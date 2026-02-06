Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.5 комментариев
Белый список интернета: какие сайты и приложения работают при отключении мобильного интернета в России
Даже при ограничении работы мобильного интернета существует значительное число сайтов, свободных для посещения. Список данных ресурсов сформирован российским правительством. Какие именно сайты и сервисы остаются доступными в любом случае?
«Белый список» - перечень российских сервисов и сайтов, которые остаются доступными при ограничении работы мобильного интернета. Минцифры формирует список совместно с операторами связи для обеспечения доступа к социально значимым ресурсам в период действия мер безопасности.
Что такое белый список и зачем он нужен
В августе 2025 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщило о разработке технического решения на случай ограничений мобильного интернета. Речь идёт о перечне наиболее важных и социально значимых российских онлайн-сервисов, которые будут доступны даже в случае отключения интернета по соображениям безопасности.
Первая редакция списка была опубликована 5 сентября 2025 года. Перечень регулярно обновляется - на декабрь 2025 года список расширен до нескольких сотен ресурсов.
Ограничения касаются только мобильного интернета. Домашний проводной интернет и Wi-Fi-сети работают в обычном режиме без ограничений.
Для доступа к сервисам из белого списка не требуется никаких дополнительных действий - операторы связи обеспечивают его (этот доступ автоматически.
Государственные сервисы
В белый список включены основные государственные порталы и ресурсы органов власти:
- Госуслуги - единый портал государственных и муниципальных услуг;
- сайт президента России (kremlin.ru);
- сайт правительства России (government.ru);
- сайт Государственной Думы;
- сайт Совета Федерации;
- сайты федеральных министерств, служб и агентств;
- сайты правительств субъектов РФ;
- федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
- сайт Генпрокуратуры;
- сайты МВД и МЧС;
- система маркировки «Честный знак»;
- портал «Объясняем.рф»;
- портал «Движение первых»;
- федеральная система «Молодёжь России»;
- ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков;
- государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
Банковские приложения и сервисы
В перечень включены приложения крупнейших российских банков. Доступными остаются базовые операции: просмотр баланса, переводы между счетами и картами, оплата услуг, работа с вкладами и кредитами.
Банки в белом списке:
- Сбербанк;
- Т-Банк;
- Альфа-Банк;
- Газпромбанк;
- ВТБ;
- Россельхозбанк;
- Совкомбанк;
- Росбанк;
- Промсвязьбанк;
- Московский кредитный банк;
- Райффайзенбанк;
- ЮниКредит Банк;
- платёжная система «Мир» (приложение Mir Pay);
- агрегатор «Банки.ру»;
- Московская биржа.
Функции онлайн-оплаты банковской картой внутри приложений могут работать с ограничениями. Межбанковские переводы могут проходить с задержками.
Социальные сети и мессенджеры
Доступ сохраняется к основным российским платформам для коммуникации:
- ВКонтакте;
- Одноклассники;
- Почта Mail.ru;
- Дзен;
- мессенджер MAX.
В режиме ограничений трафик может быть замедлен. Отправка больших видеофайлов и видеозвонки в высоком качестве могут быть затруднены. Внешние ссылки на зарубежные ресурсы могут оказаться недоступными.
Операторы связи
В перечень входят личные кабинеты и приложения мобильных операторов:
- МТС (Мой МТС);
- Билайн;
- МегаФон;
- Т2 (Tele2);
- Ростелеком;
- Сбермобайл;
- Т-Мобайл;
- Эр-Телеком;
- Мотив.
Маркетплейсы и интернет-магазины
В белый список включены крупнейшие торговые площадки:
- Wildberries;
- Ozon;
- Авито;
- Домклик;
- сеть магазинов «Детский мир»;
- маркетплейс «Мегамаркет».
Сети продуктовых магазинов:
- сервисы X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», онлайн-доставка);
- ВкусВилл;
- «Ашан»;
- «Спар»;
- «Metro».
Другие магазины и сервисы:
- DNS;
- «Лемана ПРО» («Леруа Мерлен»);
- «Петрович»;
- «Аптека.ру»;
- «Вкусно – и точка»;
- «Сдэк»;
- «Купер»;
- «Самокат»;
- сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг».
