    Хамство Трампа помогло властям Германии
    Названа кандидатура на пост спецпосланника ЕС по Украине
    Жительница Екатеринбурга пропала после службы в монастыре на Валааме
    США активизировались в Мали, Нигере и Буркина-Фасо
    Песков сообщил скором проведении нового раунда переговоров по Украине
    В Иркутской области ввели режим ЧС после коммунальной аварии в Бодайбо
    Появились кадры с места покушения на генерал-лейтенанта Алексеева
    Международные резервы России впервые превысили 400 млрд долларов
    Рубио призвал включить Китай в ДСНВ
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет Трампа «явное предначертание»

    Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    6 февраля 2026, 19:52

    ЕК предложила запретить экспорт техники в дружественные России страны

    ЕК предложила запретить экспорт техники в страны с риском реэкспорта в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о планах введения ограничений на экспорт компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию.

    По словам фон дер Ляйен, речь идет о запрете экспорта высокотехнологичной продукции, в том числе радиотехники и компьютеров, в те государства, через которые эти товары могут попасть на российский рынок, передает ТАСС.

    В ноябре Еврокомиссия начала разрабатывать 20-й пакет санкций против России.

    Ранее в ЕС признали невозможность требовать соблюдения санкций от других стран.

    5 февраля 2026, 21:54
    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией

    Лавров: Европейские лидеры просят не объявлять о своих контактах с Россией

    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поддерживает контакты с рядом европейских стран, однако их лидеры не предлагают ничего нового и просят не афишировать свои звонки в Москву, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров в интервью телеканалу RT рассказал, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских лидеров, однако те просят не афишировать эти разговоры.

    «Некоторые появляются здесь и «подпольно» контактируют. Но ничего из того, что европейские партнеры сообщают нам в ходе этих закрытых и конфиденциальных контактов, ничем не отличается от того, что они говорят публично», – отметил глава МИД.

    Министр уточнил, что европейская сторона в этих беседах по-прежнему предлагает «давайте заканчивать» и «надо что-то делать» в отношении ситуации на Украине, однако уже не требует «стратегического поражения России». По словам Лаврова, осознав невозможность реализации прежних целей, западные политики изменили риторику.

    Лавров также прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможных контактах с Владимиром Путиным, назвав их «жалкой дипломатией».

    «Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони. Президент России всегда возьмет трубку, выслушает любые предложения, а если речь пойдет о серьезных предложениях, то, смею вас заверить, они не останутся без серьезной, конкретной практической реакции», – добавил Сергей Лавров.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона.

    Между тем премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Германский политолог Александр Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    5 февраля 2026, 21:48
    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву

    Представители ОБСЕ Кассис и Синирлиоглу прибыли в Москву после посещения Киева

    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столицу России прибыли руководитель МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ для продолжения диалога по украинскому вопросу.

    Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о своем прибытии в Москву вместе с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, пишет ТАСС.

    Кассис в соцсетях заявил: «После нашего визита на Украину я прибыл сегодня в Москву вместе с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу. Диалог требует взаимодействия со всеми сторонами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кассис сообщал о планах посетить Россию в рамках председательства своей страны в ОБСЕ еще 22 января. Позже он уточнил, что собирается также посетить Киев, подчеркнув, что приоритеты ОБСЕ в этом году связаны с укреплением мира и безопасности в Европе.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что организация дискредитировала себя во время Минских соглашений и сейчас не играет значимой роли в урегулировании ситуации на Украине.

    А в четверг стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров намерен обозначить позицию России по инструментам ОБСЕ для оценки экологического ущерба на Украине и указать на недопустимость использования инструментов так называемой второй корзины ОБСЕ.


    5 февраля 2026, 14:50
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    6 февраля 2026, 01:25
    В Эстонии возник конфликт между президентом и премьером из-за России
    В Эстонии возник конфликт между президентом и премьером из-за России
    @ Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Президент Эстонии Алар Карис своими заявлениями о поддержке прямых переговоров между ЕС и Москвой вызвал резкую критику со стороны правительства одной из самых радикально настроенных по отношению к России стран Евросоюза, пишtт Bloomberg.

    На пресс-конференции в Таллине 5 февраля премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что прямые переговоры с Россией «неуместны», добавив, что «в случае с Россией работает только давление». По его мнению, слова Кариса о неучастии Евросоюза в переговорном процессе по Украине ошибочно, указав, что ЕС продолжает контактировать с Киевом.

