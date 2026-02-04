Politico: ЕС задерживается с подготовкой 20-го пакета санкций против России

Tекст: Вера Басилая

Издание Politico пишет, что европейские чиновники задерживают подготовку 20-го пакета антироссийских санкций, передает ТАСС.

Точные сроки объявления рестрикций пока неизвестны, однако источники издания считают, что Еврокомиссия может выступить с заявлением в любой день.

По информации Politico, два европейских дипломата ожидали объявления о новых мерах еще вечером 2 февраля, тогда как другой собеседник предполагал, что это произойдет 6 февраля. Ожидается, что новый пакет санкций будет утвержден до 24 февраля, перед встречей глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что в рамках 20-го пакета санкций ЕС планирует запретить странам сообщества закупать у России платину, медь, иридий и родий. Эти запреты должны войти в новый пакет ограничительных мер.

Еврокомиссия ранее отмечала, что намерена утвердить 20-й пакет санкций до 24 февраля 2026 года, однако детали документа официально не раскрывались.

Евросоюз обсуждает идею отмены действующего потолка цен на российскую нефть и введения ограничений на морскую транспортировку.

ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках 20-го пакета санкций против России.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не допустит введения запрета на поставки нефти и газа из России в 20-й пакет санкций Евросоюза.