    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Чехия – не русофобская страна

    Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    8 октября 2025, 14:20 • В мире

    Фон дер Ляйен становится символом деградации Евросоюза

    @ Philipp von Ditfurth/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен переживает очень нервную рабочую неделю: Европарламент рассматривает в отношении нее сразу два вотума недоверия. Почему ее позиции пошатнулись, при чем тут ее обвинения в адрес России и от кого на самом деле зависит то, продолжит ли фон дер Ляйен занимать свой высокий пост?

    У главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен снова проблемы. Не успел отгреметь скандал вокруг ее участия в разворовывании средств, выделенных на закупку вакцины от ковида, как Европейский парламент анонсировал аж два вотума недоверия в ее адрес. Один выдвинула правая партия «Патриоты», второй – левые.

    «Госпожа председатель, на этот раз и правая, и левая стороны Европейского парламента требуют вашей отставки. Ваша каденция – символ высокомерия, хаоса и решений, принимаемых за закрытыми дверями над головами граждан во имя ваших диктаторских амбиций. Вы толкаете нас в войну между Украиной и Россией. Может быть, для вас война – это шанс прикрыть ваши махинации? Но почему за ваши интересы должны воевать наши мужья, наши сыновья и наши братья?» – возмущалась с трибуны Европарламента представительница Польши Ева Заянчковская-Герник.

    «Вместо того чтобы как можно скорее добиться мира, вы настаиваете на увеличении количества оружия и санкций, а вместо защиты наших границ вы навязываете нам невыгодное миграционное соглашение. С помощью «Зеленого курса» и плохих торговых соглашений вы ослабили конкурентоспособность Европы, оставив семьи, фермеров и предприятия на произвол судьбы, а ускоренным вступлением Украины вы ставите под угрозу безопасность и экономику Союза», – вторит ей представительница Венгрии в Европарламенте Кинга Гал.

    В ответ Урсула называет своих оппонентов «Друзьями Путина» и призывает всех сплотиться перед угрозой, которая, по ее мнению, исходит из России. «Мир находится в самом нестабильном и опасном состоянии за последние десятилетия. Европе угрожают с востока, и она сталкивается с внутренними вызовами», – говорит она. И утверждает, что Россия сейчас специально разжигает разногласия внутри ЕС, якобы запуская беспилотники над Европой и обвиняя Брюссель в разжигании войны на Украине. «Это самый старый трюк в мире – посеять раздор, распространить дезинформацию, создать козла отпущения. Все для того, чтобы настроить европейцев друг против друга, ослабить нашу стойкость и решимость. Мы не можем позволить себе попасть в эту ловушку», – заявила она, давая понять, что ее нельзя увольнять с поста.

    Само голосование по вотумам должно состояться 10 октября – и, казалось бы, Урсула может выдохнуть. Для успешного принятия вотума нужно две трети от 720 членов Европарламента – и авторы вотума эти голоса не наберут.

    У Европейской Народной партии, представителем которой является Урсула фон дер Ляйен, 188 мандатов. Они будут за нее. Вторая по численности партия – Социал-демократическая (136 мандатов) – тоже не намерена пока отправлять Урсулу в отставку. «Мы будем судить о ней по ее делам, но произойдет это не в октябре», – заявил один из лидеров партии Рене Репаси. Центристы боятся усиления правых и левых, поэтому они «едины во мнении относительно того, что считают высшим благом – направить свой гнев на крайности и сохранить фон дер Ляйен у власти», – пишет Politico.

    «Зеленые» с 53 мандатами тоже пока не готовы смещать Урсулу. Как и партия «Обновление», у которой 75 мандатов и которая боится правых и левых куда сильнее, чем Урсулы. «Экстремисты и популисты – злейшие враги Европы, сеющие хаос и стремящиеся разрушить ее изнутри», – утверждает лидер партии Валери Айер.

    Секрет непотопляемости Урсулы фон дер Ляйен не только в том, что она успешно играет на противоречиях между левыми и правыми и страхов центристов перед теми, которых те считают радикалами. Он еще и в том, что у нее есть пусть и немногочисленная, но крайне влиятельная группа поддержки.

    «За Урсулу выступает брюссельская бюрократия. При всей своей неэффективности с точки зрения международной конкурентоспособности ЕС, при всех своих коррупционных скандалах Урсула фон дер Ляйен существенно усилила власть Брюсселя над национальной бюрократией.

    Она последовательно работает над тем, чтобы усиливать власть Европейской комиссии за счет уменьшения власти государств – членов Европейского союза. При ней полномочия Еврокомиссии постоянно увеличиваются», – объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. А значит, увеличивается и власть бюрократов.

