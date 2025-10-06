  • Новость часаИз-за устроенной 60-летним мужчиной стрельбы в Сиднее пострадали 17 человек
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выглядит качество жизни в деревне

    Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался: что же в моей жизни некачественно?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    6 октября 2025, 04:04

    Макрон язвительно раскритиковал идею фон дер Ляйен о «стене дронов»

    FT: Макрон был особенно язвителен в отношении фон дер Ляйен в Копенгагене

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Евросоюза в Копенгагене язвительно раскритиковал инициативу председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «стене дронов», пишет Financial Times.

    «Эммануэль Макрон из Франции был особенно язвителен: »Иногда я с опаской отношусь к слишком общим терминам. Существуют ли железные купола для европейцев или стены из дронов? Все гораздо сложнее и изощреннее«», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Financial Times.

    Издание отмечает, что конфликт возник из-за самой идеи так называемой «стены дронов», к которой Макрон и ряд других лидеров ЕС отнеслись скептически. По словам автора материала, реакция некоторых европейских лидеров на предложение в Копенгагене была «такой же холодной, как Балтийское море».

    Основная претензия Макрона и поддержавших его коллег заключалась в том, что инициатива фон дер Ляйен может создать иллюзию полной защиты, схожей с израильским «Железным куполом», который не смог гарантировать безопасность от атак ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в странах Евросоюза раскритиковали проект Урсулы фон дер Ляйен по созданию «стены дронов» на границах ЕС. Множество стран ЕС выразили сомнения в осуществимости этой инициативы. В странах ЕС разгорелись споры по поводу высокой стоимости проекта.

    4 октября 2025, 22:56
    Бюрократия затормозила переброску войск Франции к восточным границам НАТО

    Генерал Феол: Переброске войск Франции к границам НАТО мешает евробюрократия

    Бюрократия затормозила переброску войск Франции к восточным границам НАТО
    @ Julien Mattia/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франция испытывает значительные задержки при переброске войск к восточным рубежам НАТО из-за европейской бюрократии, пишет Defense News со ссылкой на генерала Фабриса Феола.

    По данным Defense News, оформление разрешений на переброску военных колонн через территории соседних стран занимает десятки дней, тогда как по стандартам ЕС этот процесс должен занимать не более пяти дней, передает РИА «Новости».

    Генерал Феол считает, что для оперативного перемещения военной техники и личного состава необходимо усовершенствовать планирование наземной транспортной сети Европы, «чтобы вернуться к тому, что было во времена холодной войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила о превращении восточного фланга НАТО в «восточный фронт» и втягивании альянса в военное противостояние с Россией. Президент Финляндии Александр Стубб объявил о начале операции НАТО «Восточный часовой» на юго-восточном фланге альянса.

    3 октября 2025, 14:50
    Представитель ЕК отказалась отвечать журналистам на вопросы о речи Путина на «Валдае»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Еврокомиссии Паула Пинью не смогла ответить на вопросы журналистов о речи президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай».

    «Мы не следим за выступлениями президента Путина», – сказала Пинью на брифинге, когда ее спросили о саркастических заявлениях российского лидера об НЛО над Европой, передает ТАСС.

    На уточняющий вопрос журналистов о том, почему ЕК, которая называет себя «геополитической структурой», не отслеживает ключевые выступления на геополитические темы, представитель ЕК заявила: «Мы более не комментируем это».

    В то же время Пинью прокомментировала сообщение Минобороны Бельгии о том, что 2 октября над авиабазой на границе с Германией были замечены 15 неопознанных дронов. Она отметила, что этот инцидент, по ее мнению, подтверждает необходимость реализации европейского проекта «стены дронов».

    Ранее Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в шутку пообещал больше «не отправлять дроны во Францию и Данию» и отметил, что у России нет беспилотников, способных долететь до Лиссабона.

    5 октября 2025, 18:33
    Как Тайвань помогает России

    Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    3 октября 2025, 14:33
    Франция отпустила задержанный танкер Boracay с экипажем

    AFP: Франция отпустила задержанный танкер Boracay с экипажем

    Франция отпустила задержанный танкер Boracay с экипажем
    @ Mathieu Pattier/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французские власти отпустили танкер Boracay, входящий в список ограничений против Москвы, пишет AFP.

