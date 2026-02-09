У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.8 комментариев
США усомнились в достаточности защиты Гренландии со стороны Дании
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос безопасности Гренландии напрямую связан с тем, насколько Дания обеспечила достаточные инвестиции в оборону острова.
Он отметил, что также важно понять, выполняют ли НАТО и европейские союзники все необходимое для защиты Гренландии, передает РИА «Новости».
Уитакер объяснил, что при обсуждении статуса острова речь идет не только о военных расходах, но и о том, сможет ли территория с населением около 50 тыс. человек самостоятельно обеспечивать свою безопасность в случае обретения независимости. Дипломат подчеркнул, что в условиях возможной независимости существует риск внешнего влияния на Гренландию.
Он также добавил, что предметом обсуждения остается вопрос доступа к стратегически важным полезным ископаемым, а именно, какая страна может получить права на их разработку в будущем.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил слабость солидарности НАТО и ЕС на фоне ситуации с Гренландией.
В январе Гренландия отдала предпочтение Дании и отвергла предложение США.