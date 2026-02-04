  • Новость часаРоссия намерена в G20 поднять вопрос захвата судов странами ЕС
    Илон Маск выиграл у Гитлера по значимости для «дела Эпштейна»
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    Стали известны подробности убийства сына Каддафи
    Электромотоцикл Aurus Merlon прошел сертификацию
    Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российской командой
    «Северяне» уничтожили стрелявшую по Белгороду украинскую РСЗО HIMARS
    Назван размер хищений экс-руководства Курской области на фортификациях
    Посол: Дания в бешеном темпе закупает оружие для войны с Россией
    Маск назвал обыск в офисе X в Париже политической атакой
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Анонимность в интернете – это не преступление

    Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.

    4 февраля 2026, 10:10 • Новости дня

    Politico: ЕС задерживается с подготовкой 20-го пакета санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники задерживаются с подготовкой 20-го пакета антироссийских санкций, но ожидается, что новые рестрикции будут приняты до 24 февраля, сообщает Politico.

    Издание Politico пишет, что европейские чиновники задерживают подготовку 20-го пакета антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Точные сроки объявления рестрикций пока неизвестны, однако источники издания считают, что Еврокомиссия может выступить с заявлением в любой день.

    По информации Politico, два европейских дипломата ожидали объявления о новых мерах еще вечером 2 февраля, тогда как другой собеседник предполагал, что это произойдет 6 февраля. Ожидается, что новый пакет санкций будет утвержден до 24 февраля, перед встречей глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

    Агентство Bloomberg ранее сообщало, что в рамках 20-го пакета санкций ЕС планирует запретить странам сообщества закупать у России платину, медь, иридий и родий. Эти запреты должны войти в новый пакет ограничительных мер.

    Еврокомиссия ранее отмечала, что намерена утвердить 20-й пакет санкций до 24 февраля 2026 года, однако детали документа официально не раскрывались.

    Евросоюз обсуждает идею отмены действующего потолка цен на российскую нефть и введения ограничений на морскую транспортировку.

    ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках 20-го пакета санкций против России.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не допустит введения запрета на поставки нефти и газа из России в 20-й пакет санкций Евросоюза.

    2 февраля 2026, 17:54 • Новости дня
    Американский генерал заявил о войне России с Европой

    The Guardian: Американский генерал Ходжес заявил о войне России с Европой

    Американский генерал заявил о войне России с Европой
    @ Arno Burgi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва якобы уже ведет войну с европейскими странами, заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, пишет The Guardian.

    С соответствующим заявлением Ходжес выступил на конференции по безопасности, прошедшей в Осло, передает РИА «Новости».

    «Россия находится в состоянии войны с Европой, даже если мы этого не признаем или не хотим в это верить», – приводит The Guardian его слова.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о нежелании России развязывать глобальный конфликт.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией.

    3 февраля 2026, 12:38 • Новости дня
    Рар объяснил неудачу ЕС в согласовании кредита Украине на 90 млрд евро

    Политолог Рар: Европа пойдет на самые радикальные меры в финансировании Украины

    Рар объяснил неудачу ЕС в согласовании кредита Украине на 90 млрд евро
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Страх перед поражением ВСУ на фронте может заставить Брюссель пойти на самые радикальные меры в поиске денег для Киева. Вместе с тем, в ЕС нет консенсуса по этой теме, а политика в отношении Украины вызывает все больше вопросов, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее страны ЕС не смогли согласовать кредит Украине на 90 млрд евро.

    «Европейцам все труднее находить в своих бюджетах деньги на поддержку Украины. В ЕС нет консенсуса по этому вопросу. Замороженные российские активы в Бельгии решили не трогать, а США отказываются быть главным донором. Кроме того, откладывается ускоренное принятие Украины в Евросоюз», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    «При этом, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и ряд других европейских политиков обещают Киеву помощь, чтобы не допустить поражение ВСУ на фронте. Европа расценит это фиаско, как свое собственное. Думаю, Брюссель пойдет на самые радикальные меры, чтобы изыскать средства для Киева. Надежды возлагаются, в том числе, на Германию, как самую богатую страну региона», – продолжил он.