    По информации AFP, капитан судна и его помощник были возвращены на борт и отпущены, после чего судно возобновило движение в ночь с четверга на пятницу, передает РИА «Новости».

    Однако, по данным агентства, возвращенным членам экипажа были вручены повестки для явки в суд города Брест. Заседание назначено на 26 февраля, причиной повестки стал «отказ подчиниться требованиям властей».

    После освобождения судно взяло курс в сторону Суэцкого канала, сообщает BFMTV со ссылкой на данные Marine Traffic и Vesselfinder.

    Напомним, 1 октября французские военные захватили находящийся в международных водах нефтяной танкер, который шел под флагом Бенина, и арестовали двух человек: капитана и его помощника.

    Президент России Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал ситуацию с задержанием танкера французскими властями пиратством.

    3 октября 2025, 13:30
    Рар объяснил, почему страны ЕС отвергают план фон дер Ляйен о «стене дронов»

    Политолог Рар: Страны ЕС сопротивляются плану фон дер Ляйен о «стене дронов» по трем причинам

    Рар объяснил, почему страны ЕС отвергают план фон дер Ляйен о «стене дронов»
    @ GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен превышает свои полномочия. Во многих европейских столицах к ней начинают относиться с раздражением. И это стало одной из причин, почему лидеры Старого Света отвергают план по созданию «стены дронов», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее издание Politicо сообщило, что идея «стены дронов» встретила сопротивление в ЕС.

    «Большинство лидеров стран ЕС отвергают план Урсулы фон дер Ляйен о создании «стены дронов» по разумным причинам», – отметил германский политолог Александр Рар. По его словам, первая связана с фигурой председателя Еврокомиссии – во многих европейских столицах к чиновнице начинают относиться с раздражением.

    «Фон дер Ляйен делает жесткие заявления. Она возомнила себя неким фельдмаршалом Старого Света, в то время как ей не подчиняются ни НАТО, ни армии членов Евросоюза. Председатель ЕК превышает свои полномочия», – пояснил собеседник.

    Вторая причина, почему европейцы выступают против проекта, – финансовая. «Стена» будет стоить миллионы. Эти средства заложены в бюджетах стран Североатлантического альянса на милитаризацию, но не на фантасмагорию», – уточнил эксперт.

    «Наконец, в некоторых государствах ЕС нарастает возмущение тем, как Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия пытаются втянуть объединение в войну с ядерной державой – Россией. На юге Европы, в отличие от севера континента, устали от конфликта на Украине», – добавил политолог.

    В этой связи примечательна позиция Фридриха Мерца: если сначала он твердо стоял за защиту Польши и прибалтов от «российской агрессии», то теперь скорее придерживается осторожного мнения по примеру Эммануэля Макрона, заключил Рар.

    Ранее газета Politico сообщила, что идея создания «стены дронов», предложенная председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для защиты восточных границ Евросоюза от «российских беспилотников», столкнулась с критикой еще до практической реализации.

    Для Польши и стран Балтии инициатива кажется своевременным ответом на «растущую угрозу». В то же время ряд государств, более удаленных от России, выражают сомнения в осуществимости, стоимости и влиянии проекта на их национальную оборонную политику, говорится в материале.

    Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в «очень резких» выражениях раскритиковал идею финансирования «стены дронов» из фондов ЕС. Как сообщили источники Politico, немецкий политик высказал это мнение за закрытыми дверями на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене. Стоимость реализации проекта первоначально оценивалась в один миллиард евро.

    Страны юга Евросоюза, включая Италию и Грецию, настаивают, чтобы подобные инициативы приносили пользу всему союзу, а не только восточным рубежам. В ответ премьер-министр Финляндии Петтери Орпо напомнил о важности солидарности: «Мы проявляли солидарность в течение последних двух десятилетий – во время пандемии, в экономике, в вопросах миграции. Сейчас настало время солидарности в сфере безопасности».

    Другие участники встречи негативно отреагировали на название и концепцию. Так, еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс полагает, что слово «стена» может «ввести в заблуждение». Он надеется, что проект «не будет новой линией Мажино», имея в виду оборонительные французские сооружения времен Второй мировой войны, которые Германия преодолела с минимальными потерями.