    По мнению издания, несмотря на то, что пост президента Эстонии символический, отрицательная реакция на предложение Карис отражает распространенное беспокойство в прибалтийских странах, где идея возобновления диалога с Россией стала табу.

    Напомним, помимо инициативы о возобновлении контактов с Москвой Карис допустил временный отказ Киева от территориальных претензий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, политики в Латвии и Эстонии выступили за прямые переговоры с Россией. Захарова объяснила инициативу прибалтийский стран сесть за стол переговоров с Россией усталостью от сидения «под столом».

    Германский политолог Александр Рар объяснил желание европейцев возобновить дипломатические контакты с Москвой. «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы в западной Украине, в частности под Львовом. В этом кровно заинтересованы прибалты», – указал Рар.

    6 февраля 2026, 15:28
    Названа кандидатура на пост спецпосланника ЕС по Украине

    Экс-президент Финляндии Саули Ниинисте выдвинут спецпосланником ЕС по Украине

    Названа кандидатура на пост спецпосланника ЕС по Украине
    @ Virginia Mayo/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине, обсуждение его кандидатуры прошло на встрече руководства ЕС.

    Вопрос о назначении спецпосланника по Украине поднимался на встрече руководства Евросоюза и президента Франции Эммануэля Макрона, передает ТАСС.

    Кандидатура Саули Ниинисте получила поддержку на неформальном уровне, а обсуждение продолжится на саммите ЕС на следующей неделе.

    Помимо Ниинисте, рассматривались экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший премьер-министр Италии Марио Драги, однако Меркель не получила поддержки от нынешнего правительства ФРГ из-за ее роли в энергетических соглашениях с Россией, а Драги отказался по причине занятости.

    Назначение спецпосланника должно продемонстрировать единство Евросоюза на фоне разрозненности национальных дипломатических линий и позволить ЕС занять более активную роль в будущих переговорах по Украине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что подготовка к техническому диалогу с Владимиром Путиным уже ведется, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони призывала к началу контактов с Россией и поддержала идею спецпредставителя по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель заявила, что ЕС уже находится в состоянии войны с Россией.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала выделение 90 млрд евро Украине для укрепления ее позиций в дипломатии и на поле боя.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона.

    6 февраля 2026, 18:24
    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию

    Фон дер Ляйен озвучила детали 20-го пакета санкций ЕС против России

    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию
    @ MALTON DIBRA/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия анонсировала 20-й пакет санкций против России, включающий полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти и ограничения для банков.

    Еврокомиссия представила новый пакет ограничительных мер против России, сообщает ТАСС. Ключевым элементом пакета станет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, который будет вводиться совместно с партнерами по «группе семи».

    В заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен уточняется, что санкции распространятся на 43 танкера, занимающихся транспортировкой российской нефти.

    Также документ предусматривает введение ограничений в отношении 20 российских региональных банков и новые запреты на транзакции.

    Помимо этого, планируется ввести эмбарго на экспорт в Россию товаров на сумму 360 млн евро в год – в перечень попали, в частности, резина и тракторы. Санкции затронут и импорт российских металлов, минералов, а также редкоземельных элементов на 570 млн евро ежегодно.

    По словам фон дер Ляйен, в пакет также войдут меры по ограничению экспорта компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию. Еврокомиссия рассчитывает согласовать новые ограничения с государствами Евросоюза в ближайшие три недели, чтобы успеть ввести их к 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает идею отмены потолка цен на российскую нефть и введения ограничений на морскую транспортировку.

    Кроме того, ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках 20-го пакета санкций против России. При этом Politico узнала, что ЕС задерживает подготовка 20-го пакета санкций.

    6 февраля 2026, 14:55
    Глава МИД Польши назвал потраченную Европой на Украину сумму

    Сикорский: Европа потратила на Украину около 200 млрд евро с начала конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз потратил около 200 млрд евро на поддержку Киева с начала конфликта России и Украины, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью CBS.

    По его словам, на данный момент Европа полностью финансирует конфликт, поскольку «американское финансирование прекратилось в январе минувшего года», передает ТАСС.

    Сикорский уточнил, что ЕС также продлил финансовую помощь на сумму 90 млрд евро для поддержки Украины в ближайшие два года.

    Ранее чешский премьер отказался финансировать Украину из госбюджета.

    Нидерланды запланировали выделить Украине более 3 млрд евро.