    «Вместе с тем, политика ЕС в отношении Киева вызывает все больше вопросов. Почему Брюссель не ищет дипломатическое решение украинского кризиса? Почему он делает ставку на продолжение конфликта, в котором Украина не в состоянии победить? Впрочем, ряд западных СМИ тиражирует идею о том, что после разгрома ВСУ российская армия якобы двинется на Европу. Эти угрозы используются для обоснования того, почему европейским странам нельзя жалеть денег на поддержку украинской стороны», – заметил спикер.

    Ранее постоянные представители стран Евросоюза не смогли прийти к единому мнению относительно механизма предоставления Украине займа в размере 90 млрд евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на европейский источник. «Работа над дальнейшим компромиссом продолжается с целью заключения соглашения в ближайшие дни», – сказал собеседник агентства.

    Политическое решение о кредитовании Киева на период 2026–2027 годов было принято на саммите ЕС еще в декабре прошлого года. Киев рассчитывает получить первый транш в апреле. Но его исполнение тормозится из-за согласования пакета законодательных норм. Еврокомиссия установила условие, по которому большая часть средств должна быть потрачена на покупку европейского оружия.

    На этом фоне произошли разногласия между Берлином и Парижем, сообщает Politico. «Германия и Нидерланды расходятся во мнениях с Францией, стремясь обеспечить Киеву возможность закупать американское оружие». Пятая республика же ведет активную кампанию за то, чтобы предоставить льготные условия военным компаниям Евросоюза для укрепления оборонной промышленности блока.

    Берлин отверг предложение французского лидера Эммануэля Макрона о преференциях для европейских фирм. ФРГ требует такого режима для компаний из стран, оказавших «наибольшую финансовую поддержку Киеву». Газета ВЗГЛЯД писала, что деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри, и этот раскол выходит даже за пределы Европы.

    3 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    2 февраля 2026, 03:55 • Новости дня
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа пыталась и продолжает вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, сетуя на то, что американский президент Дональд Трамп якобы заинтересован в России больше, чем в европейских странах, отметил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    «Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья. Это Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами, усматривая в политике США и в президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы», – сказал Лавров в комментарии Зарубину.

    Глава МИД России обратил внимание на слово «интересы» в своём высказывании, так как оно особенно актуально в данном контексте.

    «Когда страна, как это делает Россия, наши друзья в Китае, ОАЭ, Индии, в других государствах, отстаивает свои интересы, к ней и относятся соответственно. Когда же, как в случае с большинством европейских элит, они свои интересы поменяли на интересы украинского режима, всячески используют его, чтобы воевать против России, напрямую готовятся к войне со своим участием», – добавил Лавров.

    Он вспомнил, как в 2025 году на встрече с госсекретарём США Марко Рубио услышал о том, что Вашингтон будет всегда отстаивать позицию своей страны на основе национальных интересов. и с уважением относиться к мировым державам, следующим подобной политике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа сочла процветание невозможным без восстановления отношений с Россией. Лавров пояснил посылы Запада о третьей мировой. Он также перечислил три случая, когда Европа имела возможность повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но этим не воспользовалась.

    2 февраля 2026, 12:48 • Новости дня
    Каллас сравнила современный мир с джунглями
    Каллас сравнила современный мир с джунглями
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На конференции по безопасности в Осло глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сравнила современный мир с джунглями, где сильнейший диктует условия.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас вновь подняла тему «джунглей» в мировой политике, выступая на конференции по безопасности в Осло, передает РИА «Новости».

    На этот раз Каллас сравнила современный мир с джунглями, где, по ее словам, выживает сильнейший. «Если вы, как маленькая страна, не получаете необходимой безопасности от основанного на правилах миропорядка, вы понимаете, что это была иллюзия, действует закон джунглей, где сильнейший получает то, что хочет», – заявила она, раскритиковав текущее состояние ООН и международных отношений.

    Каллас подчеркнула, что даже в джунглях животные умеют сотрудничать, и призвала к внедрению принципа ответственности во внешней политике. По ее мнению, Устав ООН сам по себе хорош, однако в реальности не хватает механизма ответственности для стран.

    В 2022 году ее предшественник Жозеп Боррель также использовал сравнение Европы с цветущим садом, противопоставляя его «джунглям» остального мира, с которыми, по его словам, «нужно соответственно обращаться».

