного США танкера «Маринера» заявили, что боятся возвращаться на Украину.

    Комментарии (4)
    12 февраля 2026, 18:20 • Новости дня
    Генсек НАТО поддержал идею Макрона о контактах с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил готовность поддержать возвращение к диалогу с Россией, выделив важность прозрачности и единства среди европейских союзников.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении контактов с Россией, сообщает РИА «Новости». По его словам, подобные дискуссии возможны при условии полной открытости между союзниками.

    «Надо помнить, что выйти из тупика отношений с Россией помогли США... Но, конечно, возникает дискуссия о том, что могла бы сделать здесь Европа. И я думаю, что это совершенно нормально – вести такую дискуссию, если в ней примут участие и европейцы, и я уверен, что они это сделают, и я знаю, что они будут полностью открыты в своих начинаниях, чтобы все это работало сообща», – заявил Рютте.

    Глава НАТО подчеркнул важность координации усилий, чтобы любые контакты с Москвой осуществлялись не в одностороннем порядке, а с учетом позиций всех стран-союзников. Он также выразил уверенность в готовности европейских государств действовать сообща для достижения результатов в данном вопросе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону достаточно просто позвонить Путину, если он действительно этого хочет.

    Комментарии (4)
    12 февраля 2026, 10:10 • Новости дня
    Жители стран НАТО признали США ненадежным партнером

    Опрос Public First показал резкое падение доверия к США среди жителей стран НАТО

    Жители стран НАТО признали США ненадежным партнером
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Результаты опроса Public First показали, что большинство жителей Германии, Франции, Канады и Британии считают Соединенные Штаты ненадежным союзником, сообщает Politico.

    Опрос, проведенный лондонской компанией Public First, показал резкое снижение доверия к Соединенным Штатам среди четырех ключевых союзников НАТО, передает Politico.

    В Германии и Канаде половина и 57% респондентов соответственно назвали США ненадежным союзником. Во Франции тех, кто считает США ненадежным, оказалось более чем вдвое больше, чем считающих их надежным партнером.

    Даже в Британии, где уровень доверия к США оказался наивысшим среди опрошенных стран, только 35% назвали союзника надежным, а 39% – ненадежным. Большинство жителей Франции и Германии не верят, что отношения с США защищают их от потенциальных угроз. В Британии за год на 10% снизилась доля тех, кто считает США эффективным сдерживающим фактором.

    По данным Politico, негативные оценки преобладают в вопросах защиты демократии, общих ценностей и надежности альянса. Риторика Вашингтона, торговые споры и неожиданные инициативы, такие как идея Трампа о приобретении Гренландии, усугубили разногласия.

    Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в Давосе, что между странами наступил «разрыв, а не переход». Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил США в угрозах и запугивании, выразив сомнения в скором восстановлении отношений.

    Руководитель Public First Себ Райд отметил: «Раньше считалось, что США – ненадежный, но незаменимый союзник, сдерживающий врагов. Теперь же европейцы едва ли верят в само существование этого сдерживания».

    Несмотря на ухудшение отношений, во Франции, Германии и Британии сохраняется надежда на восстановление связей после ухода Трампа: большинство опрошенных считают, что отношения можно восстановить в будущем.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США никогда не нуждались в НАТО.

    Трамп опубликовал скриншот заявления блогера о том, что НАТО и ООН считаются настоящими врагами США.

    Газета Washington Post узнала, что Пентагон планирует сократить участие в десятках инициатив НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, приблизит ли схватка за Гренландию конец НАТО.

    Комментарии (4)
    13 февраля 2026, 10:10 • Новости дня
    Politico: США потребовали от Европы увеличить расходы на НАТО 3.0
    Politico: США потребовали от Европы увеличить расходы на НАТО 3.0
    @ IMAGO/Janine Schmitz/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское военное ведомство призвало европейских партнеров взять на себя больше ответственности за собственную безопасность в рамках новой концепции развития Североатлантического альянса, сообщают СМИ.

    Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби выступил в Брюсселе с речью о необходимости трансформации блока, пишет Politico.

    Он отметил, что Вашингтон смещает фокус на защиту собственных интересов и сдерживание в западной части Тихого океана. Это потребует от Европы сокращения зависимости от США.

    «Переломный момент наступил, и мы должны гордиться этим и быть уверенными в этом», – заявил Колби министрам обороны альянса на закрытой встрече.

    Предложенная концепция «НАТО 3.0» подразумевает, что европейские страны увеличат расходы на собственную оборону, а деятельность организации сосредоточится на защите территории стран-участниц. При этом Вашингтон сохранит за собой обязательства по ядерному сдерживанию, но в более ограниченном формате.

    Генсек альянса Марк Рютте поддержал позицию американской стороны, назвав выступление отличным. Европейские дипломаты также восприняли речь с облегчением, отметив ее спокойный тон по сравнению с предыдущей критикой со стороны представителей США.

    Ранее исследование показало, что большая часть жителей Германии, Франции, Канады и Британии считают Соединенные Штаты ненадежным союзником по НАТО.

    До этого Трамп говорил, что США никогда не нуждались в НАТО.

    Комментарии (3)
    14 февраля 2026, 10:38 • Новости дня
    Посол Корчунов заявил об усилении психоза «войны с Россией» на Западе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Психоз о неизбежности «войны с Россией» усилился на Западе после того, как стало очевидно, что задача о нанесении «стратегического поражения» России несбыточна, заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов.

    По его словам, панические настроения о неизбежной войне с Россией усилились на Западе после того, как стало ясно, что задача нанести Москве стратегическое поражение неосуществима, передает РИА «Новости». Корчунов добавил. что «запугивание Россией уже приобретает фантасмагорический характер, сопровождающийся растущим психозом о неизбежности войны с Россией».

    Корчунов сообщил, что власти Норвегии разослали жителям письма с призывами быть готовыми к конфискации имущества в случае возможной полномасштабной войны с Россией, а также рекомендовали запасаться водой и едой.

    Посол подчеркнул, что в Норвегии продолжают работать три российских дипломатических миссии, что демонстрирует отсутствие планов по агрессивным действиям и подтверждает приверженность России политико-дипломатическим методам защиты интересов.

    Он добавил, что российские дипломаты не готовят бомбоубежища и не делают запасов, исходя из здравого смысла, и выразил надежду, что аналогичной позиции будет придерживаться и норвежская сторона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Финляндии Александр Стубб назвал Россию «проигравшей в конфликте» на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Финские жители были вынуждены вырубать леса из-за прекращения поставок энергоносителей из России и наступивших холодов.

    Норвегия заявила о планах наращивать военную активность в Арктике.

    Комментарии (4)
    12 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте выразил надежду на долгосрочное прекращение огня на Украине

    Генсек НАТО Рютте выразил надежду на долгосрочное прекращение огня на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генсек НАТО Марк Рютте выразил надежду на достижение скорого и долгосрочного перемирия или мирного соглашения между сторонами конфликта на Украине с надежными гарантиями.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместном подходе к прессе в Брюсселе с министром обороны Украины Михаилом Федоровым заявил о своей надежде на скорое долгосрочное прекращение огня или мирное соглашение на Украине, передает РИА «Новости». Рютте подчеркнул, что в НАТО ежедневно ведется усердная работа для обеспечения надежных гарантий безопасности.

    Он отметил, что достижение перемирия или полноценного мирного соглашения с устойчивыми гарантиями безопасности было бы лучшим исходом для урегулирования ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Рютте подчеркнул, что в случае блокировки Сувалкского коридора Россией альянс готов применить разрушительный ответ и усилить восточный фланг.

    Также в четверг Зеленский опубликовал указ о подготовке международных договоров по гарантиям безопасности для Украины.