    6 февраля 2026, 09:37
    Politico: ЕС решил восстановить партнерство с Турцией
    Politico: ЕС решил восстановить партнерство с Турцией
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз намерен восстановить тесные отношения с Турцией на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, особое внимание уделяется изменению ситуации в Черноморском регионе после возможного завершения конфликта. Уже в ближайшую пятницу еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос посетит Турцию с целью укрепления партнерства, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркивает, что Анкара рассматривается Брюсселем как ключевой партнер в будущем восстановлении на Украине. По мнению Марты Кос, подготовка к миру в Европе невозможна без прочного сотрудничества с Турцией. Она заявила: «Мир на Украине изменит реалии в Европе, особенно в Черноморском регионе. Турция станет для нас очень важным партнером… Подготовка к миру и стабильности в Европе подразумевает подготовку прочного партнерства с Турцией».

    В ходе визита в Анкару Кос примет участие в церемонии подписания соглашения между Европейским инвестиционным банком и Турцией. Документ предусматривает предоставление Турции кредитов на сумму 200 млн евро для развития проектов в сфере возобновляемой энергетики.

    Накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что трехсторонние переговоры по ситуации на Украине, прошедшие в Абу-Даби, носили конструктивный характер и были направлены на достижение прочного мира.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских стран, однако их лидеры не предлагают ничего нового и просят не афишировать свои звонки в Москву.

    Германский политолог Александр Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    6 февраля 2026, 11:25
    Суд ЕС разрешил странам конфисковывать автомобили из России
    Суд ЕС разрешил странам конфисковывать автомобили из России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский суд постановил, что запрет на ввоз автомобилей из России распространяется на всех, независимо от цели или типа сделки.

    Суд ЕС подтвердил право стран Евросоюза конфисковывать автомобили, ввезенные из России с нарушением антироссийских санкций, передает РИА «Новости».

    В опубликованном решении отмечается, что запрет распространяется на все товары, указанные в приложении XXI к Регламенту ЕС № 833/2014, и не требует отдельной проверки каждой сделки на предмет получения доходов Российской Федерацией.

    Санкции на ввоз ряда российских товаров, включая легковые автомобили и другие транспортные средства, были введены в ЕС весной 2022 года после начала СВО. В октябре 2022 года под прямой запрет попали легковые автомобили, которые, по оценке ЕС, приносят значительные доходы российской экономике.

    Основанием для разъяснения стал спор между гражданином России и таможней Дюссельдорфа. Россиянин попытался зарегистрировать в Германии подержанный автомобиль, купленный в России, однако таможня конфисковала транспортное средство, сославшись на нарушение санкций. Финансовый суд Дюссельдорфа обратился в суд ЕС за разъяснением, распространяется ли запрет на частных лиц и возможна ли регистрация ввезенных таким образом автомобилей.

    Суд ЕС разъяснил, что согласно действующим санкциям, запрет применяется ко всем упомянутым товарам, вне зависимости от того, являются ли участники сделки частными лицами или компаниями. Таким образом, регистрация и использование автомобилей, ввезенных с нарушением санкционного режима, невозможны, а транспортные средства подлежат конфискации.

    Евросоюз запретил россиянам ввозить личные вещи, включая смартфоны, косметику и автомобили с российской регистрацией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия выработала иммунитет к санкциям.

    6 февраля 2026, 14:45
    Нидерланды вернули Египту бюст эпохи Тутмоса III

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Нидерландов передали Египту каменный бюст возрастом около 3,5 тыс. лет, конфискованный на художественной ярмарке в Маастрихте.

    Бюст был возвращен Египту после расследования, завершенного в 2025 году, сообщает ТАСС.

    Артефакт был незаконно вывезен из Египта, предположительно во время беспорядков в 2011 году, и обнаружен на ярмарке в Маастрихте в 2022 году.

    Галерея Sycomore Ancient Art, купившая бюст, усомнилась в его происхождении и добровольно передала предмет властям для проверки.

    Исполняющий обязанности министра культуры Нидерландов Гуке Мус заявил: «Наша политика заключается в том, чтобы возвращать предметы искусства, которые нам не принадлежат, в страны их происхождения».

    По итогам расследования, бюст был украден из Египта и, по мнению экспертов, происходит из Луксора и изображает высокопоставленного чиновника времен фараона Тутмоса III.

    Посол Египта в Нидерландах Эмад Ханна отметил важность возвращения культурных ценностей для туризма и экономики Египта. Он добавил, что Египет отслеживает появление похищенных артефактов на мировых выставках и аукционах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство туризма и древностей Египта получило тринадцать артефактов, возвращенных из Британии и Германии.

    Женщина из Германии вернула Греции фрагмент древнегреческой колонны, похищенный более шестидесяти лет назад.