    Однако не исключено, что у непотопляемого брюссельского линкора в ближайшее время появятся серьезные пробоины. Во-первых, авторы вотума не успокоятся – ведь они вступали в ЕС не для того, чтобы евробюрократы ими управляли. Они вступали ради идей совместного процветания и европейской идентичности, которую Брюссель сейчас вымывает.

    «Идейной составляющей в ЕС как организации уже почти нет. Цель объединения сейчас заключается в том, чтобы выйти на новый уровень консолидации за счет усиления евробюрократии и ослабления национальных государств. При этом уже никто не рассчитывает на то, что ЕС должен нравиться людям, там проживающим. Это означает, что Евросоюз уже вступил в фазу активной деградации, когда все те замыслы, которые были положены в его основу, становится просто неактуальными», – объясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Вот они и бунтуют.

    «Урсула фон дер Ляйен не может расслабиться. За каждым углом ее ждет очередной референдум по вопросу ее лидерства,

    пишет европейское издание Politico. От торговых соглашений и приближающегося принятия семилетнего бюджета блока до вопросов о приверженности Европейской комиссии принципам прозрачности, и даже о том, как она определяет место ЕС в условиях растущей конкуренции – все эти возможности, по мнению издания, оппозиция будет использовать для того, чтобы подвергать сомнению власть фон дер Ляйен. А того, чтобы выдвинуть вотум на голосование, нужно всего лишь 10% голосов – то есть 72 депутата. У тех же «Патриотов» их 85, у Европейских консерваторов и реформистов – 79, а у «Обновления Европы» – 75. А значит, ее постоянно будут дергать.

    Во-вторых, число ее противников в ЕС растет. Помимо прямой критики возникает и опосредованная. Так, на днях бывший канцлер Германии Ангела Меркель объясняла, почему ЕС не мог урегулировать противоречия с Россией путем переговоров. По ее словам, не получилось это сделать из-за неконструктивной позиции Польши и Прибалтики, которые выступали против начала общеевропейского диалога с Москвой.

    «Обвиняя Польшу и Прибалтику, Меркель одновременно критиковала и нынешнюю позицию Евросоюза, которая также состоит в отказе от любых переговоров с Москвой.  Это та позиция, которую сейчас отстаивает ее ближайшая подруга Урсула фон дер Ляйен», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    К критикам из числа бывших канцлеров присоединяются и стремящиеся подсидеть из числа нынешних. «Пока никто из серьезных европейских тяжеловесов – то есть лидеров Германии или Франции – не пытался ее потопить. Она решала те проблемы, которые они сами решать не хотели. Однако сейчас ситуация может измениться, потому что

    против Урсулы начинает работать претендующий на лидерство в Европе и Европейском союзе канцлер Германии Фридрих Мерц. Она для него сейчас единственный конкурент», – говорит Дмитрий Суслов.

    При этом новых друзей у нее не возникает – как раз по причине того, что всех, кто с ней не согласен, она записывает в российские агенты. «Это общий нарратив в ЕС – все противники европейской партии войны и нынешнего политического мейнстрима автоматически записываются в сторонников Путина. Россия стала инструментом внутриполитической борьбы в Европе, как это еще недавно было в США», – говорит Дмитрий Суслов.

    По его словам, уже неважно, каких взглядов на экономику и политику придерживается тот или иной лидер. «Он автоматически становится своим, если он против России, и чужим, если он выступает за диалог с Москвой. Взять хотя бы премьера Италии Джорджу Мелони. Ее называли чуть ли не фашисткой, но как только она стала придерживаться антироссийских взглядов, то тут же стала частью европейского политического мейнстрима», – продолжает Дмитрий Суслов.

    Конечно, она могла бы проявить тут какую-то гибкость, однако у Урсулы не так много пространства для маневра.

    «Секрет непотопляемости фон дер Ляйен состоит в том, что многие ею недовольны, а значит, она зависит от тех немногих, кто действительно заинтересован в конфликте. Это особенность современной европейской демократии – если тобой многие недовольны, то ты находишься у власти»,

    – объясняет Дмитрий Офицеров-Бельский. Она зависит от сил, которые выступают за продолжение войны и грезят идеей стратегического поражения России – и эти силы не позволят ей совершать шаг влево или вправо от намеченной линии. И даже будут использовать вотумы недоверия для давления на нее. «Показать, что если она будет вести иную политику, если сдаст назад, как это аккуратно пытается предложить Меркель, то она может не просто завершить свою политическую карьеру, но и сесть в тюрьму», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Поэтому держать курс на конфликт с Россией фон дер Ляйен будет до последнего. Даже ценой развала Евросоюза.

      Не давайте Трампу медальку

      Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

      Чехия – не русофобская страна

      Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

      Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

      Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

