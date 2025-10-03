  • Новость часаВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    Немецкую авиацию затягивает в «нисходящую спираль»
    Политолог объяснил, почему Путин не стал цитировать «жесткие» строки Пушкина
    Лондон: Россия регулярно пытается глушить британские военные спутники
    В США оценили вероятность поставок «Томагавков» Украине
    Миллиардер Сулейманов задержан в Москве по подозрению в убийстве
    FT: Британия помогает Украине наносить удары вглубь России
    Рар объяснил, почему страны ЕС отвергают план фон дер Ляйен о «стене дронов»
    Нидерланды заблокировали ускоренное вступление Украины в Евросоюз
    «Нафтогаз» признал невозможность газовой независимости Украины
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    24 комментария
    3 октября 2025, 13:32 • Новости дня

    Скачко: На европейской «стене дронов» будут сворованы миллиарды

    Политолог Скачко объяснил мотивы Парижа и Берлина тормозить проект «стены дронов»

    Скачко: На европейской «стене дронов» будут сворованы миллиарды
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Обсуждение странами ЕС проекта «стены дронов» продемонстрировало раскол якобы единого европейского пространства. Однако несмотря на разногласия, антироссийское лобби в Брюсселе по-прежнему сильно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее издание Politicо сообщило, что идея «стены дронов» встретила сопротивление в ЕС.

    «В Западной Европе критикуют проект «стены дронов», поскольку не хотят перемещения военно-политического полюса влияния в восточную часть континента», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Впрочем, у Парижа и Берлина есть свои отдельные мотивы, добавил он.

    Собеседник напомнил, что Эммануэль Макрон после окончания президентского срока хотел бы занять высокий пост в институтах руководства Евросоюза. «Строительство «стены» придаст серьезный аппаратный вес Урсуле фон дер Ляйен, которая в будущем может составить конкуренцию французу. Поэтому Парижу выгодно тормозить этот проект», – уточнил эксперт.

    «Что касается Германии, то страна всеми силами будет цепляться за статус главного промышленного локомотива Европы. Фридрих Мерц не хочет допустить перетягивания финансового каната на восточный фланг НАТО», – продолжил Скачко.

    «Происходящее демонстрирует истинные отношения Брюсселя к странам Восточной Европы, а также в очередной раз подсвечивает раскол якобы единого европейского пространства. Впрочем, антироссийское лобби в Брюсселе по-прежнему сильно, поэтому фон дер Ляйен вполне по силам выбить финансирование для первого этапа «стены дронов», – считает политолог.

    «Тем более на этом проекте можно будет украсть десятки миллиардов долларов, а проверить его эффективность все равно не представляется возможным», – добавил он. В этой связи эксперт вспомнил про многомиллиардный проект Киева и Брюсселя – «Стену Яценюка», который тоже позиционировался как защита восточного фланга Евросоюза от России, но на деле оказался «попросту распилом денег».

    «Неслучайно даже в Верховной раде этот проект называли «огородной сеткой». Депутат Борислав Береза указывал, что она не остановит «даже дикого кролика». «Стену «фон дер Ляйен» ждет та же судьба, поскольку исполнители нового проекта остаются прежними», – резюмировал Скачко.

    Ранее газета Politico сообщила, что идея создания «стены дронов», предложенная председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для защиты восточных границ Евросоюза от «российских беспилотников», столкнулась с критикой еще до практической реализации.

    Для Польши и стран Балтии инициатива кажется своевременным ответом на «растущую угрозу». В то же время ряд государств, более удаленных от России, выражают сомнения в осуществимости, стоимости и влиянии проекта на их национальную оборонную политику, говорится в материале.

    Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в «очень резких» выражениях раскритиковал идею финансирования «стены дронов» из фондов ЕС. Как сообщили источники Politico, немецкий политик высказал это мнение за закрытыми дверями на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене. Стоимость реализации проекта первоначально оценивалась в один миллиард евро.

    Страны юга Евросоюза, включая Италию и Грецию, настаивают, чтобы подобные инициативы приносили пользу всему союзу, а не только восточным рубежам. В ответ премьер-министр Финляндии Петтери Орпо напомнил о важности солидарности: «Мы проявляли солидарность в течение последних двух десятилетий – во время пандемии, в экономике, в вопросах миграции. Сейчас настало время солидарности в сфере безопасности».

