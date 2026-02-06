Белый список интернета: какие сайты и приложения работают при отключении мобильного интернета в России

«Белый список» - перечень российских сервисов и сайтов, которые остаются доступными при ограничении работы мобильного интернета. Минцифры формирует список совместно с операторами связи для обеспечения доступа к социально значимым ресурсам в период действия мер безопасности.

Что такое белый список и зачем он нужен

В августе 2025 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщило о разработке технического решения на случай ограничений мобильного интернета. Речь идёт о перечне наиболее важных и социально значимых российских онлайн-сервисов, которые будут доступны даже в случае отключения интернета по соображениям безопасности.

Первая редакция списка была опубликована 5 сентября 2025 года. Перечень регулярно обновляется - на декабрь 2025 года список расширен до нескольких сотен ресурсов.

Ограничения касаются только мобильного интернета. Домашний проводной интернет и Wi-Fi-сети работают в обычном режиме без ограничений.

Для доступа к сервисам из белого списка не требуется никаких дополнительных действий - операторы связи обеспечивают его (этот доступ автоматически.

Государственные сервисы

В белый список включены основные государственные порталы и ресурсы органов власти:

Госуслуги - единый портал государственных и муниципальных услуг;

сайт президента России (kremlin.ru);

сайт правительства России (government.ru);

сайт Государственной Думы;

сайт Совета Федерации;

сайты федеральных министерств, служб и агентств;

сайты правительств субъектов РФ;

федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);

сайт Генпрокуратуры;

сайты МВД и МЧС;

система маркировки «Честный знак»;

портал «Объясняем.рф»;

портал «Движение первых»;

федеральная система «Молодёжь России»;

ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков;

государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Банковские приложения и сервисы

В перечень включены приложения крупнейших российских банков. Доступными остаются базовые операции: просмотр баланса, переводы между счетами и картами, оплата услуг, работа с вкладами и кредитами.

Банки в белом списке:

Сбербанк;

Т-Банк;

Альфа-Банк;

Газпромбанк;

ВТБ;

Россельхозбанк;

Совкомбанк;

Росбанк;

Промсвязьбанк;

Московский кредитный банк;

Райффайзенбанк;

ЮниКредит Банк;

платёжная система «Мир» (приложение Mir Pay);

агрегатор «Банки.ру»;

Московская биржа.

Функции онлайн-оплаты банковской картой внутри приложений могут работать с ограничениями. Межбанковские переводы могут проходить с задержками.

Социальные сети и мессенджеры

Доступ сохраняется к основным российским платформам для коммуникации:

ВКонтакте;

Одноклассники;

Почта Mail.ru;

Дзен;

мессенджер MAX.

В режиме ограничений трафик может быть замедлен. Отправка больших видеофайлов и видеозвонки в высоком качестве могут быть затруднены. Внешние ссылки на зарубежные ресурсы могут оказаться недоступными.

Операторы связи

В перечень входят личные кабинеты и приложения мобильных операторов:

МТС (Мой МТС);

Билайн;

МегаФон;

Т2 (Tele2);

Ростелеком;

Сбермобайл;

Т-Мобайл;

Эр-Телеком;

Мотив.

Маркетплейсы и интернет-магазины

В белый список включены крупнейшие торговые площадки:

Wildberries;

Ozon;

Авито;

Домклик;

сеть магазинов «Детский мир»;

маркетплейс «Мегамаркет».

Сети продуктовых магазинов:

сервисы X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», онлайн-доставка);

ВкусВилл;

«Ашан»;

«Спар»;

«Metro».

Другие магазины и сервисы:

DNS;

«Лемана ПРО» («Леруа Мерлен»);

«Петрович»;

«Аптека.ру»;

«Вкусно – и точка»;

«Сдэк»;

«Купер»;

«Самокат»;

сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг».

Информация о наличии товаров может обновляться с задержками. Рекомендуется выбирать оплату при получении, так как онлайн-оплата может работать некорректно.