    При этом ряд стран уже выражают готовность заменить терминологию: премьер-министр Дании Метте Фредериксен предпочла говорить о «европейской сети антидроновых мер», заявив, что название ее мало волнует, если инициатива будет эффективной. Несмотря на споры, в ходе встречи в Копенгагене лидеры ЕС в целом одобрили предложения Еврокомиссии, включая проект дроновой стены, хотя детали – сроки, бюджет и точные параметры – еще предстоит согласовать.

    Напомним, идея создания «стены» стала обсуждаться в связи с участившимися в последние недели случаями нарушения воздушного пространства стран блока неопознанными БПЛА. В произошедшем ЕС бездоказательно обвиняет Россию. Одно из последних происшествий произошло вечером 2 октября в Мюнхене: аэропорт приостановил работу в связи с обнаружением беспилотников в воздушном пространстве.

    Президент России Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес Москвы, пошутил, что больше не будет посылать дроны «ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген». Говоря серьезно, он подчеркнул, что у российской армии нет целей для ударов БПЛА в Европе.

    3 октября 2025, 06:03
    Арестованный во Владивостоке французский велопутешественник освоил русский язык

    Софьян Сехили выучил базовые русские слова для общения в Приморье

    Арестованный во Владивостоке французский велопутешественник освоил русский язык
    @ sofianeshl

    Tекст: Денис Тельманов

    Французский велопутешественник Софиан Сехили, находящийся под арестом в Приморье, освоил несколько простых фраз на русском языке для общения.

    Адвокат задержанного велопутешественника Алла Кушнир сообщила, что Софиан Сехили выучил ряд базовых слов на русском языке, передает ТАСС.

    Она отметила: «Софиан Сехили не то чтобы его изучает, но уже знает некоторые слова на русском, которые помогают ему в общении – базовые слова».

    Ранее для Сехили был заказан французско-русский разговорник, о чем рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин.

    Сехили был задержан на китайско-российской границе после того, как, по данным французских СМИ, дважды попытался въехать в Россию через разные контрольно-пропускные пункты, находящиеся в 200 км друг от друга.

    Ему предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечении государственной границы России, предусматривающей штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на два года.

    По информации французской газеты, целью путешествия Сехили было побитие мирового рекорда по пересечению Евразии на велосипеде по маршруту Лиссабон – Владивосток. 30 сентября велопутешественника посетил почетный консул Франции, после чего суд в Уссурийске продлил арест до 3 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арест велопутешественника из Франции Софьяна Сехили продлен до 3 ноября. Уссурийский райсуд Приморского края поместил гражданина Франции Сехили под стражу. Во Владивостоке полиция задержала Сехили, который пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии и дважды въезжал на территорию России.

    3 октября 2025, 09:55
    Чеснаков: Путин предостерег Запад от попыток разозлить дремлющего медведя
    Чеснаков: Путин предостерег Запад от попыток разозлить дремлющего медведя
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Во время выступления на форуме «Валдай» президент России Владимир Путин обозначил позицию России по отношению к Западу – это «дремлющий медведь», готовящийся к зиме, заявил политолог Алексей Чеснаков.

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Валдай» предостерег западные страны от попыток «разозлить дремлющего медведя», считает политолог Алексей Чеснаков.

    В своем Telegram-канале он отметил, что многие тезисы российского лидера прозвучали впервые и позволяют более четко сформулировать позицию России по отношению к Западу, прежде всего к Европе.

    Путин подчеркнул, что Россия не стремится к прямой конфронтации с европейскими странами. Однако он предупредил: «Если Брюссель будет иметь неосторожность вывести медведя из дремоты, то последствия будут самыми печальными». В своей метафоре президент напомнил, что медведи особенно опасны, если потревожить их зимой.

    Чеснаков отметил, что этот сигнал вряд ли повлияет на основную часть европейской элиты, которая предпочитает нагнетать истерию и видеть в России угрозу.

    «Им сейчас очень нравится находиться в фокусе внимания медиа – находить различные «угрозы» и грозить в восточном направлении. Механизм нагнетания истерии запущен, его просто так не остановить», – отметил Чеснаков.

    В то же время аналитик считает, что предупреждение Путина может быть услышано теми, кто действительно принимает решения в Европе.

    «Пока все указывает на то, что Брюссель одновременно до ужаса боится (видно по панике с дронами), но при этом уже оказался в берлоге с дремлющим медведем и не знает из нее выхода. Просто пятиться назад тоже опасно», – подытожил Чеснаков.

    Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» призвал западные страны, угрожающие России, успокоиться и изменить курс.

    Путин пообещал убедительный ответ России на милитаризацию Европы. Путин заявил, что любой, кто захочет бросить вызов России в военной сфере, может попробовать свои силы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе пленарной сессии Валдайского клуба Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины современных конфликтов, в том числе на Украине.

    4 октября 2025, 17:00
    Орбан предложил ЕС и России начать переговоры о безопасности в Европе

    Орбан предложил провести переговоры ЕС и России о европейской безопасности

    Орбан предложил ЕС и России начать переговоры о безопасности в Европе
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Евросоюзу и России начать переговоры о будущей системе безопасности в Европе.

    Венгерский премьер Виктор Орбан выступил с инициативой переговоров между Евросоюзом и Россией по вопросам европейской безопасности, не делая Украину главной темой обсуждения, передает РИА «Новости».

    По словам Орбана, центральным вопросом таких переговоров должно стать обеспечение безопасной и стабильной жизни в Европе, а не только ситуация на Украине. Орбан подчеркнул, что Украина является частью европейской безопасности, но не должна быть главной темой диалога.

    Премьер отметил, что мир на Украине возможен лишь после переговоров между Россией и США, а Европа уже упустила свой шанс на посредничество из-за невыполнения Минских соглашений. По его мнению, выход из нынешней ситуации возможен только дипломатическим путем, поскольку поддержка Украины со стороны Запада не может продолжаться бесконечно.

    «Самый важный вопрос – как обеспечить безопасную, надежную жизнь без терроризма и войны в Европе, которая дала бы экономическое процветание европейским гражданам?» – подчеркнул Орбан.

    Он также заявил, что война должна завершиться не только прекращением огня, но и достижением всеобъемлющего урегулирования, которое обеспечит всем сторонам долгосрочную безопасность.

    Ранее Орбан предупредил о росте угрозы для Европы, если Евросоюз будет двигаться в сторону войны. Орбан считает, что принятие Украины в ЕС приведет к перераспределению финансовых ресурсов и создаст риск конфликта на территории Евросоюза.

    Президент России Владимир Путин пообещал убедительный ответ России на милитаризацию Европы.

    5 октября 2025, 03:25
    Бабиш заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз
    Бабиш заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не готова к вступлению в Евросоюз, заявил лидер движения ANO, которое побеждает на выборах в парламент Чехии, Андрей Бабиш.

    Украинская журналистка спросила Бабиша о его отношении к вопросу вступления Украины в Евросоюз. «Вы не готовы к ЕС», – приводит ответ Бабиша РБК.

    Он заявил, что необходимо урегулировать конфликт на Украине. Бабиша отметил возможность сотрудничать с Киевом, но повторил, что Украина «не готова к ЕС».

    Он указал, что Чехия помогает Украине через механизмы Евросоюза и эти меры поддержки предусмотрены в бюджете ЕС. Бабиш добавил, что его страна вносит значительный вклад в европейский бюджет, и таким образом продолжит оказывать помощь Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение ANO под руководством Бабиша одерживает победу на парламентских выборах в Чехии. ANO набирает около 34% голосов.

    3 октября 2025, 11:35
    Стало известно о расколе в ЕС по поводу «стены дронов»

    Politicо: Идея «стены дронов» фон дер Ляйен встретила сопротивление в ЕС

    Стало известно о расколе в ЕС по поводу «стены дронов»
    @ IMAGO/Kristian Tuxen Ladegaard B/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Идея создания «стены дронов», предложенная председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для защиты восточных границ Евросоюза от российских беспилотников, столкнулась с критикой еще до практической реализации, сообщает Politico.

    Обсуждение идеи создания «стены дронов» в ЕС для защиты восточных границ ЕС вызвало споры из-за стоимости, реализуемости и разногласий между европейскими странами, пишет передает Politico .

    Фон дер Ляйен предложила этот проект в сентябрьском послании «О положении Союза», назвав его «дроновой стеной». Однако как сама идея, так и ее название вызвали противоречивую реакцию среди стран ЕС.