    Другие участники встречи негативно отреагировали на название и концепцию. Так, еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс полагает, что слово «стена» может «ввести в заблуждение». Он надеется, что проект «не будет новой линией Мажино», имея в виду оборонительные французские сооружения времен Второй мировой войны, которые Германия преодолела с минимальными потерями.

    При этом ряд стран уже выражают готовность заменить терминологию: премьер-министр Дании Метте Фредериксен предпочла говорить о «европейской сети антидроновых мер», заявив, что название ее мало волнует, если инициатива будет эффективной. Несмотря на споры, в ходе встречи в Копенгагене лидеры ЕС в целом одобрили предложения Еврокомиссии, включая проект дроновой стены, хотя детали – сроки, бюджет и точные параметры – еще предстоит согласовать.

    1 октября 2025, 11:10 • Новости дня
    Орбан нашел неожиданных союзников против вступления Украины в ЕС

    Politico: Ряд стран ЕС поддержали Венгрию против вступления Украины в Евросоюз

    Орбан нашел неожиданных союзников против вступления Украины в ЕС
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение главы Европейского совета Антониу Кошты о переходе на квалифицированное большинство при старте переговоров о вступлении в ЕС вызвало раскол среди европейских лидеров, сообщило Politicо.

    В преддверии саммита в Копенгагене обсуждение возможного изменения правил ЕС для ускорения вступления Украины и Молдавии сталкивается с сопротивлением ряда стран, включая Францию, которые опасаются потерять право вето, сообщает Politico.

    Предложение главы Европейского совета Антониу Кошты о переходе на квалифицированное большинство при старте переговоров о вступлении в ЕС вызвало раскол среди европейских лидеров. Венгерский премьер Виктор Орбан остается главным противником расширения, однако его позицию готовы поддержать Франция, Нидерланды, Греция и ряд других стран, которые опасаются потерять право блокировать нежелательные заявки на вступление.

    Франция и Греция настаивают на сохранении механизма единогласия, чтобы иметь инструмент контроля по вопросу Турции и Албании. Болгария и Хорватия также заинтересованы в возможности блокировать вступление Северной Македонии и Сербии соответственно. Источники издания подчеркивают, что в публичной риторике критика в адрес Будапешта преобладает, но на деле многие лидеры используют позицию Венгрии как прикрытие для собственных интересов.

    В то же время инициатива Кошты получила поддержку Еврокомиссии, где считают нынешнюю процедуру чрезмерно усложненной из-за необходимости единогласного голосования на десятках этапов. Финский президент Александр Стубб заявил о необходимости ускорения процесса для Украины. Однако по мнению большинства дипломатов, согласовать изменения без одобрения всех 27 членов, включая Венгрию, не представляется возможным.

    Кандидатуры Украины и Молдавии на вступление в ЕС сейчас заблокированы, так как заявки обсуждаются в связке. Если Венгрия сохранит право вето, процесс может затянуться на годы, несмотря на призывы Еврокомиссии ускорить интеграцию Украины при условии сохранения реформ.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность скорректировать собственные процедуры для ускорения подготовки к вступлению Украины и Молдавии.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о категорическом неприятии Будапештом ускоренного процесса вступления Украины в Евросоюз.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Украина не сможет добиться членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз.

    Издание Politico сообщало, что Трамп якобы убедил Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз.

    Комментарии (6)
    2 октября 2025, 02:21 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о «новом подходе к санкциям» против России
    Фон дер Ляйен заявила о «новом подходе к санкциям» против России
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз планирует отказаться от поэтапного ужесточения ограничений и перейти к более суровым санкциям против России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    После неформального саммита ЕС в Дании фон дер Ляйен заявила, что пришло время «еще больше увеличить давление» на Россию, передает РИА «Новости».