    В испанской провинции Леон после задержания семи подозреваемых обнаружили редкую вотивную золотую корону вестготского периода VI века вместе с серебряными монетами.

    6 февраля 2026, 10:50
    Захарова ответила главе МИД Финляндии на слова о России

    Захарова ответила на слова главы МИД Финляндии Валтонен об «угрозе» от России

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о «хронической угрозе» со стороны России пожелала ей выздоровления.

    Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о России как хронической угрозе для ЕС, заявила, что это свидетельствует о наличии у европейских политиков хронической аллергии, фобии и панических атак, вместе взятых, передает РИА «Новости».

    «Желаем выздоровления», – заявила Захарова.

    Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен назвала Россию хронической угрозой для Евросоюза.

    Министр иностранных дел Финляндии Валтонен заявила, что телефонный разговор европейских лидеров с президентом России Владимиром Путиным сейчас был бы ошибкой.

    Валтонен также подчеркнула, что Евросоюз должен оказывать давление на Москву, независимо от перемирия или мирного соглашения.

    Мария Захарова пообещала отправить Валтонен книгу о русофобии.

    Финляндия, Польша, Германия и Латвия заняли второе место в январском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    6 февраля 2026, 02:40
    В Совфеде указали на «мёртвую хватку» ЕС в отношении Украины

    Карасин указал на «мёртвую хватку» ЕС в отношении Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина остаётся под сильным влиянием европейских стран, которые рассматривают её как инструмент реализации собственных стратегических намерений, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

    По словам сенатора, европейские государства не просто оказывают влияние, а фактически подчиняют украинцев, ожидая от них послушного исполнения своих интересов.

    «Страны Евросоюза не просто оказывают влияние на украинцев, а держат их мёртвой хваткой в качестве послушных исполнителей собственных стратегических замыслов. Они всерьёз считают, что кризис на Украине укрепит единство Евросоюза и НАТО, по крайней мере, так было вначале. Сейчас становится очевидным даже им, что это трагичное для них заблуждение», – сказал он ТАСС.

    Карасин добавил, что пока преждевременно подводить итоги контактов, прошедших в Абу-Даби, и что «всё достигнутое будет сформулировано, если будет сочтено целесообразным, самими участниками переговоров».

    В столице ОАЭ 23–24 января состоялся первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием российской делегации под руководством Игоря Костюкова, второй раунд прошел 4–5 февраля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Карасин в декабре призвал Зеленского вести переговоры без «душеприказчиков» из ЕС и НАТО. Вице-премьер Италии призвал ЕС не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона. Фицо заявил о намеренном затягивании переговоров по Украине.

    6 февраля 2026, 13:12
    Раскрыты доходы Euroclear от замороженных российских активов

    Прибыль Euroclear от заморозки активов из России достигла более 17 млрд евро

    Tекст: Вера Басилая

    Депозитарий Euroclear получил более 17 млрд евро прибыли за счет удержания российских активов, большая часть которых принадлежит Центробанку и частным инвесторам.

    Депозитарий Euroclear за последние четыре года заработал примерно 17,2 млрд евро на замороженных активах из России. В 2023 году доходы от российских активов составили 5,1 млрд евро, а в 2022 году эта сумма достигла 6,9 млрд. За первые два года после введения санкций депозитарий получил 5,2 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Основной источник прибыли Euroclear – это суверенные российские активы, однако их начали учитывать отдельно только в 2024 году.

    На активах Центробанка депозитарий заработал 9,9 млрд евро, еще около 4 млрд евро Euroclear мог получить за 2022-2023 годы.

    Всего в депозитарии заморожено 195 млрд евро российских активов, оказавшихся заблокированными после введения европейских санкций.

    Ранее сообщалось, что доходы депозитария Euroclear от реинвестирования замороженных российских суверенных активов снизились на 26% в 2025 году по сравнению с 2024 годом.

    В декабре Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей.

    Регулятор заявил, что разбирательства с Euroclear будут конфиденциальными из-за суверенных активов.

    6 февраля 2026, 14:59
    В Словакии заявили о проверке закрытия дел о поставках техники Украине

    Минобороны Словакии инициировало проверку закрытия дел о поставках техники Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Словакии планирует подать заявление о проверке действий сотрудников, закрывших дела о военной помощи Украине, после несогласия с их решением.

    Министерство обороны Словакии подаст заявление о проверке методов работы следователя и прокурора, закрывших дела о передаче военной техники Украине. Государственный секретарь ведомства Игор Мелихер сообщил об этом на пресс-конференции, подчеркнув, что у ведомства есть вопросы к обстоятельствам сбора информации по делам, пишет РИА «Новости».

