США усомнились в достаточности защиты Гренландии со стороны Дании

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что также важно понять, выполняют ли НАТО и европейские союзники все необходимое для защиты Гренландии, передает РИА «Новости».

Уитакер объяснил, что при обсуждении статуса острова речь идет не только о военных расходах, но и о том, сможет ли территория с населением около 50 тыс. человек самостоятельно обеспечивать свою безопасность в случае обретения независимости. Дипломат подчеркнул, что в условиях возможной независимости существует риск внешнего влияния на Гренландию.

Он также добавил, что предметом обсуждения остается вопрос доступа к стратегически важным полезным ископаемым, а именно, какая страна может получить права на их разработку в будущем.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил слабость солидарности НАТО и ЕС на фоне ситуации с Гренландией.

В январе Гренландия отдала предпочтение Дании и отвергла предложение США.