    «И с этой целью мы предложили новый подход к санкциям», – сказала глава ЕК, пояснив, что вместо прежней системы санкций, которые вводились поэтапно, предлагается существенно более жесткие ограничения, особенно в сферах энергетики, финансовых услуг и торговли. «И это в 19-м пакете санкций, который обсуждается прямо сейчас», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия представила предложения по новым санкциям. ЕС захотел ввести ограничения на поездки всех сотрудников дипмиссий России. Евросоюз обсуждает введение ограничений для европейских компаний по вложению средств в особые экономические зоны на территории России. Еврокомиссия планирует отказаться от закупок СПГ из России к 2026 году. Стало известно о планах ЕС ввести санкции против компаний Китая, Индии и Киргизии.

    Комментарии (18)
    2 октября 2025, 18:10 • Видео
    Ради Зеленского пойдут на ограбление века

    Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 17:24 • Новости дня
    Эксперт: Европа готова на большие жертвы, лишь бы Украина не ушла к России

    Политолог Рар назвал последствия лишения Венгрии права вето по вопросу вступления Украины в ЕС

    Эксперт: Европа готова на большие жертвы, лишь бы Украина не ушла к России
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Анастасия Куликова

    Германия и северные страны Евросоюза не могут и не хотят «бросать» Украину или «отдавать» ее России. Они пойдут на большие риски и жертвы, чтобы сделать ее частью Запада, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал рассуждения европейских политиков о возможности обхода вето Венгрии по вопросу вступления Украины в ЕС.

    «Не возьмусь говорить о том, что Венгрию и другие страны лишат права вето ради достижения цели по вступлению Украины в ЕС. Но северные страны-участницы ведут поиски новой объединяющей идеи для закостенелой Европы. Они хотят строить будущую идентичность на «противостоянии России». Тех же, кто выступит против этой идеологии, будут шаг за шагом отстранять от власти и фондов в Брюсселе», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что внутри Евросоюза тон задают «ястребы», среди них – Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Чехия. «В руководстве ЕС давно произошел раскол. Например, Германия считает, что прекращение расширения объединения рано или поздно приведет к стратегическому ослаблению. Другие государства рассматривают увеличение числа участников не с идеологической, а с материальной точки зрения», – указал собеседник.

    По его словам, основной аргумент второго «лагеря» заключается в том, что Брюссель «не имеет средств для дальнейшего роста, поэтому нужно сосредотачиваться на достигнутом, иначе все кончится экономическим крахом Европы». «Вместе с тем, Берлин и северные страны ЕС не могут и не хотят «бросать» Украину или «отдавать» ее обратно России. Они пойдут на большие риски и жертвы, чтобы сделать ее частью Запада», – полагает Рар.

    «Сопротивление против вступления Украины в Евросоюз будет, но, опять же, сторонники Киева силой пробьют это решение», – прогнозирует политолог. Он допускает, что Киев и Западная Украина будут требовать после мирного соглашения неких гарантий безопасности. «В НАТО их не примут. Остается только членство в ЕС», – заключил Рар.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб высказался за обход принципа единогласного одобрения решений в ЕС в вопросе ускорения вступления Украины. Он выразил уверенность в способности юристов Еврокомиссии отыскать «креативные решения» для преодоления возможных препятствий, в частности вето Венгрии.

    Как сообщает Politico, руководство Евросоюза намерено начать переговоры с Киевом о членстве решением квалифицированного большинства европейских стран вместо единогласного принятия. Однако, как выяснило издание, этот план не нравится не только Будапешту, но и Франции, Нидерландам, Греции и ряду других стран. По их мнению, изменив правила, они сами лишатся возможности наложить вето на любые другие заявки на вступление.

    Так, Париж и Афины настаивают на сохранении механизма единогласия, чтобы иметь инструмент контроля по вопросу Турции и Албании. Болгария не хочет утратить права голоса при принятии Северной Македонии, а Хорватия желает заблокировать заявку Сербии. Источники Politico подчеркивают: хотя в публичной риторике критика в адрес Венгрии и преобладает, на деле многие лидеры используют позицию Будапешта как прикрытие для собственных интересов.

    Напомним, газета Financial Times сообщала, что Брюссель готовится начать техническую подготовку к приему Украины и Молдавии в объединение в обход Венгрии. Глава республики Виктор Орбан заявлял, что Киев не сможет добиться членства в ЕС с помощью «шантажа, взрывов и угроз».

