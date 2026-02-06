  • Новость часаЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет Трампа «явное предначертание»

    Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    13 комментариев
    6 февраля 2026, 18:20 • Справки

    Белый список интернета: какие сайты и приложения работают при отключении мобильного интернета в России

    Белый список интернета: какие сайты и приложения работают при отключении мобильного интернета в России
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Даже при ограничении работы мобильного интернета существует значительное число сайтов, свободных для посещения. Список данных ресурсов сформирован российским правительством. Какие именно сайты и сервисы остаются доступными в любом случае?

    «Белый список» - перечень российских сервисов и сайтов, которые остаются доступными при ограничении работы мобильного интернета. Минцифры формирует список совместно с операторами связи для обеспечения доступа к социально значимым ресурсам в период действия мер безопасности.

    Что такое белый список и зачем он нужен

    В августе 2025 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщило о разработке технического решения на случай ограничений мобильного интернета. Речь идёт о перечне наиболее важных и социально значимых российских онлайн-сервисов, которые будут доступны даже в случае отключения интернета по соображениям безопасности.

    Первая редакция списка была опубликована 5 сентября 2025 года. Перечень регулярно обновляется - на декабрь 2025 года список расширен до нескольких сотен ресурсов.

    Ограничения касаются только мобильного интернета. Домашний проводной интернет и Wi-Fi-сети работают в обычном режиме без ограничений.

    Для доступа к сервисам из белого списка не требуется никаких дополнительных действий - операторы связи обеспечивают его (этот доступ автоматически.

    Государственные сервисы

    В белый список включены основные государственные порталы и ресурсы органов власти:

    • Госуслуги - единый портал государственных и муниципальных услуг;

    • сайт президента России (kremlin.ru);

    • сайт правительства России (government.ru);

    • сайт Государственной Думы;

    • сайт Совета Федерации;

    • сайты федеральных министерств, служб и агентств;

    • сайты правительств субъектов РФ;

    • федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);

    • сайт Генпрокуратуры;

    • сайты МВД и МЧС;

    • система маркировки «Честный знак»;

    • портал «Объясняем.рф»;

    • портал «Движение первых»;

    • федеральная система «Молодёжь России»;

    • ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков;

    • государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

    Банковские приложения и сервисы

    В перечень включены приложения крупнейших российских банков. Доступными остаются базовые операции: просмотр баланса, переводы между счетами и картами, оплата услуг, работа с вкладами и кредитами.

    Банки в белом списке:

    • Сбербанк;

    • Т-Банк;

    • Альфа-Банк;

    • Газпромбанк;

    • ВТБ;

    • Россельхозбанк;

    • Совкомбанк;

    • Росбанк;

    • Промсвязьбанк;

    • Московский кредитный банк;

    • Райффайзенбанк;

    • ЮниКредит Банк;

    • платёжная система «Мир» (приложение Mir Pay);

    • агрегатор «Банки.ру»;

    • Московская биржа.

    Функции онлайн-оплаты банковской картой внутри приложений могут работать с ограничениями. Межбанковские переводы могут проходить с задержками.

    Социальные сети и мессенджеры

    Доступ сохраняется к основным российским платформам для коммуникации:

    • ВКонтакте;

    • Одноклассники;

    • Почта Mail.ru;

    • Дзен;

    • мессенджер MAX.

    В режиме ограничений трафик может быть замедлен. Отправка больших видеофайлов и видеозвонки в высоком качестве могут быть затруднены. Внешние ссылки на зарубежные ресурсы могут оказаться недоступными.

    Операторы связи

    В перечень входят личные кабинеты и приложения мобильных операторов:

    • МТС (Мой МТС);

    • Билайн;

    • МегаФон;

    • Т2 (Tele2);

    • Ростелеком;

    • Сбермобайл;

    • Т-Мобайл;

    • Эр-Телеком;

    • Мотив.

    Маркетплейсы и интернет-магазины

    В белый список включены крупнейшие торговые площадки:

    • Wildberries;

    • Ozon;

    • Авито;

    • Домклик;

    • сеть магазинов «Детский мир»;

    • маркетплейс «Мегамаркет».

    Сети продуктовых магазинов:

    • сервисы X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», онлайн-доставка);

    • ВкусВилл;

    • «Ашан»;

    • «Спар»;

    • «Metro».

    Другие магазины и сервисы:

    • DNS;

    • «Лемана ПРО» («Леруа Мерлен»);

    • «Петрович»;

    • «Аптека.ру»;

    • «Вкусно – и точка»;

    • «Сдэк»;

    • «Купер»;

    • «Самокат»;

    • сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг».