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал главе дипломатии ЕС Кае Каллас не пить перед тем, как писать посты в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).


    2 февраля 2026, 22:40 • Новости дня
    Страны ЕС не согласовали механизм кредита Украине на 90 млрд евро

    Tекст: Вера Басилая

    На внеочередном заседании постпредов Евросоюза не удалось достичь компромисса по механизму займа 90 млрд евро для Украины, сообщил источник.

    Страны Евросоюза не смогли договориться о механизме предоставления Украине займа на 90 млрд евро. Европейский источник сообщил, что заседание постпредов прошло в понедельник, однако окончательного соглашения по механизмам выделения средств не достигли. По его словам, «окончательного соглашения пока нет, работа над дальнейшим компромиссом продолжается с целью заключения соглашения в ближайшие дни», передает РИА «Новости».

    Политическое решение о выделении кредита на 90 млрд евро на 2026-2027 годы было принято в декабре 2025 года на саммите ЕС. Сейчас идет процесс согласования законодательного пакета, который должен быть одобрен Европарламентом и Советом Евросоюза. Киев рассчитывает получить первый транш уже в апреле, однако переговоры участников Евросоюза продолжаются.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз предоставил Киеву поддержку на сумму 193,3 млрд евро с начала конфликта на Украине. Из этой суммы 3,7 млрд евро направили за счет реинвестирования замороженных российских активов.

    Напомним, Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Еврокомиссия установила условие, по которому большая часть этих средств должна быть потрачена на покупку европейского оружия.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европа вряд ли увидит эти средства обратно.

    3 февраля 2026, 10:45 • Новости дня
    Генсека НАТО заподозрили в предательстве Европы

    Politico: Рютте ошибается в том, что Европа беспомощна без США

    Генсека НАТО заподозрили в предательстве Европы
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о невозможности обороны Европы без американской поддержки превратило зависимость в опасную политическую доктрину, пишет Politico.

    Генсек альянса позиционирует себя не как глава союза равных, а как «представитель стратегической отставки Европы», пишет Politico.

    Логика Рютте, связывающая ядерное сдерживание исключительно с защитой США, названа в публикации несостоятельной. Большинство реальных вызовов безопасности в Евро-Атлантике развиваются ниже ядерного порога, где решающее значение имеют обычные вооружения и разведка.

    Европейские страны, по данным издания, уже обладают передовыми ВВС, подводными лодками мирового класса и значительной военно-морской мощью. Проблема заключается не в дефиците ресурсов, а в национальной и промышленной раздробленности, мешающей эффективному использованию потенциала.

    Ставить безопасность континента в полную зависимость от Америки неразумно, учитывая смещение интересов Вашингтона в Индо-Тихоокеанский регион, говорится в материале.

    Требование от Европы самостоятельности с одновременным навязыванием покупки американского оружия является когнитивным диссонансом, отмечается в статье.

    Напомним, в конце января Рютте говорил, что ЕС не сможет защитить себя без поддержки США. За это его раскритиковали политики из Франции.

    При этом в нескольких европейских странах начали обсуждать идею создания военного блока вне НАТО и без участия США.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что Рютте признал зависимость Западной Европы от поддержки США.

    2 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    Венгрия потребовала через суд ЕС отменить запрет на энергоносители из России

    Сийярто: Венгрия потребовала через cуд ЕС отменить запрет на энергоносители из России

    Венгрия потребовала через суд ЕС отменить запрет на энергоносители из России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия подала иск в Суд ЕС против введенного Евросоюзом запрета на поставки энергоносителей из России.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство страны немедленно направило требование об отмене решения Совета ЕС, передает ТАСС.

    «Этот иск должен быть рассмотрен», – говорится в заявлении Сийярто, которое распространил венгерский МИД. По его словам, Совет ЕС не имел права принимать санкционные меры большинством голосов, а должен был действовать на основе консенсуса. Сийярто подчеркнул, что Еврокомиссия «замаскировала эту меру под торговую политику», зная о возражениях Венгрии и Словакии.

    Министр также отметил, что базовые документы Евросоюза предусматривают право каждого государства самостоятельно определять свою энергетическую политику и выбирать поставщиков. Он напомнил о действующем «принципе энергетической солидарности», согласно которому энергоснабжение стран ЕС должно быть безопасным, а решение Брюсселя нарушает это правило, по крайней мере для Венгрии.