    Отметим, в среду главы государств и правительств стран Евросоюза собрались в Копенгагене на неформальное заседание Европейского совета. Оно посвящено вопросам укрепления обороны объединения и усиления помощи Украине. По оценкам Орбана, Венгрию на саммите ожидает «бой в клетке» из-за позиции по украинскому вопросу.

    Политик напомнил высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьеров Польши и Швеции Дональда Туска и Ульфа Кристерссона о том, что ЕС якобы находится в состоянии войны и на Будапешт нужно усилить давление в вопросе поддержки Киева и его членства в объединении.

    «Венгерская реальность такова, что по соседству ведется не наша война. В вопросе членства Украины в ЕС нет европейского единства, и без нас это невозможно. Венгры не будут отправлять деньги на Украину», – акцентировал Орбан. В республике также заявляют, что Брюссель подготовил семилетний план бюджета, который служит интересам Украины, а не Евросоюза.

    «Там речь идет о том, как вооружить Украину вместо того, чтобы сосредоточиться на вызовах, стоящих перед ЕС, решении ситуации, связанной со снижением экономической конкурентоспособности, обеспечении энергетической безопасности и восстановлении основ европейского экономического роста», – цитирует РИА «Новости» венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто.

    Комментарии (10)
    2 октября 2025, 11:07 • Новости дня
    Бельгия потребовала юридических гарантий всего ЕС для изъятия активов России

    Бельгия отказалась изымать активы России без юридических гарантий всех лидеров ЕС

    Бельгия потребовала юридических гарантий всего ЕС для изъятия активов России
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгия отказалась изымать активы России, потребовав подписи лидеров всех стран ЕС под обязательством разделить финансовые риски королевства, заявил премьер страны Барт Де Вевер.

    Бельгия отказалась изымать российские активы без подписей лидеров всех стран Евросоюза под обязательством разделить финансовые риски, передает ТАСС.

    Премьер-министр королевства Барт Де Вевер пояснил, что Бельгия требует полных юридических гарантий от всех партнеров по ЕС перед принятием решения об экспроприации.

    Он подчеркнул, что сообщил своим коллегам о необходимости письменных обязательств, предусматривающих совместную ответственность за возможные финансовые последствия.

    По словам Де Вевера, Бельгия выступает против одностороннего присвоения активов, находящихся в Euroclear, так как эти средства приносят доход и поступления в бюджет страны.

    Риски для Бельгии, по его словам, связаны с вероятностью судебных исков со стороны России, которые могут привести к массовому изъятию бельгийских активов за пределами ЕС в качестве компенсации.

    Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею предоставления кредита Украине за счет российских средств.

    Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в законности использования замороженных российских активов для выдачи крупного кредита Киеву.

    Лидеры стран Евросоюза на встрече в Копенгагене поручили Еврокомиссии дополнительно изучить последствия идеи изъятия замороженных российских активов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия даст жесткий ответ в случае хищения ее активов Евросоюзом.

    Комментарии (11)
    2 октября 2025, 21:32 • Новости дня
    Путин назвал Евросоюз затухающим центром

    Путин: Евросоюз является мощным, но затухающим центром

    Путин назвал Евросоюз затухающим центром
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз – очень мощное объединение, с большим, огромным потенциалом, это мощный цивилизационный центр, но затухающий центр, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

    На пленарной сессии «Валдая» Владимир Путин заявил, что Евросоюз представляет собой очень мощное объединение с огромным потенциалом, передает ТАСС.

    «Это очень мощное объединение, с большим, огромным потенциалом, это мощный цивилизационный центр, но затухающий центр. Это, мне кажется, очевидные вещи», – отметил Путин.

    «И дело даже не в том, что в локомотиве европейской экономики, в Германии, мы наблюдаем стагнацию уже не первый год, на следующий год стагнация вроде тоже намечается. И дело не в том, что французская экономика сталкивается с огромными проблемами, с дефицитом бюджета и с растущим долгом, а дело в том, что вот эти фундаментальные вещи, связанные с европейской идентичностью, исчезают», – заявил президент.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал психологическую стойкость России ее главным преимуществом в противостоянии с Европой.

    Путин также пообещал дать убедительный ответ на милитаризацию Европы.