    Для Польши и стран Балтии инициатива кажется своевременным ответом на растущую угрозу, ведь российские дроны уже пересекали границы Польши и Румынии, а неопознанные аппараты замечали над Данией, Норвегией и Германией. В то же время ряд государств, более удаленных от России, выражают сомнения в осуществимости, стоимости и влиянии проекта на их национальную оборонную политику.

    «Дроны и антидроны – это приоритет, но нет идеальной стены для Европы. Речь о 3 тыс. километров границы – вы правда считаете это полностью реализуемым? Ответ – нет», – отмечается в комментариях экспертов в издании.

    Комиссар по вопросам обороны Андриус Кубилюс указал, что первоначальный проект защиты Польши и Балтии может обойтись примерно в 1 млрд евро и быть реализован менее чем за год. В то же время он предупредил, что термин «стена» может ввести в заблуждение – это не новая линия укреплений, как во Франции, а скорее сеть радаров и средств перехвата. Некоторые евродепутаты опасаются, что Еврокомиссия переоценивает возможности инициативы: по их мнению, «дроновая стена» не защитит от кибератак и не решит вопросы производства боеприпасов или структуры принятия решений.

    Дополнительные разногласия связаны с тем, что проект предполагается финансировать из общеевропейского бюджета – при этом страны юга Евросоюза, включая Италию и Грецию, настаивают, чтобы подобные инициативы приносили пользу всему союзу, а не только восточным рубежам. В ответ премьер-министр Финляндии Петтери Орпо напомнил о важности солидарности: «Мы проявляли солидарность в течение последних двух десятилетий – во время пандемии, в экономике, в вопросах миграции. Сейчас настало время солидарности в сфере безопасности».

    Несмотря на споры, в ходе встречи в Копенгагене лидеры ЕС в целом одобрили предложения Еврокомиссии, включая проект дроновой стены, хотя детали – сроки, бюджет и точные параметры – еще предстоит согласовать.

    При этом ряд стран уже выражают готовность заменить терминологию: премьер-министр Дании Метте Фредериксен предпочла говорить о «европейской сети антидроновых мер», заявив, что название ее мало волнует, если инициатива будет эффективной.

    Эксперты и политики сходятся во мнении: усиление противодроновой защиты необходимо, но одними техническими средствами проблему безопасности не решить.

    Еврокомиссия объявила о срочных планах создать на восточных границах Евросоюза «стену дронов» с интеграцией автоматизированных систем защиты и мониторинга. Bloomberg назвал этот проект пиар-акцией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тема «российских дронов» используется для легитимизации военных приготовлений Евросоюза против России.

    3 октября 2025, 14:53
    ЕС продлил санкции против России из-за «гибридных действий»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Европейского союза продлил действие санкционного режима против России, связанного с обвинениями в «гибридных действиях», до 9 октября 2026 года.

    Речь идет о мерах, введенных 8 октября прошлого года в дополнение к существующим антироссийским пакетам, передает ТАСС.

    В рамках этого механизма применяются блокировка активов и запрет на въезд в страны Евросоюза для 47 граждан России и 15 российских организаций.

    Ранее ЕК не стала подтверждать слухи о том, что согласование нового пакета антироссийских санкций затягивается из-за споров относительно австрийского банка Raiffeisen.

    3 октября 2025, 05:14
    Страны G7 прокредитовали Украину доходами от активов России

    G7 выделили Украине 26,5 млрд долларов из доходов замороженных российских активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Большая часть иностранной финансовой помощи Украине в этом году поступила за счет доходов от замороженных российских активов, составляя три четверти всех поступлений.

    Страны G7 прокредитовали Украину на 25,5 млрд долларов за 2025 год из доходов от замороженных российских активов, следует из расчетов украинского минфина и Еврокомиссии, передает РИА «Новости». С начала работы схемы сумма достигла 26,5 млрд долларов, что составляет три четверти западного финансирования бюджета Украины за текущий год.

    В прошлом году G7 одобрили кредит Украине на 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Первой страной, выделившей средства, были США – 1 млрд долларов, однако дальнейших поступлений от Вашингтона не отмечалось. Основная часть поступлений в этом году обеспечена Евросоюзом – 15,8 млрд долларов, Канада выделила 3,4 млрд долларов, Япония – 3,3 млрд долларов, Британия – 3 млрд долларов.

