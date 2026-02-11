Лавров предупредил о мерах России при милитаризации Гренландии

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в Госдуме, заявил, что Россией будут приняты адекватные военно-технические меры в случае милитаризации Гренландии, передает ТАСС.

По его словам, если на острове появятся военные потенциалы, нацеленные на Россию, Москва отреагирует соответствующими контрмерами.

Лавров подчеркнул: «Разумеется, в случае милитаризации Гренландии, создания там военных потенциалов, нацеленных на Россию, мы примем адекватные контрмеры, в том числе военно-технического характера».

Он также отметил, что тема Гренландии Москву напрямую не касается, ее должны самостоятельно решать США и Дания, учитывая мнение жителей острова. По словам Лаврова, Копенгаген на протяжении десятилетий относился к жителям Гренландии как к людям второго сорта, и этому есть немало фактов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс планирует начать операцию Arctic Sentry («Арктический часовой») на территории Гренландии в ближайшее время.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что безопасность Гренландии зависит от уровня инвестиций Дании в оборону острова.

Лавров отмечал, что ситуация с Гренландией показала отсутствие прочной поддержки между странами НАТО и Евросоюза.