    Комментарии (6)
    30 сентября 2025, 15:21 • Новости дня
    Орбан заявил о несогласии с Польшей в вопросе войны Евросоюза с Россией

    Орбан: Венгрия и Евросоюз не участвуют в конфликте с Россией

    Орбан заявил о несогласии с Польшей в вопросе войны Евросоюза с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ни Венгрия, ни Евросоюз не находятся в состоянии войны с Россией, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Он подверг критике слова главы польского правительства Дональда Туска, который охарактеризовал украинский конфликт как «войну всего Запада», передает ТАСС. По мнению венгерского премьера, риторика о войне Евросоюза с Россией создает угрозу для европейцев и способствует эскалации напряженности.

    «Вы можете думать, что воюете с Россией, но Венгрия – нет. Как и Европейский союз. Вы играете в опасную игру, ставя под угрозу жизни и безопасность миллионов европейцев. Это очень плохо», – написал Орбан в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), обращаясь к Туску.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что войны России с Европой быть не должно, однако России все равно стоит «быть начеку».

    Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что в Евросоюзе есть силы, готовящие войну против России. Министр также отметил, что разговоры западных политиков о перспективах третьей мировой войны вызывают серьезную обеспокоенность на фоне роста милитаризации Европы.

    Комментарии (2)
    2 октября 2025, 04:26 • Новости дня
    Стало известно о тупике на саммите Евросоюза в Копенгагене

    Politico заявила о тупике на саммите глав стран Евросоюза в Копенгагене

    Стало известно о тупике на саммите Евросоюза в Копенгагене
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Неформальный саммит глав стран Евросоюза в Копенгагене не смог решить большинство ключевых вопросов, пишет Politico.

    Как заявила Politico, встреча проходила на фоне инцидентов с дронами и самолетами в ряде европейских стран, а также в условиях роста угрозы «гибридных атак», передает РИА «Новости».

    «Давняя европейская проблема, заключающаяся в разговорах о кризисе вместо его решения, снова вернулась в среду», – заявило издание, добавив, что «саммит зашел в знакомый тупик».

    Politico отмечает, что обсуждение вопросов обороны заняло четыре часа, что оказалось вдвое больше запланированного времени. Однако, несмотря на продолжительные разговоры, по сути ключевые вопросы так и не были решены, «существенного было мало».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о «новом подходе к санкциям» против России после неформального саммита ЕС в Дании.

    Комментарии (2)
    2 октября 2025, 22:42 • Новости дня
    Немецкие консерваторы заблокировали новый закон о военной службе
    Немецкие консерваторы заблокировали новый закон о военной службе
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бундестаге не состоялось обсуждение реформы армии из-за несогласия оппозиции, требующей обязательной воинской службы, а не добровольной системы.

    Фракция ХДС/ХСС заблокировала обсуждение инициированного минобороны ФРГ законопроекта об изменениях в системе военной службы, передает Bild. Первая дискуссия по документу должна была пройти 9 октября, однако консерваторы настояли на его исключении из повестки текущей сессии.

    Представители ХДС/ХСС заявили изданию: «Мы отложили его, так как законопроект недостаточным образом учитывает текущую ситуацию с безопасностью. В вопросе воинской повинности сейчас не может быть половинчатых решений».

    Социал-демократы выразили недовольство позицией коллег по коалиции. Вопрос будущего формата военной службы в стране остается одним из главных источников разногласий между партиями с начала работы нынешнего кабинета. СДПГ настаивает на добровольности службы, а ХДС/ХСС требует возобновления обязательного призыва, считая это единственным способом укомплектовать армию.

    Законопроект министра обороны Писториуса предусматривает добровольную службу по шведской модели: обязательное медицинское освидетельствование для всех выпускников школ и подача заявления мужчинами от 18 до 25 лет о готовности служить. Документ допускает возможность возвращения всеобщего призыва при необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии подготовили новый законопроект для увеличения численности бундесвера до 460 тыс. человек, предусматривающий анкетирование молодых мужчин и возможность возвращения призыва.

    Ранее Польша заявила о планах создать самую сильную армию в Европе, однако в реализации этих планов у нее есть серьезный конкурент – Германия, чей канцлер Фридрих Мерц намерен сделать страну военным лидером Евросоюза, что, по мнению экспертов, способно подорвать хрупкий баланс в Европе.