    Дополнительно ЕС направил Украине 7,33 млрд долларов, Япония – 191 млн долларов, МВФ – 912 млн долларов, Всемирный банк – 74 млн долларов. Общий объем замороженных российских активов оценивается в 228 млрд долларов, основная часть которых хранится на счетах бельгийской Euroclear.

    Россия в ответ запретила вывод активов для «недружественных» инвесторов, доходы от которых накапливаются на специальных счетах типа «С» и могут быть выведены только по решению правительства.

    МИД России неоднократно называл заморозку российских активов в Европе воровством, подчеркивая, что меры ЕС направлены и против государственных средств России. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва также может не возвращать средства, которые западные страны держали в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предложил западным странам создать «коалицию платящих» для поддержки Украины вместо «коалиции желающих».

    Инициатива Брюсселя по изъятию замороженных средств Центробанка России под будущие «репарации» от России рассматривается как прямое воровство и нарушение юридических принципов, а также как стратегический шаг Европы в подготовке к войне с Россией.

    3 октября 2025, 13:32
    Скачко: На европейской «стене дронов» будут сворованы миллиарды

    Политолог Скачко объяснил мотивы Парижа и Берлина тормозить проект «стены дронов»

    Скачко: На европейской «стене дронов» будут сворованы миллиарды
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Обсуждение странами ЕС проекта «стены дронов» продемонстрировало раскол якобы единого европейского пространства. Однако несмотря на разногласия, антироссийское лобби в Брюсселе по-прежнему сильно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее издание Politicо сообщило, что идея «стены дронов» встретила сопротивление в ЕС.

    «В Западной Европе критикуют проект «стены дронов», поскольку не хотят перемещения военно-политического полюса влияния в восточную часть континента», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Впрочем, у Парижа и Берлина есть свои отдельные мотивы, добавил он.

    Собеседник напомнил, что Эммануэль Макрон после окончания президентского срока хотел бы занять высокий пост в институтах руководства Евросоюза. «Строительство «стены» придаст серьезный аппаратный вес Урсуле фон дер Ляйен, которая в будущем может составить конкуренцию французу. Поэтому Парижу выгодно тормозить этот проект», – уточнил эксперт.

    «Что касается Германии, то страна всеми силами будет цепляться за статус главного промышленного локомотива Европы. Фридрих Мерц не хочет допустить перетягивания финансового каната на восточный фланг НАТО», – продолжил Скачко.

    «Происходящее демонстрирует истинные отношения Брюсселя к странам Восточной Европы, а также в очередной раз подсвечивает раскол якобы единого европейского пространства. Впрочем, антироссийское лобби в Брюсселе по-прежнему сильно, поэтому фон дер Ляйен вполне по силам выбить финансирование для первого этапа «стены дронов», – считает политолог.

    «Тем более на этом проекте можно будет украсть десятки миллиардов долларов, а проверить его эффективность все равно не представляется возможным», – добавил он. В этой связи эксперт вспомнил про многомиллиардный проект Киева и Брюсселя – «Стену Яценюка», который тоже позиционировался как защита восточного фланга Евросоюза от России, но на деле оказался «попросту распилом денег».

    «Неслучайно даже в Верховной раде этот проект называли «огородной сеткой». Депутат Борислав Береза указывал, что она не остановит «даже дикого кролика». «Стену «фон дер Ляйен» ждет та же судьба, поскольку исполнители нового проекта остаются прежними», – резюмировал Скачко.

    Ранее газета Politico сообщила, что идея создания «стены дронов», предложенная председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для защиты восточных границ Евросоюза от «российских беспилотников», столкнулась с критикой еще до практической реализации.

    Для Польши и стран Балтии инициатива кажется своевременным ответом на «растущую угрозу». В то же время ряд государств, более удаленных от России, выражают сомнения в осуществимости, стоимости и влиянии проекта на их национальную оборонную политику, говорится в материале.

    Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в «очень резких» выражениях раскритиковал идею финансирования «стены дронов» из фондов ЕС. Как сообщили источники Politico, немецкий политик высказал это мнение за закрытыми дверями на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене. Стоимость реализации проекта первоначально оценивалась в один миллиард евро.

