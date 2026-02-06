ЕК предложила запретить экспорт техники в дружественные России страны

Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.9 комментариев
ЕК предложила запретить экспорт техники в страны с риском реэкспорта в Россию
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о планах введения ограничений на экспорт компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию.
По словам фон дер Ляйен, речь идет о запрете экспорта высокотехнологичной продукции, в том числе радиотехники и компьютеров, в те государства, через которые эти товары могут попасть на российский рынок, передает ТАСС.
В ноябре Еврокомиссия начала разрабатывать 20-й пакет санкций против России.
Ранее в ЕС признали невозможность требовать соблюдения санкций от других стран.