    Комментарии (3)
    3 октября 2025, 09:55 • Новости дня
    Чеснаков: Путин предостерег Запад от попыток разозлить дремлющего медведя
    Чеснаков: Путин предостерег Запад от попыток разозлить дремлющего медведя
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Во время выступления на форуме «Валдай» президент России Владимир Путин обозначил позицию России по отношению к Западу – это «дремлющий медведь», готовящийся к зиме, заявил политолог Алексей Чеснаков.

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Валдай» предостерег западные страны от попыток «разозлить дремлющего медведя», считает политолог Алексей Чеснаков.

    В своем Telegram-канале он отметил, что многие тезисы российского лидера прозвучали впервые и позволяют более четко сформулировать позицию России по отношению к Западу, прежде всего к Европе.

    Путин подчеркнул, что Россия не стремится к прямой конфронтации с европейскими странами. Однако он предупредил: «Если Брюссель будет иметь неосторожность вывести медведя из дремоты, то последствия будут самыми печальными». В своей метафоре президент напомнил, что медведи особенно опасны, если потревожить их зимой.

    Чеснаков отметил, что этот сигнал вряд ли повлияет на основную часть европейской элиты, которая предпочитает нагнетать истерию и видеть в России угрозу.

    «Им сейчас очень нравится находиться в фокусе внимания медиа – находить различные «угрозы» и грозить в восточном направлении. Механизм нагнетания истерии запущен, его просто так не остановить», – отметил Чеснаков.

    В то же время аналитик считает, что предупреждение Путина может быть услышано теми, кто действительно принимает решения в Европе.

    «Пока все указывает на то, что Брюссель одновременно до ужаса боится (видно по панике с дронами), но при этом уже оказался в берлоге с дремлющим медведем и не знает из нее выхода. Просто пятиться назад тоже опасно», – подытожил Чеснаков.

    Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» призвал западные страны, угрожающие России, успокоиться и изменить курс.

    Путин пообещал убедительный ответ России на милитаризацию Европы. Путин заявил, что любой, кто захочет бросить вызов России в военной сфере, может попробовать свои силы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе пленарной сессии Валдайского клуба Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины современных конфликтов, в том числе на Украине.

    Комментарии (13)
    1 октября 2025, 05:47 • Новости дня
    В ЕС признали неэффективность давления на Белоруссию

    Guardian: Политика максимального давления ЕС на Белоруссию не сработала

    Tекст: Антон Антонов

    В Евросоюзе обсуждают пересмотр политики давления на Белоруссию из-за ее низкой результативности и сближения Минска с Москвой, пишет Guardian со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

    По данным Guardian, в Брюсселе ведутся внутренние дискуссии о том, что агрессивная политика Евросоюза по отношению к Минску, возможно, исчерпала себя и не достигла поставленных целей, передает РИА «Новости».

    «Максимальное давление не сработало... После пяти лет изоляции мы не достигли заявленных целей. Белоруссия сблизилась с Россией», – заявил один из дипломатов ЕС. Источник отметил, что пока в ЕС не могут предложить альтернативу нынешней линии, однако вопрос о возможных изменениях обсуждается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Guardian также пишет, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог высоко оценивает представления президента Белоруссии Александра Лукашенко о президенте России Владимире Путине.

    Комментарии (3)
    1 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Орбан заявил о риске войны из-за вступления Украины в ЕС
    Орбан заявил о риске войны из-за вступления Украины в ЕС
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на неформальном саммите ЕС в Копенгагене выступил против вступления Украины в Европейский союз.

    По мнению Орбана, принятие Украины в ЕС не только приведет к перераспределению финансовых ресурсов сообщества, но и создаст угрозу возникновения конфликта на территории Евросоюза, передает ТАСС.

    «Никакого членства [Украины в ЕС]. Потому что членство в первую очередь будет означать, что война придет в Европейский союз. Во-вторых, деньги из ЕС пойдут на Украину», – сказал он.

    Напомним, в ЕС запланировали начать подготовку к вступлению Украины и Молдавии.