    Страны юга Евросоюза, включая Италию и Грецию, настаивают, чтобы подобные инициативы приносили пользу всему союзу, а не только восточным рубежам. В ответ премьер-министр Финляндии Петтери Орпо напомнил о важности солидарности: «Мы проявляли солидарность в течение последних двух десятилетий – во время пандемии, в экономике, в вопросах миграции. Сейчас настало время солидарности в сфере безопасности».

    Другие участники встречи негативно отреагировали на название и концепцию. Так, еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс полагает, что слово «стена» может «ввести в заблуждение». Он надеется, что проект «не будет новой линией Мажино», имея в виду оборонительные французские сооружения времен Второй мировой войны, которые Германия преодолела с минимальными потерями.

    При этом ряд стран уже выражают готовность заменить терминологию: премьер-министр Дании Метте Фредериксен предпочла говорить о «европейской сети антидроновых мер», заявив, что название ее мало волнует, если инициатива будет эффективной. Несмотря на споры, в ходе встречи в Копенгагене лидеры ЕС в целом одобрили предложения Еврокомиссии, включая проект дроновой стены, хотя детали – сроки, бюджет и точные параметры – еще предстоит согласовать.

    3 октября 2025, 15:21
    Главу Минкультуры Литвы призвали уволиться после отказа отвечать на вопрос о Крыме

    Премьер Литвы потребовала отставки министра культуры из-за высказываний о Крыме

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что министр культуры Игнотас Адомавичюс должен принять решение об уходе с должности после ухода от ответа на вопрос о принадлежности Крыма.

    Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что министр культуры Игнотас Адомавичюс должен принять решение об уходе с должности, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что высказывания Адомавичюса относительно Крыма считаются «абсолютно неприемлемыми» для нее лично и для всей правящей коалиции. Ругинене также выразила сожаление по поводу сложившейся ситуации и отметила, что вскоре министр сам объявит о принятом решении.

    Глава кабмина уточнила, что после этого будет искать нового министра культуры. Напомним, Адомавичюс отказался прямо ответить на вопрос о принадлежности Крыма в разговоре с журналисткой, что стало причиной скандала на национальном уровне.

    Адомавичюс занял пост министра культуры в конце сентября. После его назначения в Литве началась волна отказов представителей культурного сообщества от сотрудничества с президентом Гитанасом Науседой из-за недовольства кандидатурой Адомавичюса. Министра считают неподготовленным к работе в сфере культуры, поскольку ранее он был директором макаронной фабрики и занимался бизнесом.

    Ранее министр иностранных дел Литвы Адомавичюс отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Министр заявил, что это «провокационные вопросы», призвал «не играть в игры» и заключил: «Есть грань, за которую не стоит заходить. Вот здесь и нужно остановиться. На этих вопросах».

    3 октября 2025, 08:35
    ЕС решил отдать австрийскому Raiffeisen Bank связанные с Дерипаской активы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ЕС изучает возможность разморозки акций российского бизнесмена Олега Дерипаски в компании Strabag на сумму 2 млрд евро для передачи австрийскому Raiffeisen Bank, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

    В июле в Raiffeisen сообщили, что на вклад российского подразделения в результаты группы Raiffeisen Bank International сильно повлияло решение суда в России о возмещении ущерба компании «Распериа трейдинг лимитед», передает ТАСС.

    В мае Центробанк снял со счета российского подразделения Raiffeisen сумму, эквивалентную 1,87 млрд евро, и перевел ее «Распериа».

    По данным источников Financial Times, передача активов Дерипаски австрийскому банку, которое уже внесено в проект ЕС по санкциям против России, будут компенсацией на решение российского суда.
    Ранее Страны G7 прокредитовали Украину доходами от активов России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил обсуждение ЕС об изъятии активов России с действиями банды.

    5 октября 2025, 21:19
    Брюно Ле Мэр назначен новым министром обороны Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший министр экономики Франции Брюно Ле Мэр получил назначение на пост главы оборонного ведомства страны вместо прежнего руководителя.

    Бывший министр экономики Франции Брюно Ле Мэр назначен главой министерства обороны, сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец. В официальном сообщении отмечается: «Брюно Ле Мэр назначен новым министром обороны Франции», передает РИА «Новости».

    Одновременно стало известно, что Жан-Ноэль Барро сохранил свой пост главы министерства иностранных дел. В публикации Елисейского дворца говорится, что Барро вновь утвержден на должность министра иностранных дел страны.

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»

    Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