    Напомним, Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года.

    Ранее в ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России.

    4 февраля 2026, 09:32 • Новости дня
    Россия намерена в G20 поднять вопрос захвата судов странами ЕС
    Россия намерена в G20 поднять вопрос захвата судов странами ЕС
    @ Imaginechina/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия совместно с партнерами из стран мирового большинства в рамках G20 планирует дать юридическую оценку захвату судов странами Европы, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    Как отметил Бердыев в разговоре на полях конференции Cloud X Day, Москва намерена потребовать отказа от подобных действий, которые, по мнению России, создают экономические риски, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что ситуация с захватом судов отдельными странами ЕС вызывает рост рисков для транспортировки энергоресурсов и функционирования критической инфраструктуры. Дипломат подчеркнул: «Дискуссия будет острой, сложной, неудобной, в первую очередь для Британии и Франции. Но мы безусловно будем эти вопросы поднимать и вместе со странами мирового большинства требовать отказа от такой пиратской, каперской практики».

    Также он заявил, что западные страны, прибегая к захвату судов, больше не способны конкурировать честно. По мнению Бердыева, Запад прибегает к «бандитским методам» ради получения выгоды, используя неоколониальные и захватнические практики.

    Во вторник контейнеровоз Baltic Spirit, следовавший в Санкт-Петербург под багамским флагом и с российской командой, был задержан Эстонией по подозрению в контрабанде из Эквадора.

    Ранее в МИД сообщили, что Россия намерена принять меры по предотвращению морского терроризма на евразийском пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ заявили, что британские власти готовятся захватывать и арестовывать танкеры, выходящие из российских портов. Франция захватила танкер с российской нефтью.

    В пятницу стало известно, что Эммануэль Макрон предупредил Владимира Зеленского по телефону о том, что Франция вынуждена освободить танкер Grinch согласно требованиям национального законодательства.

    1 февраля 2026, 15:45 • Новости дня
    Орбан назвал иллюзией выплату ссуд Киеву за счет России

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что идея погашения кредитов Киеву за счет российских репараций является иллюзией, несмотря на то, что многие доверяют этим обещаниям.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейцев вводят в заблуждение обещаниями о том, что кредиты Киеву будут погашены за счет российских репараций, передает РИА «Новости». Об этом Орбан рассказал во время выступления в городе Хатван, а его слова распространил официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Европейцам говорят, что война ничего не будет стоить. Говорят, что кредиты будут погашены за счет российских репараций. Это иллюзия, но многие в нее верят», – подчеркнул Орбан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила в страны Евросоюза письмо с предложением об экспроприации российских активов и вариантами финансирования Украины. Евросоюз отложил конфискацию российских активов из-за сомнений в победе Киева.

    3 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии предостерегла от телефонных разговоров с Путиным

    Валтонен: Телефонный разговор лидеров ЕС с Путиным пошлет неправильный сигнал

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что телефонный разговор между европейскими лидерами и президентом России Владимиром Путиным сейчас был бы ошибочным знаком, пишет Die Welt.

    По словам Валтонен, которую цитирует Die Welt, «телефонный разговор между европейцами и Путиным в настоящее время послал бы совершенно неверный сигнал», передает RT.

    Валтонен подчеркнула, что прежде чем обсуждать какие-либо вопросы с российским лидером, европейским странам необходимо совместно согласовать повестку возможного диалога.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о необходимости иметь у европейцев прямой канал связи с Россией без посредников.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков положительно оценил инициативу французских властей по налаживанию каналов диалога между Москвой и Европой.

    В декабре президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным.

    2 февраля 2026, 11:48 • Новости дня
    Премьер Бельгии признал ошибку Европы в миграционной политике

    Премьер-министр Бельгии призвал привлекать в ЕС правильный тип мигрантов

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил обеспокоенность тем, что Европа сталкивается с ростом нагрузки на систему социального обеспечения из-за привлечения неправильных мигрантов.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил на мероприятии «Будущее Европы», организованном изданиями De Tijd и L’Echo, что Европа привлекает не тот тип мигрантов, передает РИА «Новости».

    По его словам, континент нуждается в активных мигрантах, способных укрепить рынок труда, однако текущая миграционная политика способствует росту нагрузки на систему социального обеспечения.