    Ранее Венгрия заявила, что не будет способствовать ускорению членства Украины в ЕС.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 11:35 • Новости дня
    Стало известно о расколе в ЕС по поводу «стены дронов»

    Politicо: Идея «стены дронов» фон дер Ляйен встретила сопротивление в ЕС

    Стало известно о расколе в ЕС по поводу «стены дронов»
    @ IMAGO/Kristian Tuxen Ladegaard B/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Идея создания «стены дронов», предложенная председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для защиты восточных границ Евросоюза от российских беспилотников, столкнулась с критикой еще до практической реализации, сообщает Politico.

    Обсуждение идеи создания «стены дронов» в ЕС для защиты восточных границ ЕС вызвало споры из-за стоимости, реализуемости и разногласий между европейскими странами, пишет передает Politico .

    Фон дер Ляйен предложила этот проект в сентябрьском послании «О положении Союза», назвав его «дроновой стеной». Однако как сама идея, так и ее название вызвали противоречивую реакцию среди стран ЕС.

    Для Польши и стран Балтии инициатива кажется своевременным ответом на растущую угрозу, ведь российские дроны уже пересекали границы Польши и Румынии, а неопознанные аппараты замечали над Данией, Норвегией и Германией. В то же время ряд государств, более удаленных от России, выражают сомнения в осуществимости, стоимости и влиянии проекта на их национальную оборонную политику.

    «Дроны и антидроны – это приоритет, но нет идеальной стены для Европы. Речь о 3 тыс. километров границы – вы правда считаете это полностью реализуемым? Ответ – нет», – отмечается в комментариях экспертов в издании.

    Комиссар по вопросам обороны Андриус Кубилюс указал, что первоначальный проект защиты Польши и Балтии может обойтись примерно в 1 млрд евро и быть реализован менее чем за год. В то же время он предупредил, что термин «стена» может ввести в заблуждение – это не новая линия укреплений, как во Франции, а скорее сеть радаров и средств перехвата. Некоторые евродепутаты опасаются, что Еврокомиссия переоценивает возможности инициативы: по их мнению, «дроновая стена» не защитит от кибератак и не решит вопросы производства боеприпасов или структуры принятия решений.

    Дополнительные разногласия связаны с тем, что проект предполагается финансировать из общеевропейского бюджета – при этом страны юга Евросоюза, включая Италию и Грецию, настаивают, чтобы подобные инициативы приносили пользу всему союзу, а не только восточным рубежам. В ответ премьер-министр Финляндии Петтери Орпо напомнил о важности солидарности: «Мы проявляли солидарность в течение последних двух десятилетий – во время пандемии, в экономике, в вопросах миграции. Сейчас настало время солидарности в сфере безопасности».

    Несмотря на споры, в ходе встречи в Копенгагене лидеры ЕС в целом одобрили предложения Еврокомиссии, включая проект дроновой стены, хотя детали – сроки, бюджет и точные параметры – еще предстоит согласовать.

    При этом ряд стран уже выражают готовность заменить терминологию: премьер-министр Дании Метте Фредериксен предпочла говорить о «европейской сети антидроновых мер», заявив, что название ее мало волнует, если инициатива будет эффективной.

    Эксперты и политики сходятся во мнении: усиление противодроновой защиты необходимо, но одними техническими средствами проблему безопасности не решить.

    Еврокомиссия объявила о срочных планах создать на восточных границах Евросоюза «стену дронов» с интеграцией автоматизированных систем защиты и мониторинга. Bloomberg назвал этот проект пиар-акцией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тема «российских дронов» используется для легитимизации военных приготовлений Евросоюза против России.

    Комментарии (2)
    2 октября 2025, 11:24 • Новости дня
    Премьер Бельгии предложил «коалиции желающих» стать «коалицией платящих»

    Премьер Бельгии Де Вер призвал «коалицию желающих» стать «коалицией платящих»

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предложил странам Запада сформировать «коалицию платящих» для поддержки Украины вместо нынешней «коалиции желающих».

    По словам Де Вевера, если все страны коалиции примут участие в финансировании, необходимости в экспроприации российских активов не возникнет, передает ТАСС.

