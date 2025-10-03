Скачко: На европейской «стене дронов» будут сворованы миллиарды

Политолог Скачко объяснил мотивы Парижа и Берлина тормозить проект «стены дронов»

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В Западной Европе критикуют проект «стены дронов», поскольку не хотят перемещения военно-политического полюса влияния в восточную часть континента», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Впрочем, у Парижа и Берлина есть свои отдельные мотивы, добавил он.

Собеседник напомнил, что Эммануэль Макрон после окончания президентского срока хотел бы занять высокий пост в институтах руководства Евросоюза. «Строительство «стены» придаст серьезный аппаратный вес Урсуле фон дер Ляйен, которая в будущем может составить конкуренцию французу. Поэтому Парижу выгодно тормозить этот проект», – уточнил эксперт.

«Что касается Германии, то страна всеми силами будет цепляться за статус главного промышленного локомотива Европы. Фридрих Мерц не хочет допустить перетягивания финансового каната на восточный фланг НАТО», – продолжил Скачко.

«Происходящее демонстрирует истинные отношения Брюсселя к странам Восточной Европы, а также в очередной раз подсвечивает раскол якобы единого европейского пространства. Впрочем, антироссийское лобби в Брюсселе по-прежнему сильно, поэтому фон дер Ляйен вполне по силам выбить финансирование для первого этапа «стены дронов», – считает политолог.

«Тем более на этом проекте можно будет украсть десятки миллиардов долларов, а проверить его эффективность все равно не представляется возможным», – добавил он. В этой связи эксперт вспомнил про многомиллиардный проект Киева и Брюсселя – «Стену Яценюка», который тоже позиционировался как защита восточного фланга Евросоюза от России, но на деле оказался «попросту распилом денег».

«Неслучайно даже в Верховной раде этот проект называли «огородной сеткой». Депутат Борислав Береза указывал, что она не остановит «даже дикого кролика». «Стену «фон дер Ляйен» ждет та же судьба, поскольку исполнители нового проекта остаются прежними», – резюмировал Скачко.

Ранее газета Politico сообщила, что идея создания «стены дронов», предложенная председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для защиты восточных границ Евросоюза от «российских беспилотников», столкнулась с критикой еще до практической реализации.

Для Польши и стран Балтии инициатива кажется своевременным ответом на «растущую угрозу». В то же время ряд государств, более удаленных от России, выражают сомнения в осуществимости, стоимости и влиянии проекта на их национальную оборонную политику, говорится в материале.

Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в «очень резких» выражениях раскритиковал идею финансирования «стены дронов» из фондов ЕС. Как сообщили источники Politico, немецкий политик высказал это мнение за закрытыми дверями на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене. Стоимость реализации проекта первоначально оценивалась в один миллиард евро.

Страны юга Евросоюза, включая Италию и Грецию, настаивают, чтобы подобные инициативы приносили пользу всему союзу, а не только восточным рубежам. В ответ премьер-министр Финляндии Петтери Орпо напомнил о важности солидарности: «Мы проявляли солидарность в течение последних двух десятилетий – во время пандемии, в экономике, в вопросах миграции. Сейчас настало время солидарности в сфере безопасности».

Другие участники встречи негативно отреагировали на название и концепцию. Так, еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс полагает, что слово «стена» может «ввести в заблуждение». Он надеется, что проект «не будет новой линией Мажино», имея в виду оборонительные французские сооружения времен Второй мировой войны, которые Германия преодолела с минимальными потерями.

При этом ряд стран уже выражают готовность заменить терминологию: премьер-министр Дании Метте Фредериксен предпочла говорить о «европейской сети антидроновых мер», заявив, что название ее мало волнует, если инициатива будет эффективной. Несмотря на споры, в ходе встречи в Копенгагене лидеры ЕС в целом одобрили предложения Еврокомиссии, включая проект дроновой стены, хотя детали – сроки, бюджет и точные параметры – еще предстоит согласовать.