    Мелихер отметил, что министерство уважает решение прокурора, но не может с ним согласиться. Он указал, что все возражения ведомства были проигнорированы, а процесс расследования вызывал сомнения у руководства Минобороны.

    Напомним, Словакия в апреле 2022 года передала Украине систему С-300, а в апреле 2023 года завершила передачу 13 истребителей МиГ-29. Весной того же года была передана часть системы ПВО КУБ. После прихода к власти правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной техники из государственных ресурсов были прекращены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне словацкая прокуратура закрыла дела о передаче Украине истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300.

    До этого в Словакии возбудили уголовное дело по факту передачи самолетов на Украину. А министр обороны страны обвинил своего предшественника в государственной измене за передачу военной техники.

    6 февраля 2026, 09:19
    В Эстонии назвали слова президента о переговорах с Россией провалом кабмина

    Депутат Эстонии Кальюлайд назвал слова Кариса о диалоге с Россией провалом кабмина

    Tекст: Вера Басилая

    Высказывания президента Эстонии Алара Кариса о необходимости восстановления контактов Европы с Россией свидетельствуют о провале работы исполнительной власти, заявил член комиссии Рийгикогу Раймонд Кальюлайд в интервью порталу ERR.

    Высказывания президента Эстонии Алара Кариса о необходимости возобновить контакты Европы с Россией свидетельствуют о провале работы правительства страны, передает ТАСС. Такое мнение выразил член комиссии парламента Эстонии Раймонд Кальюлайд в интервью порталу национального гостелерадио ERR.

    Он задался вопросом, почему министр иностранных дел и премьер-министр Эстонии не могут обеспечить единую внешнеполитическую линию для всех ключевых фигур страны.

    Кальюлайд подчеркнул, что не считает действия президента недобросовестными. По его словам, проблема заключается в «управленческом хаосе или неупорядоченности управления», что он расценивает как крайне серьезный провал исполнительной власти.

    Эстония заняла шестое место в январском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Кристена Михала.

    Карис также допустил возможность временного отказа Киева от территориальных претензий.

    Президент Эстонии и премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвали назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила инициативу прибалтийских стран усталостью от сидения «под столом».

    6 февраля 2026, 11:05
    Медведев назвал ловушкой для ЕС отказ от российского газа

    Медведев: Европа загнала себя в ловушку отказом от российского газа

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз загнал себя в чудовищную ловушку, отказавшись от российских энергоносителей.

    Европа оказалась в критической зависимости от США после отказа от российских энергоносителей, написал Медведев в Max.

    По его словам, Евросоюз «в антироссийском приступе олигофрении» не осознает, в какую «чудовищную ловушку» сам себя загнал.

    Медведев отметил, что теперь роль ключевого поставщика энергоресурсов для Европы займет Вашингтон, который, по его мнению, будет диктовать Брюсселю свои условия. Он подчеркнул, что за расширение энергетического содействия США будут требовать не только деньги, но и выполнение своих политических требований.

    По мнению Медведева, зависимость Европы от американского газа приведет к тому, что европейские страны будут вынуждены следовать указаниям Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 января Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европейский союз сталкивается с деиндустриализацией из-за отказа от российских энергоносителей.

    ЕС не устоял перед российским мирным атомом

    На территории ЕС впервые запустили строительство российской АЭС с новейшими атомными реакторами. Брюссель выдавил российскую нефть и в процессе выдворения российского газа, но российский атом, наоборот, получил зеленый свет. Агентство МАГАТЭ, которое следит за атомной энергией в мире, назвало день старта стройки АЭС в Венгрии великим для всего мира. Почему Росатому дали такой карт-бланш? Подробности

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции

    Вместо заявлений о «гипотетической угрозе» со стороны России в Финляндии и Швеции теперь говорят о подготовке к длительному противостоянию. В странах растет интенсивность учений, а население готовят к выживанию в условиях военного противостояния. Формируют ли действия двух государств качественно иную военную угрозу для России на северо-западном направлении и насколько это меняет стратегический баланс сил в регионе? Подробности

    Домыслы о работе Эпштейна на разведку опровергаются его патологией

    Западные СМИ и даже некоторые политики утверждают, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн мог быть связан с российской разведкой. Эти спекуляции вполне соответствуют распространенной на Западе абсурдной русофобии и шпиономании – но в реальности Эпштейн был фигурой принципиально другого склада. Причем описанной в русской литературе. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