    Информация о наличии товаров может обновляться с задержками. Рекомендуется выбирать оплату при получении, так как онлайн-оплата может работать некорректно.

    Транспорт и навигация

    Сервисы для передвижения и логистики:

    • Яндекс Go (такси, каршеринг, доставка);

    • Яндекс Карты;

    • 2ГИС;

    • РЖД;

    • Туту.ру;

    • «Аэрофлот»;

    • «Победа»;

    • такси «Максим»;

    • каршеринг «Ситидрайв»;

    • транспортная компания «Деловые линии»;

    • Gismeteo (прогноз погоды);

    • железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»;

    • операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур».

    Для полноценной работы навигации рекомендуется заранее скачать офлайн-карты города и региона. Информация о пробках и движении транспорта может обновляться с задержкой.

    Развлекательные сервисы

    Стриминговые платформы и видеохостинги:

    • Яндекс Музыка;

    • Кинопоиск;

    • Rutube;

    • Дзен;

    • «Иви»;

    • KION.

    На видеохостингах может автоматически снижаться качество воспроизведения. Рекомендуется заранее загрузить офлайн-контент через Wi-Fi.

    Средства массовой информации

    В декабре 2025 года белый список был дополнен СМИ:

    • РБК;

    • РИА Новости;

    • «Газета.ру»;

    • «Лента.ру»;

    • Rambler;

    • «Комсомольская правда»;

    • «Аргументы и факты»;

    • «Российская газета»;

    • «Ведомости»;

    • «Московский комсомолец»;

    • «Пикабу»; iXBT;

    • «Радиоплеер» (приложение с радиостанциями);

    • «Коммерсант»;

    • «Парламентская газета»;

    • дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ».

    Телеканалы:

    • «Первый канал»

    • ВГТРК

    • «Звезда»

    • «Вместе-РФ»

    • «Матч ТВ»

    • НТВ

    • RT

    • ОТР

    • ТВЦ

    • ТВ-3

    • «Мир»

    • ТНТ

    • СТС

    • «Спас»

    • «Пятый канал»

    • «Рен ТВ»

    • «Пятница»

    • «Домашний»

    • «Муз-ТВ»

    Другие сервисы

    В белый список также входят:

    • HeadHunter;

    • «Дром» (продажа автомобилей);

    • Drive2 (автосообщество);

    • охранная система «Цезарь Сателлит»;

    • Сеть электрозарядных станций компании «Росатом»;

    • сайт «Центрального банка Российской Федерации»;

    • онлайн-кассы «Эвотор»;

    • мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса;

    • компания «Росагролизинг».

    Практические рекомендации

    Подготовка к возможным ограничениям:

    Загрузка офлайн-контента. Скачать карты города и региона в приложениях Яндекс Карты или 2ГИС через Wi-Fi. Сохранить музыку и фильмы в стриминговых сервисах для офлайн-прослушивания. Загрузить на смартфон электронные копии документов.

    Проверка баланса. Убедиться, что на счёте мобильного оператора достаточно средств. Активировать услугу автопополнения счёта.

    Использование Wi-Fi. Ограничения белого списка касаются только мобильного интернета. Домашний Wi-Fi, корпоративные и общественные сети работают в штатном режиме и обеспечивают доступ к любым ресурсам.

    Оплата покупок. В условиях ограничений онлайн-оплата картой внутри приложений может не работать. Рекомендуется выбирать оплату при получении - наличными или картой курьеру, либо в пункте выдачи.

    Готовность к сбоям. Технология работает в тестовом режиме. Если сервис из списка не загружается, следует переподключиться к сети или перезагрузить устройство.

    Чего нет в белом списке

    В перечень не входят зарубежные сервисы и мессенджеры. При ограничении мобильного интернета они будут недоступны. Для их использования потребуется подключение к Wi-Fi.

    Как работает система

    При введении ограничений мобильного интернета операторы связи применяют технологию DPI (Deep Packet Inspection), которая анализирует трафик и пропускает только запросы к ресурсам из белого списка. Для пользователей процесс происходит автоматически - дополнительная авторизация или прохождение CAPTCHA не требуется.

    Перечень формируется Минцифры на основе рейтинга популярности российских интернет-ресурсов и предложений федеральных и региональных органов власти. Список обновляется еженедельно.

    Актуальную информацию о составе белого списка Минцифры публикует в официальном Telegram-канале ведомства.

    Главное
    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