Транспорт и навигация

Сервисы для передвижения и логистики:

Яндекс Go (такси, каршеринг, доставка);

Яндекс Карты;

2ГИС;

РЖД;

Туту.ру;

«Аэрофлот»;

«Победа»;

такси «Максим»;

каршеринг «Ситидрайв»;

транспортная компания «Деловые линии»;

Gismeteo (прогноз погоды);

железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»;

операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур».

Для полноценной работы навигации рекомендуется заранее скачать офлайн-карты города и региона. Информация о пробках и движении транспорта может обновляться с задержкой.

Развлекательные сервисы

Стриминговые платформы и видеохостинги:

Яндекс Музыка;

Кинопоиск;

Rutube;

Дзен;

«Иви»;

KION.

На видеохостингах может автоматически снижаться качество воспроизведения. Рекомендуется заранее загрузить офлайн-контент через Wi-Fi.

Средства массовой информации

В декабре 2025 года белый список был дополнен СМИ:

РБК;

РИА Новости;

«Газета.ру»;

«Лента.ру»;

Rambler;

«Комсомольская правда»;

«Аргументы и факты»;

«Российская газета»;

«Ведомости»;

«Московский комсомолец»;

«Пикабу»; iXBT;

«Радиоплеер» (приложение с радиостанциями);

«Коммерсант»;

«Парламентская газета»;

дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ».

Телеканалы:

«Первый канал»

ВГТРК

«Звезда»

«Вместе-РФ»

«Матч ТВ»

НТВ

RT

ОТР

ТВЦ

ТВ-3

«Мир»

ТНТ

СТС

«Спас»

«Пятый канал»

«Рен ТВ»

«Пятница»

«Домашний»

«Муз-ТВ»

Другие сервисы

В белый список также входят:

HeadHunter;

«Дром» (продажа автомобилей);

Drive2 (автосообщество);

охранная система «Цезарь Сателлит»;

Сеть электрозарядных станций компании «Росатом»;

сайт «Центрального банка Российской Федерации»;

онлайн-кассы «Эвотор»;

мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса;

компания «Росагролизинг».

Практические рекомендации

Подготовка к возможным ограничениям:

Загрузка офлайн-контента. Скачать карты города и региона в приложениях Яндекс Карты или 2ГИС через Wi-Fi. Сохранить музыку и фильмы в стриминговых сервисах для офлайн-прослушивания. Загрузить на смартфон электронные копии документов.

Проверка баланса. Убедиться, что на счёте мобильного оператора достаточно средств. Активировать услугу автопополнения счёта.

Использование Wi-Fi. Ограничения белого списка касаются только мобильного интернета. Домашний Wi-Fi, корпоративные и общественные сети работают в штатном режиме и обеспечивают доступ к любым ресурсам.

Оплата покупок. В условиях ограничений онлайн-оплата картой внутри приложений может не работать. Рекомендуется выбирать оплату при получении - наличными или картой курьеру, либо в пункте выдачи.

Готовность к сбоям. Технология работает в тестовом режиме. Если сервис из списка не загружается, следует переподключиться к сети или перезагрузить устройство.

Чего нет в белом списке

В перечень не входят зарубежные сервисы и мессенджеры. При ограничении мобильного интернета они будут недоступны. Для их использования потребуется подключение к Wi-Fi.

Как работает система

При введении ограничений мобильного интернета операторы связи применяют технологию DPI (Deep Packet Inspection), которая анализирует трафик и пропускает только запросы к ресурсам из белого списка. Для пользователей процесс происходит автоматически - дополнительная авторизация или прохождение CAPTCHA не требуется.

Перечень формируется Минцифры на основе рейтинга популярности российских интернет-ресурсов и предложений федеральных и региональных органов власти. Список обновляется еженедельно.

Актуальную информацию о составе белого списка Минцифры публикует в официальном Telegram-канале ведомства.