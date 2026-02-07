  • Новость часаВсе украинские АЭС вынужденно снизили мощность
    Игорь Караулов Игорь Караулов Для познания Азии одного евразийства недостаточно

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища, на которых кочевники выпасают конские табуны. Это небоскрёбы Шанхая и Эмиратов. Это японские и китайские скоростные поезда. Это крупнейшие порты мира. Это 20 университетов в первой сотне мирового рейтинга.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    6 комментариев
    7 февраля 2026, 16:05 • Справки

    Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

    Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отметят один из главных праздников – Сретение Господне. Это не переходящий праздник, его дата фиксирована и всегда приходится на 40-й день после Рождества Христова. Само древнее слово «сретение» на церковнославянском языке означает «встреча». Праздник входит в число 12 важнейших (двунадесятых) праздников церковного года и имеет глубокое богословское и символическое значение.

    Что за праздник Сретение Господне и когда его отмечают

    Сретение знаменует собой евангельское событие, описанное в Евангелии от Луки. Согласно Закону Моисееву, на 40-й день после рождения младенца родители должны были принести его в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Именно так поступили Пресвятая Богородица и праведный Иосиф, принеся в храм Младенца Иисуса.

    В храме произошла судьбоносная встреча («сретение»). Их встретил старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя мира. Взяв Младенца на руки, Симеон произнес молитву «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…», признав в Нем долгожданного Мессию. Это событие стало встречей ветхозаветного мира, олицетворенного старцем Симеоном и пророчицей Анной, с Новым Заветом – воплотившимся Богом-Младенцем. Именно за этот момент Симеон получил имя Богоприимца.

    Духовный смысл Сретения Господня

    Сретение – это праздник встречи, в первую очередь встречи человечества с Богом. Старец Симеон, проживший долгую жизнь в ожидании обещанного Спасителя, олицетворяет всех праведников Ветхого Завета и в широком смысле – душу каждого человека, жаждущую встречи с Творцом. Праздник символизирует переход от долгого ожидания к радости исполнения обетования, это торжество надежды, духовного очищения и истинного света, который, по словам Симеона, теперь «просвещает народы».

    В народном сознании Сретение также воспринимается как символическая встреча зимы с весной, «пограничный» день, когда светлое время суток заметно прибавляет, а в природе начинают чувствоваться первые вестники скорого тепла.

    Традиции и обычаи на Сретение 15 февраля

    Главное для верующего в этот день – посетить праздничное богослужение. В храмах совершается торжественная литургия, на которой вспоминается евангельское событие.

    Особой традицией праздника является освящение сретенских свечей. Эти свечи, в отличие от пасхальных, не имеют статуса великой святыни, но почитаются верующими. Их приносят домой и зажигают во время домашней молитвы, особенно в трудные минуты, в болезни или при душевном смятении. Сретенская свеча символизирует свет Христовой истины, просветившей мир, и служит напоминанием о празднике в течение всего года.

    День принято проводить в семейном кругу, в спокойной и радостной атмосфере, помогая близким. Пышные застолья не устраиваются, поскольку смысл праздника – духовный.

    Народные приметы на Сретение Господне

    Как на праздник, символизирующий встречу зимы и весны, на Сретение всегда обращали внимание на погоду, связывая ее с будущими сезонными изменениями.

    Оттепель – сулила раннюю и дружную весну.

    Морозный день – предвещал, что зима еще долго будет удерживать свои позиции.

    Ясное, солнечное небо – обещало хороший урожай.

    Снегопад – указывал на затяжную и дождливую весну.

    Что можно и нельзя делать на Сретение Господне

    Праздник располагает к делам духовным и милосердным.

    Что рекомендуется: молиться, зажигать освященную свечу, читать Евангелие, проводить день в благочестивом настроении, творить добрые дела.

    Что не принято: посвящать день тяжелой физической работе (если в ней нет крайней необходимости), ссориться, выяснять отношения, участвовать в шумных гуляниях и развлечениях, не соответствующих духу праздника.

    Сретение Господне и Великий пост

    Сретение не является постным днем. В 2026 году праздник выпадает на воскресенье, которое и так не предполагает ограничений в пище. Поэтому верующие могут разделить праздничную трапезу, не нарушая церковного устава.

    Что можно есть на Сретение: ограничения и меню праздничного стола

    Поскольку Сретение Господне 15 февраля 2026 года выпадает на воскресенье, а сам праздник не относится к постным дням, ограничений в питании для верующих нет. В этот день разрешается обычная, скоромная трапеза. Это значит, что на столе могут присутствовать мясные и молочные продукты, яйца, рыба и другие блюда, которые готовятся вне периодов поста.

    Традиционное праздничное меню на Сретение

    Хотя шумных застолий и излишеств в еде на Сретение не устраивают, праздничный обед или ужин в кругу семьи – давняя традиция. Меню может быть разнообразным, но при этом оно должно сохранять умеренность. Традиционно на стол подавали выпечку в форме солнца или птиц, например, «жаворонков», которые символизировали приближение весны и света.

    Обязательным атрибутом были блины как символ солнца и сытного угощения, оберегающего от холода. Также готовили мясные блюда: запеченное мясо, гуляш, домашнюю колбасу. Разнообразие вносили пироги с мясной, творожной или капустной начинкой. Каши, особенно гречневая или пшенная, служили символом достатка, а творог и блюда из него, такие как сырники и запеканки, дополняли трапезу.

    Если праздник совпадает с постным днем среды или пятницы, что не произойдет в 2026 году, церковный устав предписывает послабление – в этом случае разрешается употреблять рыбу и растительное масло.

    Главный акцент – на духовной пище

    Важно помнить, что церковный устав делает акцент не на гастрономической, а на духовной составляющей праздника. Первостепенное значение имеет участие в богослужении, молитва, радость от встречи с Богом и общение с близкими. Поэтому трапеза должна быть умеренной, чтобы не отвлекать от смысла дня, и носить скорее объединяющий, а не развлекательный характер.

    Как отмечают Сретение Господне в России

    Во всех православных храмах России в этот день пройдут торжественные богослужения. После литургии священники освятят принесенные прихожанами свечи. В разных регионах могут сохраняться свои местные традиции, связанные с этим днем, однако повсеместно праздник остается гармоничным соединением глубокого церковного смысла и народного благочестия.