    «Наша «основная специализация» заключается в привлечении мигрантов, которые фактически ложатся бременем на систему социального обеспечения. И наши граждане это видят, и именно это подпитывает ультраправых», – отметил де Вевер.

    Ранее газета Financial Times сообщала, что правительства стран ЕС настаивают на ужесточении миграционной политики, в ряде случаев используя подходы, схожие с американской практикой.

    В мае 2024 года Европейский союз окончательно одобрил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран. Согласно новым нормам, введение которых рассчитано на два года, предусмотрен более строгий контроль на внешних границах, ускорение рассмотрения заявлений о предоставлении убежища и более эффективное выдворение лиц, не имеющих права на пребывание в ЕС. Также реформа подразумевает справедливое распределение мигрантов между странами для снижения давления на государства, принимающие основной поток нелегалов.

    Премьер-министры Дании и Британии призвали к реформе Европейской конвенции по правам человека. Они отметили необходимость обновления системы предоставления убежища из-за новых миграционных вызовов.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику европейских стран, заявив, что многие из них из-за этого теряют жизнеспособность.

    3 февраля 2026, 12:21 • Новости дня
    Politico: Глава ЕК собрала комиссаров из-за конфликтов в Брюсселе

    Politico: Глава ЕК фон дер Ляйен собрала комиссаров из-за конфликтов в Брюсселе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созвала свою команду на встречу, чтобы разрешить напряженность и конфликты, накопившиеся между еврокомиссарами, сообщает газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созвала свою команду на встречу, чтобы разрешить напряженность и конфликты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico. Встреча назначена на 4 февраля и пройдет в Левене, отмечает издание.

    По данным европейских дипломатов, решение о проведении совещания связано с «необычайно натянутой атмосферой» в Брюсселе после ряда острых перепалок между членами комиссии. Источники в публикации подчеркивают, что среди причин обсуждаются задержки с поступлением документов к высокопоставленным чиновникам.

    Особое внимание уделяется конфликту между комиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном и вице-председателем Еврокомиссии Терезой Риберой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен становится символом деградации Евросоюза.

    Фон дер Ляйен призвала защитить Евросоюз от «серой зоны» России.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен порекомендовала очень внимательно послушать заявления Владимира Путина на форуме «Валдай».

    2 февраля 2026, 13:05 • Новости дня
    Европейский бизнес захотел вернуть продажу туров в Россию

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские туркомпании рассматривают российский рынок как прибыльное направление и выражают желание возобновить официальные турпрограммы при снятии ограничений, сообщил председатель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по международной деятельности Сергей Войтович.

    Европейский туристический бизнес заинтересован в снятии санкций и возобновлении продаж туров в Россию, передает ТАСС. Об этом сообщил председатель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по международной деятельности Сергей Войтович, комментируя итоги недавней международной выставки FITUR, прошедшей в Испании.

    «Отложенный спрос на Россию на европейском рынке существует. Кроме того, и европейский турбизнес сильно заинтересован в снятии санкций и возвращении на наш рынок, потому что туры в Россию для них всегда были довольно доходным бизнесом. Об этом говорили многие зарубежные коллеги на недавней международной выставке FITUR в Испании», – подчеркнул Войтович.

    Он также отметил, что несмотря на формальные ограничения, отдельные туристы из Европы продолжают самостоятельно приезжать в Россию. По его словам, такие поездки совершают в основном энтузиасты, которые путешествуют окольными путями из-за запрета для европейских турфирм формировать организованные турпакеты в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщил, что за первое полугодие 2025 года Россию индивидуально посетили примерно 165 тыс. туристов из стран Европейского союза.

    Москва смогла вывести свою туристическую отрасль на новый уровень, несмотря на многочисленные санкции. Российская столица признана одним из лучших городов мира по развитию туризма.

    2 февраля 2026, 12:31 • Новости дня
    Каллас отвергла предложение создать Совет безопасности Европы

    Каллас выступила против формирования Совета безопасности Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает, что создание нового Совета безопасности Европы излишне, так как у Евросоюза уже существуют необходимые структуры.

    В ходе выступления на конференции по безопасности в Осло, которую транслировала ее пресс-служба, Кая Каллас отвергла инициативу еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса о создании Совета безопасности Европы, передает ТАСС.