Информация о наличии товаров может обновляться с задержками. Рекомендуется выбирать оплату при получении, так как онлайн-оплата может работать некорректно.
Транспорт и навигация
Сервисы для передвижения и логистики:
- Яндекс Go (такси, каршеринг, доставка);
- Яндекс Карты;
- 2ГИС;
- РЖД;
- Туту.ру;
- «Аэрофлот»;
- «Победа»;
- такси «Максим»;
- каршеринг «Ситидрайв»;
- транспортная компания «Деловые линии»;
- Gismeteo (прогноз погоды);
- железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»;
- операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур».
Для полноценной работы навигации рекомендуется заранее скачать офлайн-карты города и региона. Информация о пробках и движении транспорта может обновляться с задержкой.
Развлекательные сервисы
Стриминговые платформы и видеохостинги:
- Яндекс Музыка;
- Кинопоиск;
- Rutube;
- Дзен;
- «Иви»;
- KION.
На видеохостингах может автоматически снижаться качество воспроизведения. Рекомендуется заранее загрузить офлайн-контент через Wi-Fi.
Средства массовой информации
В декабре 2025 года белый список был дополнен СМИ:
- РБК;
- РИА Новости;
- «Газета.ру»;
- «Лента.ру»;
- Rambler;
- «Комсомольская правда»;
- «Аргументы и факты»;
- «Российская газета»;
- «Ведомости»;
- «Московский комсомолец»;
- «Пикабу»; iXBT;
- «Радиоплеер» (приложение с радиостанциями);
- «Коммерсант»;
- «Парламентская газета»;
- дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ».
Телеканалы:
- «Первый канал»
- ВГТРК
- «Звезда»
- «Вместе-РФ»
- «Матч ТВ»
- НТВ
- RT
- ОТР
- ТВЦ
- ТВ-3
- «Мир»
- ТНТ
- СТС
- «Спас»
- «Пятый канал»
- «Рен ТВ»
- «Пятница»
- «Домашний»
- «Муз-ТВ»
Другие сервисы
В белый список также входят:
- HeadHunter;
- «Дром» (продажа автомобилей);
- Drive2 (автосообщество);
- охранная система «Цезарь Сателлит»;
- Сеть электрозарядных станций компании «Росатом»;
- сайт «Центрального банка Российской Федерации»;
- онлайн-кассы «Эвотор»;
- мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса;
- компания «Росагролизинг».
Практические рекомендации
Подготовка к возможным ограничениям:
Загрузка офлайн-контента. Скачать карты города и региона в приложениях Яндекс Карты или 2ГИС через Wi-Fi. Сохранить музыку и фильмы в стриминговых сервисах для офлайн-прослушивания. Загрузить на смартфон электронные копии документов.
Проверка баланса. Убедиться, что на счёте мобильного оператора достаточно средств. Активировать услугу автопополнения счёта.
Использование Wi-Fi. Ограничения белого списка касаются только мобильного интернета. Домашний Wi-Fi, корпоративные и общественные сети работают в штатном режиме и обеспечивают доступ к любым ресурсам.
Оплата покупок. В условиях ограничений онлайн-оплата картой внутри приложений может не работать. Рекомендуется выбирать оплату при получении - наличными или картой курьеру, либо в пункте выдачи.
Готовность к сбоям. Технология работает в тестовом режиме. Если сервис из списка не загружается, следует переподключиться к сети или перезагрузить устройство.
Чего нет в белом списке
В перечень не входят зарубежные сервисы и мессенджеры. При ограничении мобильного интернета они будут недоступны. Для их использования потребуется подключение к Wi-Fi.
Как работает система
При введении ограничений мобильного интернета операторы связи применяют технологию DPI (Deep Packet Inspection), которая анализирует трафик и пропускает только запросы к ресурсам из белого списка. Для пользователей процесс происходит автоматически - дополнительная авторизация или прохождение CAPTCHA не требуется.
Перечень формируется Минцифры на основе рейтинга популярности российских интернет-ресурсов и предложений федеральных и региональных органов власти. Список обновляется еженедельно.
Актуальную информацию о составе белого списка Минцифры публикует в официальном Telegram-канале ведомства.