    Накануне Рютте допустил, что российские гарантии безопасности могут стать частью итогового мирного соглашения по Украине. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что урегулировать конфликт на Украине на предложенных Европой условиях невозможно.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 21:44 • Новости дня
    Науседа заявил о необходимости единой позиции Европы по переговорам с Россией

    Науседа заявил о необходимости единой позиции Европы по переговорам с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Литовский лидер Гитанас Науседа выступил против разрозненных инициатив европейских политиков по установлению контактов с Россией, подчеркнув важность согласованных действий.

    Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны Евросоюза действовать согласованно в вопросах взаимодействия с Россией. Он отметил, что Европа может участвовать в переговорах США и России по ситуации на Украине, но только при условии достижения общего согласия по вопросу мира, передает ТАСС.

    Науседа заявил: «Здесь я вижу возможность действовать сообща, а не посылать того или иного представителя постучать или поцарапаться в двери Кремля и разговаривать с тем или иным представителем».

    По его мнению, несогласованные попытки наладить контакт с Россией не добавляют Европе солидности, учитывая, что обсуждаются новые санкции и одновременно ведутся разговоры о переговорах.

    Президент Литвы подчеркнул отсутствие последовательной политики у ЕС в отношении России и призвал к формированию единой позиции по данному вопросу.

    Ранее Науседа выступил за включение Газпрома, «Новатэка» и «ЛУКОЙЛа» в новый санкционный пакет Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Финляндии Саули Ниинисте рассматривался как возможный спецпосланник Евросоюза по Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит обращения от европейских лидеров при наличии инициативы к диалогу.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 12:10 • Новости дня
    В НАТО заявили о начале эпохи «нейровойны»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В НАТО заявили об угрозе холодной войны в сфере высоких технологий и считают, что началась эпоха «нейровойны», для которой характерно моделирование сознания человека с помощью искусственного интеллекта, говорится в докладе «Информационная среда нового поколения» Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям.

    В докладе Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям говорится, что альянсу угрожает новая форма холодной войны, связанная с высокими технологиями, передает РИА «Новости».

    Авторы документа отмечают, что противники НАТО уже используют современные технологии для влияния на сознание граждан стран-участниц блока.

    Особое внимание в докладе уделяется концепции «нейровойны», которая, по мнению экспертов, становится новой реальностью. В документе говорится: «Нейромоделирование – создание представлений о том, как люди думают и чувствуют, – позволит достичь беспрецедентной точности в психологических манипуляциях... Предсказание человеческого сознания и интерпретация нейронных данных не являются теоретическими, они уже существуют».

    В исследовании подчеркивается, что в будущем сочетание нейротехнологий и искусственного интеллекта станет ключевым элементом безопасности. Специалисты предупреждают, что это окажет серьезное влияние на достоверность информации и методы ведения информационных операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия создала специальное командование для проведения кибератак.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина причастна к кибератаке на государственные структуры страны.

    Минюст Украины сообщил о масштабном сбое в работе государственных реестров.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 21:42 • Новости дня
    Захарова назвала Рютте страдающим синдромом информационной усталости

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала отказ генсека НАТО Марка Рютте следить за заявлениями России как проявление синдрома информационной усталости, отмечая снижение его работоспособности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА «Новости» прокомментировала слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что он не следит за высказываниями главы МИД России Сергея Лаврова. Захарова заявила: «Данная проблема генсека НАТО описана в научной литературе как синдром информационной усталости или хроническое информационное истощение».

    Она отметила, что впервые этот термин был введен британским психологом Дэвидом Льюисом еще в 1996 году. Захарова также подчеркнула, что для данного синдрома характерны снижение способности к анализу и принятию решений, ухудшение внимания и памяти, тревожность, иррациональное поведение и снижение работоспособности.

    Ранее Марк Рютте признался, что не следит за заявлениями российских официальных лиц, включая Сергея Лаврова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул готовность альянса к разрушительному ответу в случае блокировки Сувалкского коридора. Организация усиливает свой восточный фланг.


    Комментарии (0)
