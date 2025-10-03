Tекст: Олег Исайченко

В ЕС активно критикуют проект главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по созданию «стены дронов». Как сообщает издание Politico, инициатива сталкивается с серьезными проблемами еще до начала реализации. «Камнем преткновения» стали споры по поводу стоимости идеи, а также сомнения в возможности ее реализации.

«Стена дронов» – это проект, подразумевающий создание на восточном фланге НАТО системы защиты от беспилотников. Фон дер Ляйен также настаивает усилить данную инициативу системой оперативного обнаружения угроз от гибридных операций до проникновения БПЛА, а также предлагает поддерживать конкурентоспособность ЕС в сфере космической безопасности.

Подобные инициативы стали следствием регулярных «налетов» дронов на страны Старого Света, в которых Брюссель безосновательно обвиняет Москву. Так, в четверг была приостановлена работа аэропорта в Мюнхене. Из-за обнаруженного беспилотника в другие места прибытия были перенаправлены 15 рейсов, еще 17 – не смогли покинуть город, пишет The New York Times.

При этом в Норвегии по подозрению в запуске БПЛА задержаны трое немцев. Как сообщает Bild, юноши (всем им – чуть больше 20 лет) были освобождены после ареста, поскольку следствие не сумело доказать их причастность к препятствованию работы аэропорта Му-и-Рана. До этого из республики был депортирован гражданин КНР, управлявший собственным дроном в городе Свольвер.

Несмотря на актуальность проблемы, не все европейцы готовы поддержать начинания фон дер Ляйен. Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в «очень резких» выражениях раскритиковал предлагаемую систему финансирования проекта. Стоимость его реализации в настоящий момент оценивается в один миллиард евро.

Страны юга Евросоюза, включая Италию и Грецию, настаивают, чтобы подобные инициативы приносили пользу всему союзу, а не только восточным рубежам. В ответ премьер-министр Финляндии Петтери Орпо напомнил о важности солидарности: «Мы проявляли солидарность в течение последних двух десятилетий – во время пандемии, в экономике, в вопросах миграции. Сейчас настало время солидарности в сфере безопасности».

При этом украинский журналист Анатолий Шарий считает, что дроны в сторону европейских стран запускаются по приказу Владимира Зеленского. По его мнению, подобные действия создают значительные бытовые проблемы для граждан ЕС. Их панику Киев и намеревается использовать для запросов у Брюсселя дополнительной финансовой помощи.

«Большинство лидеров стран ЕС отвергают план Урсулы фон дер Ляйен о создании «стены дронов» по разумным причинам», – отметил германский политолог Александр Рар. По его словам, первая связана с фигурой председателя Еврокомиссии – во многих европейских столицах к чиновнице начинают относиться с раздражением.

«Фон дер Ляйен делает жесткие заявления. Она возомнила себя неким фельдмаршалом Старого Света,

в то время как ей не подчиняются ни НАТО, ни армии членов Евросоюза. Председатель ЕК превышает свои полномочия», – пояснил собеседник.

Вторая причина, почему европейцы выступают против проекта, – финансовая. «Стена» будет стоить миллионы. Эти средства заложены в бюджетах стран Североатлантического альянса на милитаризацию, но не на фантасмагорию», – уточнил эксперт.

«Наконец, в некоторых государствах ЕС нарастает возмущение тем, как Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия пытаются втянуть объединение в войну с ядерной державой – Россией. На юге Европы, в отличие от севера континента, устали от конфликта на Украине», – добавил политолог.

В этой связи примечательна позиция Фридриха Мерца:

если сначала он твердо стоял за защиту Польши и прибалтов от «российской агрессии», то теперь скорее придерживается осторожного мнения по примеру Эммануэля Макрона, полагает Рар.

В Западной Европе критикуют проект «стены дронов», поскольку не хотят перемещения военно-политического полюса влияния в восточную часть континента, убежден Владимир Скачко, обозреватель интернет-издания «Украина.ру». Впрочем, у Парижа и Берлина есть свои отдельные мотивы, добавил он.

Собеседник напомнил, что Эммануэль Макрон после окончания президентского срока хотел бы занять высокий пост в институтах руководства Евросоюза. «Строительство «стены» придаст серьезный аппаратный вес Урсуле фон дер Ляйен, которая в будущем может составить конкуренцию французу. Поэтому Парижу выгодно тормозить этот проект», – уточнил эксперт.

«Что касается Германии, то страна всеми силами будет цепляться за статус главного промышленного локомотива Европы. Фридрих Мерц не хочет допустить перетягивания финансового каната на восточный фланг НАТО», – продолжил Скачко.

«Происходящее демонстрирует истинные отношения Брюсселя к странам Восточной Европы,

а также в очередной раз подсвечивает раскол якобы единого европейского пространства. Впрочем, антироссийское лобби в Брюсселе по-прежнему сильно, поэтому фон дер Ляйен вполне по силам выбить финансирование для первого этапа «стены дронов», – считает политолог.

«Тем более на этом проекте можно будет украсть десятки миллиардов долларов, а проверить его эффективность все равно не представляется возможным», – добавил он. В этой связи эксперт вспомнил про многомиллиардный проект Киева и Брюсселя – «Европейский вал» (в народе «стена Яценюка»), который тоже позиционировался как защита восточного фланга Евросоюза от России, но на деле оказался «попросту распилом денег».

«Неслучайно даже в Верховной раде этот проект называли «огородной сеткой». Депутат Борислав Береза указывал, что она не остановит «даже дикого кролика». «Стену фон дер Ляйен ждет та же судьба, поскольку исполнители нового проекта остаются прежними», – резюмировал Скачко.