    По ее словам, ЕС не нужны новые институты, а нужна реализация военно-промышленных планов.

    Она напомнила, что у Евросоюза уже действует Совет на уровне министров обороны, который регулярно собирается для обсуждений. По словам Каллас, едва ли стоит увеличивать количество подобных заседаний, поскольку это не приведет к практическим результатам.

    Вместе с тем Каллас поддержала идею о необходимости объединения военно-промышленных систем европейских государств. Она считает, что такая интеграция должна происходить на базе внешнеполитической службы ЕС, которую она возглавляет, поскольку сейчас эти системы в основном контролируются национальными правительствами, а не Брюсселем.

    Ранее Андрюс Кубилюс предлагал создать Совет безопасности Европы, чтобы объединить военные потенциалы ведущих стран Евросоюза и усилить процесс милитаризации объединения.

    Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне выступил против создания европейской армии. Он отметил важность сохранения альянса с США для европейской безопасности.

    Власти Евросоюза задумались о возможном ослаблении военных связей с Америкой.

    Брюссель объявил о начале подготовки новой стратегии безопасности для Европы.

    3 февраля 2026, 13:41 • Новости дня
    Реальные зарплаты в Германии рухнули почти на 10% из-за санкций ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Реальные зарплаты в Германии за последние четыре года сократились почти на 10% в реальном выражении, несмотря на заметную инфляцию в стране, подсчитало бюро Destatis.

    Реальные зарплаты в Германии за последние четыре года снизились почти на 10%, несмотря на инфляцию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные бюро Destatis.

    Аналитики отмечают, что одной из главных причин стала антироссийская санкционная политика Евросоюза, которая привела к резкому удорожанию энергоресурсов и товаров первой необходимости. С января 2021 года по декабрь 2025 года индекс потребительских цен вырос на 21,5%.

    Финансовый советник Алексей Родин заявил: «Мы наблюдаем эффект «снежного» кома. Германия была вынуждена из-за санкций повысить цены на газ. Это спровоцировало рост цен на товары первой необходимости». При этом, по данным Destatis, с четвертого квартала 2021 года по третий квартал 2025 года реальные зарплаты немцев упали на 10,2%.

    Депутат Госдумы Алексей Журавлев подчеркнул, что участие Германии в санкционной инициативе ЕС, включая отказ от российского газа, сильно ударило по экономике страны. Сейчас в немецких хранилищах российского газа практически нет, а промышленность упала на 6,6% с начала санкционной политики. Германия была одним из ключевых торговых партнеров России, но после подрыва «Северных потоков» в 2022 году страна перешла на более дорогой американский газ.

    Тем временем Евросоюз готовит уже 20-й пакет санкций против России. В Москве не раз отмечали, что Россия успешно справляется с санкционным давлением, а западные эксперты признают низкую эффективность этих мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз запретил предоставление туристических услуг в России в рамках 19-го пакета санкций.

    В новый пакет Евросоюз включил дополнительных лиц и организации, связанных с Россией.

    В санкции Евросоюза против России добавили ограничения по операциям с криптовалютами.

    Золото и доллар штормит в противоположные стороны

    После долгого роста цены на золото пережили в пятницу самое резкое однодневное падение. Серебро просело еще сильнее. Биткоин и вовсе катастрофически улетел вниз. Зато американский доллар вновь почувствовал свою силу и крепость. Однако эксперты не верят, что это надолго: металлы сдаваться не собираются. Что за ценовые качели происходят на рынках? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Илон Маск выиграл у Гитлера по значимости для «дела Эпштейна»

    «Связи Макрона с Эпштейном названы угрозой для Франции». «В досье Эпштейна нашли Зеленского». «Норвежцы разочарованы наследницей престола из-за Эпштейна». «Трамп подаст в суд на наследников Эпштейна». «Клинтоны готовы дать показания». Заголовки такого рода – малая часть реакции на раскрытие архива самого влиятельного сутенера США. Что в нем самое важное? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    • Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

      Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

    • В чем уникальность российского маткапитала

      Материнский капитал – одна из самых востребованных мер поддержки семей в России. По сравнению с подобными программами в ряде других стран мира российская модель является уникальной.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