    Он подчеркнул позицию Бельгии против изъятия замороженных российских активов, отметив, что страна не получила от других государств Евросоюза гарантий по разделению финансовых рисков. В случае присвоения активов, замороженных на площадке Euroclear в бельгийской юрисдикции, Бельгия может столкнуться с серьезными финансовыми последствиями. По оценке Де Вевера, речь идет примерно о 200 млрд евро российских суверенных активов.

    Де Вевер заявил: «Коалиция желающих должна превратиться в коалицию платящих». Он объяснил, что именно это избавит страны от необходимости изымать российские средства.

    Ранее Бельгия отказалась изымать российские активы без письменных гарантий разделения финансовых рисков со стороны всех стран Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею предоставления кредита на Украину за счет российских средств.

    Лидеры стран Евросоюза на встрече в Копенгагене поручили Еврокомиссии провести дополнительное изучение последствий возможного изъятия замороженных российских активов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что в случае хищения российских активов Евросоюзом Россия даст жесткий ответ.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 14:05 • Новости дня
    ЕК выделила Украине 4 млрд евро из замороженных активов России

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти ЕС приняли решение направить Киеву очередной транш для поддержки оборонной отрасли, а половина суммы пойдет на развитие беспилотников.

    Европейская комиссия выделила Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере 4 млрд евро, передает ТАСС.

    Как говорится в пресс-релизе ЕК, это уже девятый транш в рамках программы исключительной макрофинансовой поддержки.

    В документе указывается: «Европейская комиссия выделила Украине девятый транш в рамках программы исключительной макрофинансовой помощи на сумму 4 млрд евро». Эта сумма выделена из доходов от замороженных российских активов, уточнили в ведомстве.

    Согласно заявлению ЕК, средства предназначены для поддержки оборонного сектора Украины. Из общего объема помощи 2 млрд евро будут направлены на развитие и закупку беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассмотрела предложение о передаче на Украину 140 млрд евро замороженных российских активов в виде бескупонных облигаций.

    Минфин США приветствовал усилия стран G7 по использованию российских активов для поддержки Украины. Мария Захарова заявила, что Россия даст жесткий ответ в случае хищения ее активов Евросоюзом. Бельгия согласилась использовать российские активы при условии предоставления гарантий со стороны Евросоюза.


    Комментарии (2)
    1 октября 2025, 09:57 • Новости дня
    Politico: Стиль управления фон дер Ляйен вызвал растущую критику в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Растущая непрозрачность в работе Еврокомиссии при Урсуле фон дер Ляйен стала причиной беспрецедентного рассмотрения сразу двух вотумов недоверия к главе ЕК в Европарламенте, сообщает газета Politico.

    Издание Politico пишет, что руководство главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызывает все больше нареканий со стороны союзников и оппонентов, передает ТАСС.

    Эксперты по политике ЕС, журналисты и 12 сотрудников ЕК заявили изданию, что добиться прозрачности в работе Еврокомиссии становится все сложнее, а предоставляемая информация зачастую оказывается запутанной, противоречивой или вводящей в заблуждение.

    Politico приводит слова сотрудников, которые выразили возмущение сложностью получения достоверных данных о деятельности высшего органа исполнительной власти ЕС. В публикации подчеркивается, что критика связана с централизованным стилем управления фон дер Ляйен, который, по мнению политиков и наблюдателей, негативно влияет на прозрачность института.

    На фоне усиливающегося давления со стороны правительств стран – членов и законодателей Евросоюза, Европарламент готовится к обсуждению и голосованию по двум вотумам недоверия главе ЕК. Обе инициативы были выдвинуты фракциями разных политических направлений почти одновременно, незадолго до ежегодной речи фон дер Ляйен о положении дел в ЕС. По оценке Politico, одновременное выдвижение двух вотумов недоверия является беспрецедентным случаем в истории Еврокомиссии.

    Между тем, ряд партий в Европарламенте решили не поддерживать вотум недоверия против Урсулы фон дер Ляйен несмотря на недовольство ее политикой.

    Европейский омбудсмен начал расследование по факту исчезновения секретных СМС главы Еврокомиссии Эммануэлю Макрону.

    В мае Европейский суд юстиции признал Урсулу фон дер Ляйен ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.

    Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль считает, что действия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на переговорах с Дональдом Трампом могут повлечь юридические последствия.

    Комментарии (0)
